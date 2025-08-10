Nuevo caos ferroviario ‘Made in Óscar Puente’: 427 pasajeros del Avia Madrid-Cádiz, atrapados en Córdoba sin agua ni aire acondicionado

En pleno agosto, con los termómetros de Córdoba disparados por encima de los 40 grados, el trayecto habitual del tren Alvia entre Madrid y Cádiz se convirtió en una pesadilla para sus 427 pasajeros.

El convoy, que partió puntual desde Atocha a las 7:05 de este 10 de agosto de 2025, quedó parado a las 9:42 en mitad del término municipal de Almodóvar del Río tras varias paradas breves y anomalías.

La escena dentro del tren era de auténtico desconcierto: sin aire acondicionado, sin agua y sin cobertura telefónica, familias enteras intentaban combatir el calor con abanicos y ropa ligera mientras el tiempo pasaba y la incertidumbre crecía.

Pasajeros como Antonio relataban a los medios la sensación de abandono: “La situación se está poniendo cada vez peor porque la gente se está poniendo más nerviosa, el calor es peor con el paso de las horas”, explicaba.

Este incidente no es aislado.

Solo en la primera semana de agosto, el eje sur entre Madrid y Andalucía se ha visto afectado por más de una decena de incidencias, con miles de viajeros evacuados, trenes remolcados y cortes de servicio en plena operación salida y retorno vacacional.

Tú aquí ves cientos de pasajeros tirados esta mañana durante horas en Córdoba en el Alvia Madrid-Cádiz. Sin agua ni aire acondicionado. Óscar Puente ve que “el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia”. ¿Vas a creer a Óscar Puente o a tus propios ojos? pic.twitter.com/14KL7IjQID — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 10, 2025

El martes anterior, 2.200 viajeros estuvieron varados diez horas por una avería similar, mientras que otros convoyes sufrieron retrasos de hasta tres horas en la línea entre Ciudad Real, Sevilla y Málaga.

El patrón es claro:

Averías recurrentes en trenes de Alta Velocidad y Media Distancia.

Retrasos medios de 15 minutos que en ocasiones se convierten en horas.

Transbordos improvisados que aumentan la tensión entre los viajeros.

Afectación especial a personas mayores y menores durante olas de calor extremo.

Las redes sociales han recogido multitud de quejas e imágenes donde se ve a adultos abanicándose y tratando de refrescar a los menores con lo poco disponible. La falta de información agravó la situación; el propio revisor admitía no poder dar estimaciones sobre la duración del problema ni alternativas inmediatas.

Gestión bajo presión: demandas políticas y sociales

La reacción política no se hizo esperar. Desde la oposición, se pidió la comparecencia urgente del ministro Óscar Puente para explicar lo que califican como “caos ferroviario” y gestión caótica. La vicesecretaria Alma Ezcurra acusó al Gobierno de estar “en paradero desconocido” mientras “los trenes caen a cachos” justo cuando miles de familias dependían del servicio para llegar a sus destinos vacacionales.

Por su parte, desde Renfe y Adif se atribuyó inicialmente el fallo a problemas en la infraestructura, aunque después se reconoció una avería mecánica en el propio convoy. En paralelo, otras líneas como la que une Huelva capital con La Palma del Condado sufrieron cortes por falta de tensión en la catenaria ese mismo domingo.

La intervención: soluciones improvisadas y solidaridad vecinal

Después de tres horas parados bajo el sol cordobés, los pasajeros fueron finalmente transbordados a otro tren mediante pasarelas para continuar viaje hacia Sevilla, desde donde serían trasladados en autobuses hasta sus destinos finales. El operativo fue lento pero necesario dada la ocupación simultánea de ambas vías por maniobras técnicas.

Durante la espera, algunos vecinos acudieron espontáneamente para acercar agua y alimentos básicos a los afectados, mitigando así la precariedad causada por la avería. Este gesto espontáneo evidenció tanto las carencias como la capacidad solidaria que surge ante situaciones críticas.

Fragilidad estructural: ¿qué está pasando con el ferrocarril español?

Expertos apuntan que estas incidencias no son producto del azar. El corredor sur —clave para conectar Madrid con Andalucía— soporta un tráfico creciente tras la liberalización del sector y coincide con trabajos para modernizar infraestructuras envejecidas. La concentración de averías revela un sistema sometido a presión:

Aumento del uso por liberalización.

Coincidencia con obras que generan vulnerabilidades temporales.

Deficiencias técnicas acumuladas tras décadas sin renovación suficiente.

El mensaje oficial suele atribuir fallos tanto al robo de cable como al exceso de tensión eléctrica o problemas mecánicos derivados del envejecimiento del material rodante. Sin embargo, las explicaciones técnicas no bastan para calmar el malestar social cuando los afectados pasan horas encerrados sin agua ni aire acondicionado.

Impacto social y económico

Las consecuencias van más allá del malestar inmediato:

Pérdida de confianza ciudadana en el ferrocarril como medio seguro y eficiente. Daño reputacional para Renfe y Adif justo cuando competidores privados pugnan por captar viajeros. Pérdidas económicas directas por indemnizaciones y retrasos logísticos. Repercusión negativa sobre el turismo nacional e internacional. Reclamaciones políticas sobre responsabilidad ministerial y exigencia de transparencia.

Las imágenes difundidas este fin de semana han reabierto el debate sobre la necesidad urgente de invertir en mantenimiento preventivo, renovar flotas e informar mejor a los usuarios ante imprevistos.

¿Qué demandan los viajeros?

Las peticiones más repetidas entre los afectados son sencillas:

Información clara e inmediata sobre incidencias.

Alternativas rápidas ante averías graves.

Servicios mínimos garantizados (agua, ventilación) especialmente en verano.

Compensaciones ágiles por daños sufridos.

En un país donde viajar en tren es sinónimo tradicionalmente de comodidad frente al tráfico rodado, cada avería añade presión sobre el sistema público para responder con mayor eficacia.

El caos vivido este fin de semana muestra que una infraestructura estratégica como el ferrocarril requiere algo más que parches puntuales: necesita visión a largo plazo, inversión sostenida y comunicación transparente para recuperar su papel central en la movilidad española.