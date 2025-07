La ‘playa’ de París: guía completa para visitar la ciudad y bañarse en el río Sena

Viajar a París siempre ha significado asomarse a la historia, el arte y la gastronomía europea, pero este verano la capital francesa ofrece una experiencia inédita: bañarse en el río Sena.

Tras más de cien años de prohibición, las aguas icónicas que atraviesan la ciudad reabren al baño público, marcando un antes y un después tanto para locales como para viajeros.

La reapertura no solo simboliza el éxito de un ambicioso proyecto medioambiental vinculado a los Juegos Olímpicos de 2024, sino que redefine el modo de disfrutar la ciudad cuando suben las temperaturas.

La imagen de bañistas junto a la Torre Eiffel, tumbados en tumbonas y celebrando el regreso del baño urbano, resume por sí sola el nuevo espíritu de París.

Este cambio invita a repensar los clásicos itinerarios turísticos e integrar esta actividad singular en cualquier escapada estival. A continuación, te detallo cómo sacar partido a este nuevo París, con información clave sobre transporte, precios, gastronomía y consejos prácticos para una experiencia redonda.

Cómo llegar desde España y moverse por París

París está perfectamente conectada con España por avión, tren y carretera. Desde Madrid o Barcelona puedes volar a los aeropuertos de Charles de Gaulle u Orly, con opciones low cost o tradicionales. Los billetes ida y vuelta suelen rondar entre 100 y 250 euros por persona según temporada. Si prefieres el tren, el TGV conecta Barcelona-Sants con Gare de Lyon en poco más de seis horas; los precios van desde los 70 hasta los 180 euros por trayecto según antelación y clase.

Una vez en la ciudad, moverse es sencillo gracias al extenso metro parisino, que cubre todos los puntos turísticos relevantes menos Montmartre, accesible andando o en funicular. El bono diario “Paris Visite” cuesta desde unos 13 euros por persona (zona central), ideal si vas a hacer varias visitas en un día. También puedes usar autobús o alquilar una bicicleta pública (Vélib’), perfecta para recorrer las orillas del Sena.

Coste aproximado para dos personas

Vuelo ida y vuelta desde España: 200-500 € (depende aeropuerto/fechas)

Alojamiento 3 noches hotel céntrico gama media: 350-500 €

Transporte público (bono tres días): 78 € (dos personas)

Restaurantes imprescindibles (2 cenas medias + 2 comidas informales): 120-180 €

Entradas museos principales (Louvre + Orsay): 50 €

Extras (cafés, picnics, souvenirs): 60-80 €

Total orientativo para dos personas: entre 850 y 1.300 euros para una escapada de tres noches.

Mejor estación del año para visitar

La primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre) son las épocas más recomendables: clima suave, menos aglomeraciones y la ciudad luce especialmente vibrante. El verano ofrece ambiente animado y ahora la posibilidad única de bañarse en el Sena, aunque puede haber más turistas y algo de calor. El invierno es perfecto si buscas precios bajos o quieres vivir la Navidad parisina con mercadillos e iluminaciones especiales.

Restaurantes imprescindibles

No faltan propuestas culinarias en París. Para una experiencia tradicional prueba Le Comptoir du Relais (Saint-Germain), famoso por su bistró clásico; Bouillon Pigalle es ideal si buscas platos franceses a buen precio sin renunciar al ambiente local. En la orilla del Sena destaca Rosa Bonheur sur Seine, perfecto para picnics al atardecer o tomar algo tras un baño. No te olvides del clásico croissant mañanero en Du Pain et des Idées, panadería emblemática cerca del canal Saint-Martin.

Documentación necesaria y moneda

Si viajas desde España solo necesitas tu DNI o pasaporte en vigor; Francia pertenece al espacio Schengen. La moneda es el euro, así que no tendrás que preocuparte por cambios ni comisiones bancarias extrañas.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Aprovecha las zonas de baño del Sena: están abiertas hasta el 31 de agosto, son gratuitas y cuentan con duchas, vestuarios y socorristas.

Llega temprano si quieres encontrar sitio cómodo o evitar colas.

No olvides llevar gorro y gafas si planeas nadar largo rato.

Para desplazamientos rápidos usa el metro; compra bonos diarios si vas a hacer varias visitas.

Si te animas al picnic junto al río, compra provisiones frescas en mercados como Marché Bastille.

Reserva restaurantes con antelación si viajas en temporada alta.

Consulta siempre la previsión meteorológica: París puede ser imprevisible incluso en verano.

Curiosidades y anécdotas

El baño público estaba prohibido desde 1923 por motivos sanitarios; aún así, hubo nadadores clandestinos hasta los años sesenta. La limpieza masiva del río ha costado más de mil millones de euros e incluyó retos olímpicos como pruebas de triatlón a contrarreloj para garantizar calidad del agua. Los nuevos espacios habilitados —frente a la Torre Eiffel, Notre-Dame e Île aux Cygnes— permiten disfrutar de unas vistas únicas mientras te refrescas.

Durante la reapertura se vivieron escenas insólitas: bañistas agradeciendo a voz en grito a las autoridades municipales o turistas improvisando picnics sobre tumbonas playeras recién instaladas. Como dato curioso, todos los bañistas deben pasar una pequeña prueba supervisada por socorristas antes de lanzarse al agua debido a las corrientes —y quien se bañe fuera de las zonas marcadas puede enfrentarse a una multa reciente—.

Lo imprescindible: qué ver además del Sena

Aprovecha la nueva cara veraniega del río pero no olvides otros iconos:

La Torre Eiffel al amanecer desde Trocadero

El Louvre y su pirámide acristalada

Un paseo por Montmartre hasta el Sacré-Cœur

Un café en Le Marais o Saint-Germain-des-Prés

Las vistas nocturnas desde Pont Alexandre III

París se reinventa este verano; sumergirse en su río es ahora tan icónico como perderse entre sus calles centenarias.