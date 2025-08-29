Vuelos cancelados por tormenta: tus derechos y cómo reclamar según el reglamento europeo

Las tormentas y fenómenos meteorológicos extremos provocan cada año la cancelación de miles de vuelos en aeropuertos europeos. Más allá del malestar y la incertidumbre que causan estos imprevistos, los pasajeros se preguntan qué derechos les amparan y cómo pueden reclamar si su viaje se ve afectado. El Reglamento Europeo Nº 261/2004, conocido como EU261, define el marco legal para compensaciones, asistencia y alternativas en estos casos.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, el tráfico aéreo europeo sigue sujeto a los vaivenes del clima y a la normativa europea que regula los derechos de los pasajeros. Aunque las tormentas suelen considerarse circunstancias extraordinarias, el reglamento establece obligaciones muy claras para las aerolíneas en cuanto a asistencia y alternativas cuando se produce una cancelación.

Compensación económica: ¿cuándo corresponde?

El principal derecho que buscan los viajeros es la compensación económica por vuelos cancelados o retrasados. Sin embargo, ante tormentas, niebla intensa o vientos fuertes, la ley considera que la aerolínea no tiene control sobre estos factores. Por tanto, en la mayoría de casos de mal tiempo extremo, no existe derecho a compensación económica según el EU261.

No obstante, hay excepciones:

Si otros vuelos operan con normalidad mientras el tuyo se cancela o retrasa por “mal tiempo”, puedes exigir que la aerolínea justifique el motivo real.

Si la meteorología no es tan severa y la compañía no demuestra que fue imposible operar el vuelo, podrías reclamar una compensación.

La aerolínea debe aportar informes meteorológicos oficiales o documentación de autoridades aeroportuarias que avalen la causa extraordinaria.

Tabla orientativa de compensaciones EU261 (solo si NO son circunstancias extraordinarias):

Distancia del vuelo Compensación (€) Hasta 1.500 km 250 1.500 – 3.500 km 400 Más de 3.500 km 600

La compensación se calcula por hora de llegada al destino final: solo si el retraso supera las tres horas y no es una circunstancia extraordinaria puedes reclamar.

Asistencia básica: lo que sí puedes exigir

Aunque las tormentas eximan a las aerolíneas del pago económico, deben proporcionarte asistencia inmediata:

Comida y bebida durante la espera en el aeropuerto

Acceso gratuito a comunicaciones (llamadas telefónicas o correos electrónicos)

Alojamiento y transporte entre aeropuerto y hotel si la espera obliga a pernoctar fuera del domicilio

Alternativas razonables para llegar al destino lo antes posible (cambio de vuelo sin coste adicional)

Estos servicios son obligatorios incluso si la causa es el mal tiempo.

Alternativas: reembolso o cambio de vuelo

Si tu vuelo se cancela por tormenta:

Puedes solicitar un reembolso completo del billete si decides no viajar.

si decides no viajar. También puedes exigir que te asignen un vuelo alternativo lo antes posible sin coste extra.

lo antes posible sin coste extra. En caso de perder conexiones por culpa de la cancelación inicial, tienes derecho a que la aerolínea reorganice tu itinerario hasta tu destino final.

Cómo reclamar: pasos clave

Para presentar una reclamación eficaz, sigue estos pasos:

Solicita explicación formal del motivo de la cancelación en el mostrador o vía atención al cliente. Guarda toda la documentación del vuelo (billetes, comunicaciones con la aerolínea, justificantes de gastos). Exige los servicios básicos en el aeropuerto; si no te los proporcionan, guarda los recibos para reclamar posteriormente. Si crees que tienes derecho a compensación (porque otros vuelos operaron normalmente o el tiempo no era tan extremo), solicita formalmente una indemnización. Reclama directamente a la aerolínea por escrito. Si no responden en plazo razonable (normalmente 30 días), acude a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) o utiliza plataformas online especializadas en reclamaciones europeas.

Dónde presentar tu reclamación

Aerolínea: Siempre debe ser el primer paso; solicita hoja oficial o formulario web.

Siempre debe ser el primer paso; solicita hoja oficial o formulario web. AESA: Si la respuesta es insatisfactoria o tardía, presenta reclamación online con toda tu documentación adjunta.

Si la respuesta es insatisfactoria o tardía, presenta reclamación online con toda tu documentación adjunta. Plataformas europeas: Existen servicios online que gestionan reclamaciones según EU261; suelen cobrar solo si recuperan tu compensación.

Complemento al servicio AEMET y avisos oficiales

Antes de volar, consulta siempre los avisos meteorológicos oficiales publicados por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Estos avisos pueden justificar las decisiones operativas tanto de las aerolíneas como de los organismos aeroportuarios. Si tienes dudas sobre si tu cancelación fue realmente inevitable, utiliza esta información para apoyar tu reclamación.

Seguro de viaje: protección adicional

Un seguro de viaje específico puede cubrir gastos derivados de cancelaciones por clima adverso:

Reembolso de billetes y reservas no reembolsables

Gastos extra en alojamiento y comida

Transporte alternativo hasta destino

Protección ante pérdida total del viaje por desastre natural

Lee bien las condiciones y exclusiones antes de contratarlo; no todos cubren cancelaciones meteorológicas.

Consejos prácticos para actuar tras una cancelación

Verifica rápidamente si hay otros vuelos operando en ese momento.

Consulta aplicaciones y webs oficiales sobre el estado meteorológico.

Reclama todos los servicios básicos desde el primer momento.

No aceptes vales o bonos sin informarte antes sobre tus derechos al reembolso.

Qué hacer si viajas fuera de la UE

El Reglamento EU261 aplica solo a vuelos que salen desde un aeropuerto europeo o llegan a Europa con una aerolínea europea. Para vuelos fuera del ámbito europeo, consulta la legislación local; algunos países tienen normativas similares.

Disponer de información clara sobre tus derechos te permitirá afrontar mejor cualquier imprevisto relacionado con tormentas y fenómenos meteorológicos adversos en tus viajes aéreos.