Por qué Europa se está rebelando contra el turismo de masas, el gentío y un viaje a Venecia

El último Carnaval lo ha dejado claro: Venecia se enfrenta a su mayor contradicción.

Las imágenes del Gran Canal colapsado y los accesos restringidos en el Puente de Rialto ilustran una ciudad que lucha por mantener su esencia ante una marea de visitantes cada vez más difícil de gestionar.

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, el debate sobre el turismo masivo en Europa resuena con fuerza. La ciudad de los canales ha sido pionera en imponer un peaje de entrada para quienes llegan solo a pasar el día, una medida que busca frenar la masificación y preservar la vida cotidiana de sus habitantes.

El visitante actual se enfrenta a una Venecia que redefine su relación con el turismo.

El nuevo peaje, de 10 euros por persona en días señalados, marca un antes y un después en la gestión de destinos saturados.

Los residentes lo ven como un paso necesario para evitar que la urbe se convierta en un parque temático sin alma, mientras que algunos viajeros empiezan a buscar alternativas menos concurridas o planifican con más detalle su experiencia en la laguna.

Venecia, a pesar de las aglomeraciones y las medidas restrictivas, sigue siendo un destino irrepetible, donde cada rincón cuenta una historia y cada canal invita a perderse lejos del bullicio, redescubriendo la esencia de una ciudad que nunca se rinde.

Cómo llegar desde España: alternativas y recomendaciones

Acceder a Venecia desde España resulta sencillo gracias a las múltiples conexiones aéreas directas desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Las aerolíneas de bajo coste y tradicionales ofrecen vuelos diarios al aeropuerto de Venecia Marco Polo (VCE), situado a unos 13 kilómetros de la ciudad. Una vez allí, el traslado al centro se puede realizar en:

Autobús : Línea ATVO o ACTV hasta Piazzale Roma, precio aproximado de 10 euros por trayecto y persona.

: Línea ATVO o ACTV hasta Piazzale Roma, precio aproximado de 10 euros por trayecto y persona. Taxi acuático : Una opción exclusiva, desde 120 euros por trayecto para dos personas, con llegada directa al embarcadero de tu hotel.

: Una opción exclusiva, desde 120 euros por trayecto para dos personas, con llegada directa al embarcadero de tu hotel. Alilaguna: Barcos lanzadera públicos (vaporetto) desde el aeropuerto a distintos puntos de la ciudad, unos 15 euros por persona.

Para quienes prefieran el tren, los servicios desde Milán, Florencia o Roma permiten llegar a la estación Venezia Santa Lucia en poco más de dos horas y media desde la capital lombarda. Muchos viajeros optan por volar a Milán o Bérgamo y completar el trayecto en tren de alta velocidad, disfrutando de paisajes del Véneto y Lombardía.

Medios de transporte en la ciudad: navegar y caminar

Moverse por Venecia implica asumir que aquí los vehículos no tienen cabida. Las opciones principales son:

A pie : La mejor forma de descubrir la ciudad, sus laberínticas calles y sus rincones menos transitados.

: La mejor forma de descubrir la ciudad, sus laberínticas calles y sus rincones menos transitados. Vaporetto : Barcos públicos que cruzan el Gran Canal y conectan con las islas cercanas. Un billete sencillo cuesta 9,50 euros y dura 75 minutos; el pase de 24 horas, 25 euros por persona.

: Barcos públicos que cruzan el Gran Canal y conectan con las islas cercanas. Un billete sencillo cuesta 9,50 euros y dura 75 minutos; el pase de 24 horas, 25 euros por persona. Góndola : Más experiencia que transporte, el precio oficial es de 90 euros por 30 minutos. Conviene pactar el precio y el recorrido antes de embarcar.

: Más experiencia que transporte, el precio oficial es de 90 euros por 30 minutos. Conviene pactar el precio y el recorrido antes de embarcar. Traghetto: Góndolas colectivas que cruzan el Gran Canal por 2 euros, una alternativa popular entre locales para evitar los puentes más saturados.

El consejo fundamental es moverse temprano o al atardecer, cuando la ciudad recupera su pulso local y las hordas de turistas disminuyen. Evita las horas centrales del día, especialmente en primavera y verano.

Cuánto cuesta un viaje para dos personas: desglose realista

El precio de una escapada de tres días para dos personas a Venecia, en temporada media (abril, mayo, septiembre u octubre), puede variar según el tipo de alojamiento y el gasto en restaurantes, pero un presupuesto realista incluiría:

Vuelos : Desde 70 a 200 euros por persona, ida y vuelta.

: Desde 70 a 200 euros por persona, ida y vuelta. Alojamiento : Hoteles de 3 estrellas cerca del centro, desde 120 a 180 euros por noche. Opciones más económicas en Mestre (fuera de la isla), desde 80 euros.

: Hoteles de 3 estrellas cerca del centro, desde 120 a 180 euros por noche. Opciones más económicas en Mestre (fuera de la isla), desde 80 euros. Transporte local : Vaporetto y traslados, unos 70 euros en total.

: Vaporetto y traslados, unos 70 euros en total. Comidas : Comer en bacari y osterias locales, entre 25 y 40 euros por persona y comida; restaurantes de gama media, 60-80 euros para dos personas.

: Comer en bacari y osterias locales, entre 25 y 40 euros por persona y comida; restaurantes de gama media, 60-80 euros para dos personas. Entradas y peajes: El acceso a museos y monumentos principales ronda los 20-25 euros por persona. El nuevo peaje de acceso, 10 euros por persona en días de alta demanda.

En resumen, un viaje de tres días puede situarse entre 700 y 1.200 euros para dos personas, según las elecciones de alojamiento y gastronomía.

Mejor estación del año para visitar Venecia

La primavera y el otoño son los periodos más recomendables para explorar la ciudad. Entre mediados de abril y mediados de junio, la temperatura oscila entre los 15 y los 22°C, los días son largos y la afluencia de visitantes es menor que en los meses estivales. Septiembre y octubre ofrecen una luz especial y precios más moderados en alojamiento y restaurantes.

El verano, especialmente julio y agosto, resulta sofocante y masificado. El invierno tiene su propio atractivo para quienes buscan tranquilidad y ambiente local, aunque las nieblas y el fenómeno del acqua alta pueden sorprender a los desprevenidos.

Restaurantes imprescindibles: tradición y autenticidad

La gastronomía veneciana se disfruta mejor en locales frecuentados por residentes. Algunas propuestas para saborear la ciudad:

Ristorante Da Ivo : Cocina veneciana y toscana, famoso por sus tagliatelle al tartufo. Ambiente clásico y clientela internacional.

: Cocina veneciana y toscana, famoso por sus tagliatelle al tartufo. Ambiente clásico y clientela internacional. Al Covo : Restaurante familiar centrado en productos de temporada y recetas locales. Imprescindible probar la sepia en su tinta.

: Restaurante familiar centrado en productos de temporada y recetas locales. Imprescindible probar la sepia en su tinta. Osteria Alla Staffa : Tapas venecianas y ambiente relajado, perfecto para una comida informal.

: Tapas venecianas y ambiente relajado, perfecto para una comida informal. Cantina Do Mori : Uno de los bares más antiguos, ideal para probar cicchetti con una copa de vino.

: Uno de los bares más antiguos, ideal para probar cicchetti con una copa de vino. Osteria Al Squero : Frente al taller de góndolas de San Trovaso, ofrece variedad de chicchetti y vinos a buen precio.

: Frente al taller de góndolas de San Trovaso, ofrece variedad de chicchetti y vinos a buen precio. Hostaria Sant’Aponal y Osteria da Alberto: Platos tradicionales, trato cercano y ambiente local, recomendados para quienes buscan autenticidad sin pretensiones.

Conviene reservar con antelación en temporada alta y apostar por los bacari para almuerzos rápidos a base de tapas venecianas.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Madruga : Explora la ciudad antes de las 9 de la mañana, cuando las calles aún pertenecen a los venecianos.

: Explora la ciudad antes de las 9 de la mañana, cuando las calles aún pertenecen a los venecianos. Alójate en la isla : Dormir en el centro permite disfrutar de la ciudad al amanecer y al atardecer, cuando la mayoría de turistas se ha marchado.

: Dormir en el centro permite disfrutar de la ciudad al amanecer y al atardecer, cuando la mayoría de turistas se ha marchado. Evita los fines de semana : El nuevo peaje se aplica sobre todo en viernes, sábados, domingos y festivos. Viajar entre semana garantiza menor afluencia y más calma.

: El nuevo peaje se aplica sobre todo en viernes, sábados, domingos y festivos. Viajar entre semana garantiza menor afluencia y más calma. Aprovecha los pases de vaporetto : Si planeas moverte entre islas, el pase de 24 o 48 horas ahorra tiempo y dinero.

: Si planeas moverte entre islas, el pase de 24 o 48 horas ahorra tiempo y dinero. Prueba el aperitivo local : El spritz y los cicchetti son la mejor forma de vivir el ambiente local a media tarde.

: El spritz y los cicchetti son la mejor forma de vivir el ambiente local a media tarde. Reserva las entradas online: Para museos y monumentos, evita colas reservando con antelación.

Curiosidades y anécdotas de la ciudad