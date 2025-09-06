Por qué Google Maps no funciona en Corea del Sur y claves para disfrutar un viaje inolvidable

Llegar a Corea del Sur con la maleta llena de expectativas digitales suele traer una sorpresa inesperada: la herramienta universal para orientarse, Google Maps, no ofrece indicaciones precisas ni navegación en tiempo real.

La razón es sencilla y compleja a la vez.

El gobierno surcoreano restringe el acceso a los datos cartográficos oficiales por motivos de seguridad nacional vinculados al conflicto con Corea del Norte.

La consecuencia directa es que Google no puede alojar los mapas en sus servidores extranjeros ni mostrar rutas exactas por carretera, a pie o en tres dimensiones, lo que limita sus funciones para los turistas.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, esta limitación sigue vigente.

Aunque puedes consultar ubicaciones y explorar puntos de interés, la experiencia resulta frustrante si dependes de la navegación paso a paso.

Este vacío lo llenan aplicaciones locales como Naver Maps y Kakao Maps, que ofrecen información completa sobre transporte público, rutas y direcciones en inglés, aunque con una interfaz menos intuitiva y con traducciones imperfectas.

Los viajeros recomiendan descargar ambas antes del viaje; así evitarás perderte y aprovecharás al máximo cada jornada.

Medios de transporte: moverse sin perderse

En Seúl y otras ciudades principales, moverse es sencillo gracias a una red eficiente de metro, autobuses y trenes. La tarjeta T-money permite acceder al transporte público cómodamente; se compra en tiendas de conveniencia y se recarga según necesidad. Para taxis, las apps KakaoT o UT (Uber Taxi) ofrecen reserva inmediata con tarifas transparentes. Si buscas desplazarte entre ciudades, el tren KORAIL es rápido y fiable; puedes reservar billetes online o mediante la app oficial.

Las rutas suelen estar bien señalizadas, pero conviene revisar horarios actualizados en las apps locales. En el aeropuerto de Incheon, el autobús conecta con varios destinos por precios entre 9.000₩ y 15.000₩ (unos 7-11€), dependiendo del destino elegido. El metro es económico (alrededor de 1-1,5€ por trayecto), limpio y seguro.

Coste y precios para dos personas

Viajar dos personas por Corea del Sur puede ser asequible si se planifica con antelación. El alojamiento estándar ronda los 40-80€ por noche en hoteles urbanos; los hostales y pensiones ofrecen opciones desde 25€. Comer fuera es parte de la experiencia: una cena sencilla en un restaurante tradicional cuesta entre 15-25€ por pareja; probar la famosa barbacoa coreana eleva el ticket hasta unos 35-40€ incluyendo bebida.

El transporte público diario para dos personas no supera los 6€, mientras que un trayecto largo en tren puede costar entre 30-60€ según destino. Entradas a monumentos suelen ser económicas (2-5€). En total, un presupuesto medio diario oscila entre 90€ y 140€, excluyendo compras o excursiones especiales.

Tabla orientativa de precios habituales

Concepto Precio aproximado (dos personas) Hotel urbano 40-80 €/noche Comida tradicional 15-25 € Barbacoa coreana 35-40 € Transporte público 6 €/día Tren interurbano 30-60 € Entrada monumentos 4-10 €

Mejor estación del año para visitar

La primavera (marzo-mayo) despliega un espectáculo único: los cerezos en flor cubren parques y avenidas, el clima es suave y las temperaturas rondan los 13-23°C. Es la época preferida para recorrer palacios como Gyeongbokgung o sumarse a festivales tradicionales como el de Jinhae.

El otoño (septiembre-octubre) ofrece paisajes dorados y temperaturas agradables (9-20°C), ideales para senderismo en parques nacionales como Seoraksan. El verano trae calor intenso y lluvias monzónicas; el invierno sorprende con nieve y festivales invernales.

Restaurantes imprescindibles: sabor local sin concesiones

La cocina surcoreana merece protagonismo propio. En Myeongdong, destaca Korean BBQ Daol por su barbacoa impecable; Insadong Hangane Bulgogi Jumak sorprende con platos caseros servidos en un ambiente tradicional. Para experimentar el bibimbap más auténtico, Damsot Ikseon fusiona arroz, carne y verduras cocinadas al momento.

En Itaewon, Rockadoodle Nashville Hot Chicken mezcla sabores americanos con el picante local; Danbam se ha convertido en parada obligada gracias a la serie Itaewon Class. En Hongdae, Oreno Ramen Main Store presume distinción Michelin Bib Gourmand desde 2019; Ddobagi Chicken sirve el icónico chimaek, pollo frito acompañado de cerveza.

Para quienes buscan experiencias culinarias innovadoras, Deepin reinterpreta clásicos occidentales con ingredientes coreanos bajo la batuta del chef Yoon Nam No; Pono Buono acerca la gastronomía italiana al corazón de Seúl con panes recién horneados y vinos selectos.

Documentación necesaria para entrar

Los ciudadanos españoles pueden ingresar como turistas sin visado si la estancia no supera los 90 días. Se requiere pasaporte válido durante toda la estadía y rellenar una autorización electrónica K-ETA antes del viaje. Conviene consultar requisitos actualizados antes de volar.

Moneda local

La moneda oficial es el won surcoreano (₩). El pago electrónico está extendido; las tarjetas internacionales funcionan sin problema en comercios urbanos. Llevar algo de efectivo facilita pequeñas compras o pagos en mercados tradicionales.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Descarga Naver Maps y Kakao Maps antes del viaje.

y antes del viaje. Compra la T-money card nada más aterrizar.

nada más aterrizar. Reserva restaurantes populares con antelación.

Usa Wi-Fi gratuito disponible en casi todos los espacios públicos.

Prueba platos locales fuera de las zonas turísticas para ahorrar.

Utiliza lockers en estaciones para dejar equipaje durante excursiones.

Lleva adaptador universal: enchufes tipo F son comunes pero conviene confirmar.

Consulta festivales según temporada: primavera y otoño concentran los más coloridos.

Curiosidades y anécdotas

En Seúl puedes encontrar cafés temáticos insólitos: desde uno dedicado exclusivamente al arte de doblar papel hasta otro donde puedes adoptar temporalmente un cachorro mientras tomas café. La cultura pop impregna cada rincón: es habitual ver escenarios reales recreados tras el éxito mundial de series coreanas.

El respeto por las normas sociales sorprende al visitante: nadie habla alto en el metro ni deja basura fuera de las papeleras. Los mercados nocturnos ofrecen degustaciones gratuitas para quienes se atrevan a probar dulces fermentados o kimchi extra picante.

Cómo llegar desde España

Desde Madrid o Barcelona, existen vuelos directos o con escala hacia el aeropuerto internacional de Incheon (ICN). Las principales aerolíneas europeas operan rutas frecuentes; el trayecto dura unas 13 horas sin escalas. Al llegar, conecta fácilmente con el centro mediante autobús exprés o tren AREX.

Vivir Corea del Sur sin Google Maps redefine la aventura: cada calle invita a perderse intencionadamente para descubrir una cultura vibrante que premia a quienes exploran sin miedo ni mapas perfectos.