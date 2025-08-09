Turkish Airlines sacude el tablero: ofrece 275 millones por el 27% de Air Europa

En pleno verano, Turkish Airlines ha puesto sobre la mesa una oferta vinculante de más de 275 millones de euros para hacerse con entre el 26% y el 27% del capital de Air Europa, la aerolínea controlada por la familia Hidalgo.

Este movimiento no solo implica un cambio en el accionariado de la empresa española, sino que también reconfigura el equilibrio de fuerzas en la aviación europea y, en especial, en el competitivo corredor entre Europa y Latinoamérica.

La operación se articularía a través de una ampliación de capital.

Esto supone que el dinero invertido por la compañía turca no irá directamente a los bolsillos de los actuales accionistas, sino que servirá para reforzar las finanzas de Air Europa y dotarla de músculo para su crecimiento.

El mecanismo elegido es un préstamo convertible en acciones, una fórmula que, en la práctica, se traduce en una inyección directa de recursos frescos para la aerolínea mallorquina.

IAG ante la encrucijada: ¿mantener o diluirse?

La entrada de Turkish Airlines abre una incógnita clave: ¿qué hará IAG? El grupo propietario de Iberia, Vueling y British Airways posee actualmente un 20% del capital de Air Europa. Con la ampliación de capital, IAG tendrá que decidir si acude para mantener su peso o permite que se diluya su participación. Luis Gallego, consejero delegado de IAG, ha afirmado que la participación del grupo es “meramente financiera”, pero el contexto ha cambiado drásticamente en los últimos meses, y el valor de Air Europa se ha disparado.

Algunos datos ilustran la magnitud del salto:

El valor de la participación de IAG ha aumentado en 52 millones solo en el primer semestre de 2025, hasta los 191 millones de euros.

El valor estimado de Air Europa ronda los 955 millones de euros, muy por encima de los 700 millones de hace apenas seis meses.

Este escenario deja a IAG en una posición delicada. Por un lado, podría reforzar su peso estratégico en el mercado español y en el hub de Madrid-Barajas. Por otro, se enfrenta a la entrada de un socio tan potente como Turkish, que podría aspirar a controlar la compañía en el futuro.

La apuesta de Turkish Airlines: más allá de una inversión financiera

La oferta de Turkish Airlines no es un simple movimiento financiero. La aerolínea, controlada en un 49% por el Estado turco, busca ampliar su presencia en los mercados de Europa Occidental y, sobre todo, en Latinoamérica. Hasta ahora, Turkish ha sido una referencia en conexiones entre Europa, Asia y África, con su hub en Estambul como gran centro de operaciones. La entrada en Air Europa le permitiría:

Acceso prioritario al tráfico entre la península ibérica y América Latina, donde Air Europa cuenta con una red consolidada.

Crear sinergias operativas, alianzas en rutas y posibles filiales conjuntas.

Diversificar ingresos y ganar músculo en el segmento de pasajeros y carga en nuevos mercados.

El propio comunicado de Turkish Airlines destaca el “efecto multiplicador” que espera conseguir con la operación y su encaje en la estrategia 2033 del grupo, que prioriza la expansión internacional y la diversificación de fuentes de ingresos.

La familia Hidalgo y el futuro de Air Europa

La familia Hidalgo, propietaria del 80% de Air Europa, ha manifestado su intención de aceptar la oferta turca. Consideran que la operación aporta “gran tranquilidad” financiera a la compañía y que supone un “buen acuerdo para España y para el hub de Madrid”. Tras la ampliación de capital, los Hidalgo seguirán siendo accionistas mayoritarios, pero compartirán mesa con dos gigantes: Turkish Airlines e IAG.

La operación supone la entrada de un socio potente, tras las retiradas de Lufthansa y Air France-KLM de la puja.

y de la puja. Se espera que Air Europa supere los 300 millones de euros de Ebitda este año, lo que refuerza su atractivo para inversores internacionales.

El contexto: una aerolínea bajo el foco europeo

La operación llega en un momento de máxima atención sobre Air Europa. La compañía recibió una inyección pública de 475 millones de euros tras la pandemia, lo que la convierte en una de las empresas estratégicas para el Gobierno español. El Ejecutivo y los reguladores comunitarios estarán muy atentos a la evolución del accionariado y a posibles implicaciones en materia de competencia y control estratégico.

Claves a seguir en los próximos meses

Decisión de IAG : Acudir o no a la ampliación de capital será determinante para el nuevo equilibrio de poder.

: Acudir o no a la ampliación de capital será determinante para el nuevo equilibrio de poder. Estrategia de Turkish Airlines : Aunque el objetivo inicial es una participación minoritaria, la aerolínea turca no oculta su interés en aumentar su peso en el futuro.

: Aunque el objetivo inicial es una participación minoritaria, la aerolínea turca no oculta su interés en aumentar su peso en el futuro. Reacción del Gobierno y la UE: La entrada de un actor extracomunitario en una aerolínea española estratégica podría motivar nuevas condiciones regulatorias.

En definitiva, la entrada de Turkish Airlines en Air Europa inaugura una nueva etapa para la aviación española y europea, con repercusiones en la competencia, la conectividad y la estructura de poder en el sector.