Benidorm, capital del verano 2025: el magnetismo de la ‘happy hour’ que seduce a los británicos juerguistas

En pleno agosto, el bullicio de Benidorm es inconfundible.

Los paseos marítimos rebosan de acentos y banderas, pero hay uno que predomina: el británico.

No es casualidad que esta ciudad costera haya superado, por primera vez en años, la afluencia nacional por la extranjera en sus hoteles.

El 38,3% de sus visitantes alojados en establecimientos turísticos durante julio han llegado desde Reino Unido, frente al 37,9% español, en una tendencia creciente que ya se intuía meses atrás.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, Benidorm lidera la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana con un 92,7% en la primera quincena del mes.

Este éxito no se debe solo a su clima privilegiado o sus playas interminables. Aquí se mezcla una oferta imbatible de alojamiento asequible con una vida nocturna que ha convertido rincones como el Rincón de Loix en una “pequeña Inglaterra”, repleta de pubs, supermercados y menús escritos en inglés.

Precios y conexiones: claves del fenómeno británico

Para muchos británicos, pasar una semana en Benidorm resulta más barato que quedarse en casa. Con vuelos directos desde 21 aeropuertos del Reino Unido hasta Alicante y paquetes turísticos que rondan los 500 euros por persona—vuelo y hotel incluidos—no es extraño entender su popularidad. Además, los viajeros encuentran aquí un ambiente adaptado a sus gustos: desde desayunos completos hasta happy hours eternas y fiestas temáticas.

La presencia británica no es nueva, pero sí se ha intensificado tras la recuperación turística postpandemia. En mayo de este año, los turistas del Reino Unido alcanzaron el 50,6% de cuota hotelera, frente al 47,8% del año anterior. El sector reconoce que las grandes cadenas y turoperadores negocian ofertas difícilmente igualables para otros destinos peninsulares.

¿Masificación o convivencia?

Aunque la imagen tópica asocia Benidorm con turismo masivo y desenfreno juvenil, la realidad es más matizada. Si bien algunos fines de semana rozan el lleno técnico—como durante festivales multitudinarios donde la ocupación supera el 92%—el sector hotelero insiste en que entre un 10% y un 15% de las plazas siguen disponibles incluso en temporada alta.

El equilibrio entre nacionalidades también ha evolucionado: si bien los británicos dominan algunos barrios y establecimientos específicos, el turista nacional sigue siendo fundamental para el negocio local. Además, otros mercados como Bélgica (3,4%), Irlanda (3,1%) o Países Bajos (2,2%) refuerzan la diversidad internacional.

Más allá del sol: ocio nocturno y cultura popular

El atractivo para el público británico va mucho más allá del sol y la playa. El ocio nocturno es un pilar central: discotecas legendarias y bares temáticos garantizan noches largas. Festivales internacionales como el Low Festival traen a artistas consagrados—este año incluso bandas icónicas británicas han encabezado cartel—y reúnen a decenas de miles de asistentes.

La cultura pop también ha jugado su papel. Programas televisivos británicos han hecho célebre la vida nocturna local y hasta inspiraron series ambientadas en la ciudad. Las redes sociales amplifican ahora cada anécdota y cada celebración colectiva bajo el sol alicantino.

Contrastes y retos actuales

No todo son elogios. Parte del turismo británico más joven ha sido objeto de críticas por comportamientos ruidosos o excesos nocturnos; sin embargo, los datos muestran una convivencia mayoritariamente pacífica entre residentes y visitantes. Además, algunos turistas recientes denuncian subidas de precios o mayor sensación de inseguridad respecto a años previos. El debate sobre el modelo turístico ideal sigue abierto.

La ciudad responde con inversiones en infraestructuras hoteleras modernas y una apuesta firme por la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, se refuerzan medidas policiales y campañas informativas dirigidas tanto a residentes como a visitantes para garantizar una convivencia óptima.

Datos clave para planificar tu viaje a Benidorm

Ocupación hotelera media en julio-agosto 2025: entre el 89% y el 93%, liderando la Comunitat Valenciana.

Cuota del turismo británico: entre el 30% y el 50%, según fechas y zona hotelera.

Precio medio por habitación: 180 euros/noche en temporada alta (incremento del 8% respecto a 2024).

Oferta hotelera disponible: más de 140 hoteles abiertos con unas 47.000 plazas ofertadas este verano.

Estancia media del viajero: cerca de cinco noches por persona en junio-julio.

Imprescindibles para no perderse

Pasear por la Playa de Levante al atardecer.

Tomar una pinta en alguno de los pubs históricos del Rincón de Loix.

Explorar las rutas panorámicas hacia Sierra Helada.

Disfrutar del ambiente único durante festivales musicales internacionales.

Probar especialidades locales como la paella o los arroces marineros.

Benidorm, a medio camino entre mito veraniego e icono pop global, sigue reinventándose cada temporada para mantener su corona como destino estrella. Aquí las vacaciones se viven sin relojes ni etiquetas: basta dejarse llevar por el pulso constante de una ciudad que ha hecho del verano su razón de ser.