Viajar a Teherán: la megaciudad iraní lucha por sobrevivir al colapso de agua y electricidad

En el bullicioso entramado urbano de Teherán, donde la vida nunca parece detenerse, la rutina diaria se ha transformado en una carrera contrarreloj por el agua y la electricidad.

Las temperaturas extremas, que han superado los 40 grados, junto a una sequía sin precedentes, han forzado al cierre de oficinas, bancos y servicios esenciales, dejando a más de diez millones de habitantes en una situación límite.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, la capital iraní enfrenta el quinto año consecutivo de sequía y, según datos oficiales, las precipitaciones han descendido a mínimos históricos.

Las reservas de agua en las presas que abastecen a la ciudad apenas alcanzan el 12% de su capacidad habitual, y los cortes eléctricos diarios por barrios se han convertido en parte de la rutina.

La gestión de la crisis se complica por el consumo elevado: cada habitante utiliza cerca de 195 litros de agua al día, el doble del estándar recomendado, y una quinta parte de ese recurso se pierde por fugas o conexiones ilegales.

El panorama es sombrío. Los expertos advierten que el año hidrológico 2025 será el más seco en medio siglo, y que el racionamiento de agua y electricidad se mantendrá durante los próximos meses.

El Gobierno de los ayatolás ha respondido con campañas de concienciación, restricciones severas y un sistema de apagones planificados que, en algunos distritos, ya superan las dos horas diarias.

Cómo moverse por la ciudad: transporte bajo presión

En medio de la crisis, el sistema de transporte público de Teherán sigue funcionando, aunque condicionado por las restricciones energéticas. La ciudad dispone de una extensa red de metro, considerada una de las más modernas de la región, que conecta el centro con los barrios periféricos y el aeropuerto internacional Imam Jomeini. Los cortes eléctricos, sin embargo, afectan la frecuencia y fiabilidad del servicio, especialmente en horas punta.

Los autobuses urbanos, muchos de ellos eléctricos o híbridos, también sufren alteraciones por la falta de energía y el calor extremo. El tráfico, normalmente denso, se reduce en los días de mayor restricción, pero los atascos y la contaminación siguen presentes. Los taxis y aplicaciones móviles de transporte privado operan, aunque con precios variables según la demanda y el coste del combustible.

Moverse en bicicleta no es habitual debido a la topografía de la ciudad y las altas temperaturas, aunque existen algunos carriles habilitados en el centro. Para los viajeros, la recomendación es planificar los desplazamientos evitando las horas de máximo calor y consultar los avisos de cortes antes de salir.

Coste de vida: precios y presupuesto para dos personas

El coste de la vida en Teherán varía según el tipo de viaje y la zona, pero la inflación y la crisis energética han encarecido los servicios básicos y la restauración. Para dos personas, el presupuesto diario puede desglosarse de la siguiente manera:

Hotel de gama media: 60-100 euros por noche.

Comidas en restaurantes locales: 10-20 euros por persona, menú completo.

Transporte público: billete sencillo de metro o autobús, menos de 1 euro por trayecto.

Taxi urbano: entre 3 y 8 euros según la distancia.

Los precios pueden fluctuar por la devaluación de la moneda local, el rial iraní, y la escasez de algunos productos. Pagar en efectivo sigue siendo habitual, aunque en hoteles y restaurantes de nivel medio y alto se aceptan tarjetas internacionales.

Mejor época para visitar y claves para disfrutar el viaje

El clima extremo de los veranos hace que la mejor estación para visitar Teherán sea la primavera (abril-junio) o el otoño (septiembre-noviembre), cuando las temperaturas son más suaves y la contaminación atmosférica disminuye. El invierno puede resultar atractivo para quienes buscan conocer la ciudad sin aglomeraciones, aunque los cortes energéticos pueden afectar la experiencia.

Para sacar el máximo partido al viaje, conviene:

Consultar el estado de los servicios básicos antes de reservar.

Llevar ropa ligera y protección solar en verano; abrigo en invierno.

Adaptarse a los horarios locales, ya que las restricciones pueden modificar la apertura de museos, bazares y restaurantes.

Reservar alojamientos céntricos para minimizar desplazamientos.

Utilizar aplicaciones locales para consultar avisos de cortes y rutas alternativas.

Restaurantes imprescindibles: la riqueza de la cocina persa

Pese a las dificultades, la oferta gastronómica de Teherán sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Entre los restaurantes más recomendados destacan:

Restaurante SPU : un clásico de la cocina persa, con platos tradicionales como el kebab, el ghormeh sabzi (estofado de cordero con hierbas) y el fesenjan (pollo con salsa de nuez y granada). El ambiente combina la elegancia moderna con la calidez local.

: un clásico de la cocina persa, con platos tradicionales como el kebab, el ghormeh sabzi (estofado de cordero con hierbas) y el fesenjan (pollo con salsa de nuez y granada). El ambiente combina la elegancia moderna con la calidez local. Restaurante Divan : conocido por su propuesta de fusión entre cocina internacional y persa, ideal para quienes buscan sabores innovadores.

: conocido por su propuesta de fusión entre cocina internacional y persa, ideal para quienes buscan sabores innovadores. Restaurante Dizi : famoso por el abgoosht, un guiso tradicional que se sirve en cazuelas de barro y se disfruta con pan recién horneado.

: famoso por el abgoosht, un guiso tradicional que se sirve en cazuelas de barro y se disfruta con pan recién horneado. Café Kebab Heeva : especializado en kebabs de shashlik y el colorido morasa’ polo (arroz con frutos secos y especias).

: especializado en kebabs de shashlik y el colorido morasa’ polo (arroz con frutos secos y especias). Restaurante Kateh Mas: destaca por su decoración tradicional y música en vivo, perfecto para una cena auténtica y animada.

La mayoría de restaurantes ofrecen opciones vegetarianas y platos adaptados a diferentes preferencias dietéticas. Reservar con antelación es recomendable, especialmente en los locales más populares.

Documentación, moneda y consejos prácticos

Para viajar a Irán desde España es imprescindible obtener un visado de turista, que se puede tramitar en la embajada o a la llegada en el aeropuerto internacional. Es necesario presentar pasaporte con al menos seis meses de vigencia y, en algunos casos, seguro de viaje.

La moneda oficial es el rial iraní, aunque los precios suelen expresarse en toman (1 toman = 10 riales). El cambio de divisa es mejor realizarlo en casas oficiales o bancos, ya que el mercado negro puede ofrecer tasas engañosas. Las tarjetas internacionales no siempre son aceptadas, por lo que conviene llevar suficiente efectivo.

Algunos trucos para disfrutar al máximo la estancia:

Descargar aplicaciones locales para consultar mapas y servicios sin conexión.

Aprender algunas frases básicas en persa, especialmente para saludar y pedir indicaciones.

Respetar las normas culturales, como el código de vestimenta (mujeres deben llevar pañuelo en la cabeza y ropa que cubra brazos y piernas).

Probar bebidas típicas como el doogh (yogur salado) y dulces locales como el baklava o el faludeh.

Cómo llegar desde España: conexiones y transporte

La forma más directa de viajar desde España a Teherán es en avión, con escalas habituales en Estambul, Doha o Dubái. Las principales aerolíneas que conectan Madrid o Barcelona con la capital iraní son Turkish Airlines, Qatar Airways y Emirates. El vuelo dura entre 8 y 11 horas, según la ruta y las conexiones.

Una vez en el aeropuerto internacional Imam Jomeini, el trayecto al centro de la ciudad se puede hacer en taxi (unos 30-40 euros) o mediante un servicio de autobús exprés, más económico pero menos frecuente debido a las restricciones energéticas.

Curiosidades, anécdotas y la vida diaria bajo presión

En Teherán, la resiliencia de sus habitantes se refleja en pequeñas historias cotidianas. Es común ver a familias almacenando agua en garrafas, improvisando duchas rápidas y compartiendo generadores eléctricos con los vecinos. Los bazares tradicionales, como el Gran Bazar, han adaptado sus horarios para evitar las horas de mayor calor y los cortes de luz.

El hundimiento del suelo —un fenómeno agravado por la sobreexplotación de acuíferos— ha generado insólitos desniveles en algunas calles y ha obligado a cerrar edificios históricos por riesgo de colapso. Los habitantes, acostumbrados a la hospitalidad y la vida social, recurren a los parques y jardines urbanos, como el Parque Mellat o el Parque Laleh, donde buscan refugio al atardecer cuando la temperatura baja y la electricidad regresa.

Irán más allá de la crisis: una nota de viaje

Salir de Teherán y recorrer Irán permite descubrir un país de contrastes, donde la riqueza cultural y patrimonial resiste a las adversidades. Ciudades como Isfahán, Shiraz o Yazd invitan a perderse entre mezquitas de azulejos, bazares perfumados y desiertos infinitos. La gastronomía, los paisajes y la hospitalidad local hacen que el viaje, pese a las dificultades, resulte inolvidable.

Las restricciones actuales obligan a adaptar expectativas y a viajar con flexibilidad, pero también ofrecen la oportunidad de conocer una sociedad que, en medio de la crisis, mantiene viva su energía y su capacidad de reinventarse.