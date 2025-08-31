Operación Retorno: atascos previstos y horas a evitar este domingo 31 de agosto de 2025

Ojo al parche, que los atascos pueden ser moinumentales.

La Operación Retorno se despliega con fuerza este último fin de semana de agosto.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene activo un dispositivo especial hasta la medianoche del domingo.

Se espera que más de cinco millones de vehículos recorran las carreteras españolas, en uno de los mayores movimientos del año.

Este retorno coincide con el final de las vacaciones para muchos españoles y el inicio para otros, lo que provoca un flujo cruzado en las principales rutas del país.

Además, se suma el retorno de vehículos del Paso del Estrecho y los desplazamientos habituales del fin de semana, intensificando aún más la circulación.

Zonas y carreteras bajo vigilancia especial

Las retenciones se concentrarán especialmente en provincias turísticas y en los grandes corredores que conectan la costa con el interior. La DGT ha señalado los siguientes puntos como especialmente conflictivos:

Andalucía: AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M y MA-20.

AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M y MA-20. Comunidad Valenciana: AP-7, A-3, A-7, A-31 y N-332.

AP-7, A-3, A-7, A-31 y N-332. Castilla y León: AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66.

AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66. Madrid: AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y M-40.

AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y M-40. Cataluña: aunque bajo gestión propia en ciertas vías, se esperan problemas en la AP-7.

En total, los grandes ejes radiales (A-1, A-3, A-4, A-5, A-6) y la AP-7 serán especialmente sensibles a los atascos.

Horas críticas a evitar: planificación esencial

La DGT advierte que habrá franjas horarias especialmente complicadas para circular debido al volumen previsto:

Día Horas más conflictivas Viernes 16:00 – 22:00 Sábado 08:00 – 14:00 (especialmente 09:00–13:00) Domingo 16:00 – 23:00

Durante estos periodos se espera la mayor intensidad tanto en sentido retorno hacia las ciudades como en salidas hacia zonas turísticas para quienes comienzan sus vacaciones en septiembre.

Refuerzo tecnológico y humano: radares y vigilancia aérea

Para gestionar esta avalancha de desplazamientos y mejorar la seguridad vial:

Se han desplegado radares fijos y móviles en las principales vías.

en las principales vías. El dispositivo cuenta con helicópteros Pegasus y drones para vigilancia aérea.

DGT utiliza cámaras de tráfico y motos camufladas para control adicional.

Además:

Carriles reversibles o adicionales se habilitan en tramos conflictivos para aliviar el flujo.

Obras paralizadas y eventos deportivos restringidos durante el operativo.

Restricción temporal al tráfico pesado (camiones y transportes especiales) en horarios y tramos sensibles.

Consejos prácticos para conductores

La DGT recomienda:

Consultar el estado del tráfico antes de salir a través del mapa interactivo disponible online.

Evitar las horas desfavorables mencionadas.

Llevar el depósito lleno ante posibles retenciones largas.

Planificar rutas alternativas si es posible.

Ante accidentes o condiciones adversas (como fuegos activos en zonas puntuales), es crucial extremar la precaución. La circulación puede verse afectada por incidencias imprevistas en algunas provincias como León o Zamora.

El pulso social del regreso

El final del verano supone para muchos un cambio brusco del ritmo vacacional al laboral. La Operación Retorno es ya una imagen clásica en España: kilómetros de coches avanzando lentamente por corredores como la AP-7 o la A-3, padres cansados tras horas al volante y familias regresando a su rutina. Este año no será distinto; el dispositivo especial intenta mitigar el impacto pero no podrá evitar que millones de personas compartan asfalto durante las mismas horas críticas.

Para quienes tienen flexibilidad horaria o pueden teletrabajar algún día más desde su destino vacacional, retrasar unas horas el regreso puede suponer la diferencia entre un viaje fluido o varias horas extra atrapados en caravana.

El esfuerzo coordinado entre agentes de tráfico, tecnología punta y campañas informativas busca que este masivo movimiento acabe con los menores incidentes posibles. Sin embargo, cada conductor tiene también parte fundamental en el éxito colectivo: paciencia al volante y respeto por las normas serán más importantes que nunca.

Las carreteras españolas se preparan así para uno de los retos logísticos del año. El regreso será lento pero seguro si todos reman en la misma dirección.