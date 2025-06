Errores y aciertos de la nueva estrategia de Turespaña

Basándome en la reciente noticia sobre que Turespaña quiere promocionar el destino país como slow-tourism y turismo sostenible, y aun teniendo poca información, ha surgido una inquietante controversia de amenazas y oportunidades que las comento a continuación.

Por una parte, entiendo que la estrategia de diversificación de la oferta responde a un intento de reducir la masificación de destinos turísticos de sol y playa y grandes ciudades, tratando de desviar flujos hacia otras zonas del interior que supuestamente no la sufren.

O, por otra parte, también podría ser que lo que se pretende es captar un nuevo segmento de mercado relacionado o simpatizado con el slow tourism y el modelo turístico más sostenible, que se sumaría a los casi 100 millones de turistas internacionales.

Pero enfatizando este punto de desmasificación, hay que recordar que existen muchas áreas naturales protegidas, como parques nacionales y naturales del interior del país, que desde hace años y especialmente en verano y muchos festivos sufren una saturación alarmante, al igual que pequeños pueblos y aldeas de la denominada España vaciada/despoblada.

En estos territorios la saturación es debida al turismo doméstico, ya que el internacional apenas es significativo todavía.

Uno de los riesgos es que la respuesta a esta campaña de Turespaña, tenga una respuesta positiva y esta presión se pueda duplicar, triplicar o incluso más.

Supongo, también, que la idea es tratar de desestacionalizar y que esta nueva demanda internacional solo viaje en los meses de baja temporada, pero no sé qué porcentaje de esas llegadas actuales de casi 100 millones de turistas al año, podrían captarse, si fuese este el objetivo.

En el supuesto caso de que se alcanzase solo el 10%, supondría unos 10 millones de turistas en unos 8 meses al año, restando los 2 meses al menos de verano y otros 2 de festivos, puentes, y meses de climatología adversa. Esto supondría aproximadamente más de 1 millón de turistas mensuales, distribuidos en áreas naturales y rurales del interior, incluyendo pequeñas ciudades. Pero según leo, parece que en este espacio turístico de interior hay unas 500.000 plazas turísticas, incluyendo las viviendas de uso turístico vacacional y turismo rural (Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024, los alojamientos de turismo rural en España ofrecieron un total de 140.316 plazas), pero desconozco si también están contabilizadas las de los campings.

Supongo también que se concentraría en determinados espacios considerados como de mayor atractivo, lo que incrementaría la densidad de turistas en tiempo y espacio y, por tanto, aumentaría el nivel de impacto ambiental y quizás social. (competencia de precios al igual que en grandes ciudades)

Obviamente, hay que sumar la demanda domestica que, si bien entre semana es bastante poca, los fines de semana, festivos y época vacacional crece exponencialmente, especialmente si añadimos los excursionistas.

¿Diversificar el riesgo?

Pero hablar de sostenibilidad, diversificando el riesgo, no creo que sea una estrategia muy sostenible

Entiendo que Turespaña estará buscando nuevos segmentos de mercado internacional, ya que tal vez alcanzar los 100 millones anuales lo considera llegar al límite, aunque tengo mis dudas. Pero hablar de sostenibilidad diversificando el riesgo no creo que sea una estrategia muy sostenible.

Entiendo también y presupongo que no querrán captar mercado del sol y playa y urbano hacia el interior, puesto que, en mi opinión sería un grave error o desastre, por algo tan evidente como que las motivaciones y expectativas de esas tipologías de turismo no coinciden en absoluto con la oferta del interior, rural y natural. Y de hecho, cuando una pequeña demanda de sol y playa usa el hinterland de sus destinos, las consecuencias ambientales y sociales son bastante negativas, como ha ocurrido por ejemplo en la Isla de Mallorca.

Pero además, los destinos sol y playa y grandes ciudades tienen capacidad de absorción de flujos turísticos, incluyendo masificaciones, esencialmente si son puntuales, aunque conlleve determinados conflictos sociales y económicos en destinos, ya que muchos de ellos (ciudades) no están planificados para esto, pero en general tanto oferta como demanda guardan un cierto equilibrio, que también es cierto, afecta más a su imagen, que no a su atractividad y claro a una parte de la población que sufre los costes pero no los beneficios.

Cambiar un modelo turístico no es fácil ni mucho menos rápido, pero no creo que trasladar flujos del sol y playa hacia el interior sea precisamente cambiar el modelo de gestión, que es lo que ha fallado en líneas generales y claro lo que pudiese también ocurrir es que se copie ese modelo productivo a otras zonas del interior, como ocurrió con el turismo de estaciones de esquí, los resultados son muy visibles.

La sostenibilidad turística empieza por no saturar los destinos o territorios más frágiles

Existen modelos de gestión de sol y playa que funcionan a nivel de sostenibilidad, como es el caso de Benidorm, que he mencionado desde hace mucho tiempo, un ejemplo de sol y playa, con gran demanda, con recursos naturales muy limitados y que responde a motivaciones y expectativas de su demanda. Por tanto, el problema no es el sol y playa o las ciudades, si no la forma, concepto o modelo de gestión, algo que si no se ha aprendido podría repetirse en territorios del interior vulnerables y frágiles, que podrían estar amenazados si no existe una preparación o planificación previa, algo que podría aliviarse con los planes de sostenibilidad turística en destino, pero no sería suficiente.

Pero lo cierto es que la oferta turística puede limitar y, por tanto, controlar el volumen de la demanda y si dicha oferta responde a criterios de eficacia o sostenibilidad, será un acierto.