La inteligencia artificial irrumpe como nuevo árbitro de la visibilidad en el sector turístico

España pone fin a un verano marcado por cifras históricas de visitantes y por un fenómeno creciente: la irrupción de la inteligencia artificial en las decisiones de búsqueda que guían al viajero. Según el Instituto Nacional de Estadística, el turismo representó en 2023 un 12,3 % del PIB, con una contribución de 184.002 millones de euros y más de 2,5 millones de empleos, equivalentes al 11,6 % del total.

A ese peso económico se suma ahora un cambio en el terreno digital. Según datos de la consultora Semrush, portales turísticos que operan en España están recibiendo una parte significativa de su tráfico desde interfaces de IA como ChatGPT o Bing Chat, lo que empieza a generar una nueva métrica: el tráfico algorítmico. Adaptarse a esta fuente incipiente de visibilidad puede ser decisivo, especialmente en un sector que se expandirá otro 4% en 2025 y superará el 13,5% del PIB, según Exceltur.

El liderazgo lo marcan plataformas como Airbnb.es, que entre enero de 2024 y junio de 2025 obtuvo una media de 10.669 visitas mensuales derivadas de herramientas generativas. Le siguen Skyscanner.es, con 5.826, y Kayak.es, con 5.059. Aerolíneas como Ryanair (2.267 visitas mensuales), Iberia (1.875) o Vueling (1.749) también figuran en el ranking junto con portales especializados en experiencias, como GetYourGuide.es (1.743) y Civitatis.com (1.495).

Según Fernando Angulo, portavoz de Semrush, “la inteligencia artificial está reescribiendo el mapa de la visibilidad online. Entender cómo nos presentan estas herramientas, qué enlaces sugieren y a quién mencionan es clave para cualquier marca que quiera tener presencia en las decisiones del usuario digital”.

La oportunidad no consiste solo en aparecer indexado, sino en figurar dentro de las respuestas que las IA integran en sus recomendaciones. En una industria que aporta más de uno de cada diez euros de la economía española, adaptarse a este nuevo canal ya no es opcional: quien logre posicionarse en la conversación algorítmica tendrá más posibilidades de captar al viajero del futuro.