Madrid, uno de los mejores rincones de España para observar aves

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como un destino privilegiado para los amantes de la ornitología.

En su territorio pueden encontrarse hasta 240 especies distintas de aves de las 400 registradas en España, una riqueza que se explica por la variedad de hábitats y por la amplia red de espacios naturales protegidos, que ocupan cerca del 40% de la superficie regional. Entre ellos destacan el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Hayedo de Montejo y las reservas de la biosfera de la Sierra del Rincón y la Cuenca Alta del Manzanares.

En estas áreas convive una de las mejores poblaciones mundiales de águila imperial ibérica, una de las rapaces más amenazadas, junto a especies tan singulares como la cigüeña negra, el milano real, el milano negro, el águila calzada o el chotacabras.

El buitre negro, una de las rapaces más emblemáticas, ha experimentado un auge notable: desde 2012 ha duplicado su población y actualmente se cuentan unas 250 parejas localizadas en el Alto Lozoya y en las zonas de especial protección de los ríos Alberche y Cofio.

Los distintos ambientes de la región ofrecen sorpresas para los observadores en cualquier época del año. En la alta montaña habitan especies como el ruiseñor pechiazul, el roquero rojo o el verderón serrano; en los bosques, aves propias de la fronda como el autillo, la oropéndola o el herrerillo capuchino; y en las estepas se despliega el espectacular cortejo de las avutardas, junto a la presencia del aguilucho cenizo, el sisón o la ganga ibérica.

Incluso en los parques urbanos de Madrid puede disfrutarse de la naturaleza: allí, además de pequeñas aves, es posible contemplar la actividad de rapaces como el azor, el gavilán, el cernícalo vulgar o el mochuelo, atraídos por la abundancia de presas.

Con esta riqueza natural a escasa distancia del centro de la ciudad, la región madrileña se confirma como un auténtico paraíso para la observación de aves y el turismo de naturaleza.