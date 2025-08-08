Más de 10.000 hoteles europeos se unen en una millonaria megadamanda contra Booking: denuncian prácticas abusivas

La noticia ha sacudido el sector turístico europeo: más de 10.000 hoteles han decidido dar el paso y presentar una demanda colectiva contra Booking.com.

El litigio se tramitará ante los tribunales de Ámsterdam y reclama compensaciones por el periodo comprendido entre 2004 y 2024, en respuesta a lo que consideran años de imposición de condiciones contractuales abusivas, restricciones a la competencia y costes adicionales injustificados.

La acción la lidera la asociación europea Hotrec, junto a una treintena de organizaciones hoteleras nacionales.

Se trata de un movimiento sin precedentes por su alcance y por el número de establecimientos implicados, que buscan marcar un antes y un después en las relaciones entre plataformas digitales y negocios tradicionales del turismo.

¿Qué denuncian los hoteles?

El núcleo de la demanda se centra en las llamadas cláusulas de paridad, una práctica contractual que obligaba a los hoteles a ofrecer en Booking.com precios iguales o inferiores a los publicados en sus propias webs o en otras plataformas. Esto, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 19 de septiembre de 2024, vulnera la legislación comunitaria sobre competencia.

La denuncia incluye:

Imposición sistemática de precios y condiciones que limitaban la autonomía comercial del hotel.

Modificaciones unilaterales por parte de Booking sobre los precios publicados por los hoteles.

Exigencia de aceptar como legislación aplicable la neerlandesa y litigar en tribunales de Ámsterdam , lo que generaba barreras adicionales para los establecimientos fuera de Países Bajos.

, lo que generaba barreras adicionales para los establecimientos fuera de Países Bajos. Falta de transparencia sobre los sistemas de posicionamiento (“Preferente” y “Genius”), que exigían comisiones más elevadas o descuentos obligatorios, dificultando la planificación estratégica hotelera.

Prácticas exclusorias vinculando el volumen total de reservas con el posicionamiento en búsquedas, incentivando la concentración en Booking.com y reduciendo las opciones para otras agencias competidoras.

Este tipo de prácticas han sido calificadas por las asociaciones hoteleras como “desleales e ilegales”, generando costes adicionales e impidiendo el desarrollo competitivo del sector fuera del entorno digital controlado por la plataforma.

Impacto económico: cifras y contexto

La cuota de mercado estimada para Booking.com en Europa oscila entre el 70% y el 90% del total del negocio digital hotelero, según investigaciones recientes. Esta posición dominante ha permitido a la plataforma imponer condiciones comerciales desequilibradas durante dos décadas, afectando especialmente a hoteles independientes y pequeñas cadenas, que carecen de poder negociador frente al gigante tecnológico.

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya multó en abril a Booking.com con más de 413 millones de euros por abuso de posición dominante. La sanción se dividió en dos infracciones principales:

Imposición de condiciones comerciales inequitativas.

Restricción efectiva a la competencia digital.

Además, se ordenó a la plataforma implementar medidas correctoras para evitar que estas prácticas se repitan.

El papel decisivo del TJUE y las asociaciones hoteleras

El fallo reciente del TJUE ha abierto una puerta clave para este tipo de reclamaciones colectivas. Miles de hoteles pueden ahora reclamar indemnizaciones no solo por perjuicios económicos directos, sino también por daños reputacionales derivados del control ejercido por Booking.com sobre su visibilidad online.

Alexandros Vassilikos, presidente de Hotrec, ha declarado:

“Los hoteleros europeos llevan mucho tiempo sufriendo condiciones injustas y costes excesivos. Ahora es el momento de unirnos y exigir una compensación”.

Este mensaje refleja el hartazgo generalizado en el sector ante lo que perciben como una relación contractual desequilibrada.

Repercusiones para viajeros, plataformas y competencia

El litigio puede tener efectos relevantes para todo el ecosistema turístico europeo:

Los hoteles aspiran a recuperar autonomía comercial, lo que podría traducirse en mayor diversidad tarifaria y ofertas personalizadas fuera del entorno Booking.

Para otras agencias digitales, esta demanda puede abrir espacio competitivo hasta ahora bloqueado por las prácticas exclusorias del líder del mercado.

Los viajeros podrían beneficiarse a medio plazo con más opciones directas y precios potencialmente ajustados.

Sin embargo, desde Booking.com se insiste en que su plataforma aporta visibilidad internacional y acceso global a clientes que muchos establecimientos no alcanzarían sin intermediación digital.

¿Qué pueden esperar los hoteles?

La inscripción gratuita a la acción judicial colectiva está abierta a todos los establecimientos perjudicados económicamente por las cláusulas abusivas. El proceso legal buscará establecer compensaciones proporcionales al daño sufrido entre 2004 y 2024. Las asociaciones hoteleras aconsejan recopilar toda la documentación contractual con Booking.com durante ese periodo para fortalecer las reclamaciones individuales.

Principales puntos clave del conflicto

Más de 10.000 hoteles participan activamente.

participan activamente. Litigio internacional tramitado en tribunales neerlandeses.

Periodo reclamado: 2004–2024 .

. Motivo central: abuso de posición dominante mediante cláusulas contractuales restrictivas.

Sentencia europea reciente como base legal.

Potencial impacto: reequilibrio competitivo en el mercado digital turístico europeo.

Perspectiva europea sobre turismo digital

El caso refleja un momento clave para el turismo europeo, donde ciudades como Ámsterdam, Barcelona o Lisboa revisan sus políticas sobre alquileres turísticos digitales para proteger tanto la economía local como el acceso justo al mercado global. La presión regulatoria sobre plataformas como Booking.com es cada vez mayor, buscando evitar monopolios encubiertos y favorecer un entorno más transparente.

En definitiva, esta macrodemanda representa mucho más que una reclamación económica: marca el inicio de una nueva etapa donde los actores tradicionales exigen condiciones justas frente al poder creciente de las plataformas tecnológicas. El resultado puede cambiar el modo en que reservamos alojamiento en Europa durante los próximos años.