Cómo ChatGPT puede ser la herramienta perfecta para planificar tu viaje

Entre blogs con consejos contradictorios, vídeos que recomiendan lo obvio, listas interminables que mezclan ruinas con brunchs hipster, surge una sensación de que la experiencia de planificar el viaje se está tornando pesada, cuando no debería serlo, ¡Son tus vacaciones!

En esa niebla digital aparece una herramienta que no nació para los viajes, pero que cada vez más viajeros en España están empezando a usar como si fuera un asistente personal con buen criterio: ChatGPT. Esta herramienta no tiene la respuesta definitiva, pero sí una habilidad poco común: ordenar el caos.

Si sabes cómo hablarle, puede ayudarte a transformar ideas sueltas en un itinerario coherente, con lógica, ritmo y, esto es clave, espacio para que decidas tú.

Este artículo, que hemos desarrollado junto con HandyVisas, te va a mostrar cómo usar la IA para evitar los errores más comunes al planear, ahorrar tiempo y recuperar algo que parecía olvidado: el placer de imaginar un viaje que encaje contigo desde el minuto uno.

Entender lo que ChatGPT puede (y no puede) hacer por ti

ChatGPT no sabe si ese restaurante en Lisboa que quieres visitar está en reparación, ni darte horarios actualizados de vuelos o trenes, pero sí puede ayudarte a construir una ruta con sentido común, con tiempos realistas entre etapas, y que conecte tus intereses con lo que ofrece el destino.

Imagina un híbrido entre un amigo que lo ha leído todo y un planificador con buen gusto.

No se trata de preguntar “¿qué ver en Roma?”, sino de darle contexto: fechas, preferencias, tipo de viaje. La calidad de las respuestas depende en gran medida de cómo formules tus preguntas.

Empieza por lo esencial: forma, ritmo y enfoque del viaje

Antes de reservar alojamiento o mirar vuelos, hay que definir la estructura del viaje: ¿cuántos días tienes? ¿Qué estilo buscas? ¿Viajas solo, en pareja, con niños? ¿Te gusta la carretera o prefieres instalarte en un solo lugar?

¿Qué instrucción le puedes dar en este caso?

“Quiero un viaje de 10 días por el sur de Italia, evitando grandes ciudades, con enfoque gastronómico y ritmo tranquilo.”

Con un solo mensaje puedes obtener un esquema de viaje lógico: ciudades que se conectan entre sí, tiempos de traslado razonables, sin saltos absurdos. Desde ahí, puedes pulir detalles.

Afina el plan con tus intereses reales

La primera versión del itinerario será una base. A partir de ahí, puedes pedir ajustes según tu estilo: menos cambios de hotel, más naturaleza, o evitar lugares saturados.

Instrucciones o prompts que funcionan bien para esto:

“Reduce las etapas para pasar más tiempo en cada lugar.”

“Sustituye Florencia por una ciudad más tranquila con buen vino.”

“Enfoca los últimos tres días en costa y gastronomía local.”

Así es como una ruta genérica se convierte en las vacaciones que estabas soñando.

Quitar el drama a la logística

Una vez tengas claro el recorrido, puedes pedir ayuda con los desplazamientos: qué opción es más directa, qué combinación evita transbordos, o si merece la pena volar o ir en tren.

Por ejemplo, pídele esta información en frases como estas:

“¿Es mejor ir de Nápoles a Palermo en avión, tren o ferry?”

“¿Qué aeropuertos cerca de Bolonia tienen vuelos directos a Madrid?”

“Si viajo de Lyon a Ginebra con esquís, ¿qué opción tiene menos transbordos?”

ChatGPT no accede a horarios en tiempo real, pero te da una base clara para buscar después en webs oficiales. Te ahorra horas de comparativas innecesarias.

¿Y si lo tratas como un conserje local?

Una vez definida la estructura, puedes afinar detalles como lo harías con el recepcionista de un hotel que sabe moverse por la ciudad.

Aquí tienes algunas ideas para preguntarle a ChatGPT:

“Restaurantes no turísticos cerca del barrio de Galata que abran hasta tarde.”

“Tres sitios para desayunar tranquilo y observar a la gente en Buenos Aires un domingo.”

“Estoy 24 horas en Seúl, quiero mercados, comida callejera y diseño. ¿Qué hago?”

Lo interesante es cómo estas consultas devuelven resultados más ajustados que una búsqueda genérica en Google. Y lo mejor, puedes seguir preguntando hasta dar con lo que exactamente te encaje.

Crea itinerarios que tengan ritmo y sentido

No es lo mismo saber qué visitar en una ciudad que entender cómo encajar cada plan en un día equilibrado. ChatGPT puede ayudarte a diseñar jornadas con cabeza, que no se sientan como una maratón ni como una pérdida de tiempo.

Algunos ejemplos de preguntas o instrucciones:

“Tres días en Florencia con mañanas de museos, tardes tranquilas y cenas con vistas.”

“Aterrizo en Ciudad del Cabo a las 9.00h. Planea un primer día suave con paseo, buena comida y atardecer.”

Puede tener en cuenta el jet lag, las distancias a pie y, en general, la disposición que tiene un viajero en el primer día.

Ten en cuenta la época y las circunstancias

Una buena ruta se puede ir al traste si no consideras que en Japón en agosto hace más de 35 grados o que en Semana Santa en Andalucía todo está colapsado.

Prompts útiles:

“¿Afectan festivos en mayo a esta ruta por Vietnam?”

“¿Septiembre en Omán es demasiado caluroso para ir a la playa?”

“Adapta el itinerario teniendo en cuenta menos horas de luz en diciembre.”

Hablando puntualmente del clima, tiene acceso a patrones históricos, lo cual ayuda a ajustar expectativas.

Lo que no puede hacer (y por qué importa)

No sabe si ese pequeño hotel rural en Asturias ha cambiado de dueño o si el ambiente de un barrio se ha degradado. No puede oler los puestos de comida en un mercado ni notar cómo cambia el ritmo de una ciudad al atardecer.

Esas son las capas humanas que completan el viaje. Por eso, una vez tengas la estructura, consulta reseñas de personas que han estado allí, busca artículos con opiniones vividas y déjate margen para improvisar.

Tan importante como saber qué preguntar es saber qué evitar. No esperes buenos resultados de preguntas vagas tipo:

“¿Qué ver en Europa?”

“Dame ideas de viaje.”

“¿Qué hacer en mis vacaciones?”

En cambio, pregunta con anclas:

“Tengo una semana en marzo, quiero una ciudad de los Balcanes con buena comida y tranquilidad.”

“Planea un viaje invernal con mercados navideños y poco turismo.”

ChatGPT es una herramienta útil, pero no mágica. Es perfecta para ordenar ideas, dar estructura y ahorrar tiempo.

Úsala como un primer borrador con cabeza, no como guía definitiva. Y luego añade la parte humana: intuición, consejos de otros viajeros, y esa decisión que tomas sobre la marcha porque el lugar, simplemente, te lo pide.

Esta herramienta no adivina lo que quieres. Pero si se lo explicas bien, acierta sorprendentemente y puede convertirse en tu agente de viajes personal.