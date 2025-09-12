Ryanair redobla la presión sobre Aena y amenaza con otro millón de asientos menos en España

La escena se repite: aerolíneas y gestor aeroportuario enfrentados, pero esta vez la advertencia de Ryanair es especialmente grave. La compañía, que ya ha suprimido cerca de dos millones de plazas en España este 2025, amenaza con recortar otro millón de asientos el próximo verano si Aena no revierte la subida de tasas aeroportuarias prevista para 2026. Este pulso abierto entre uno de los mayores operadores aéreos europeos y el gigante público español pone en riesgo la conectividad de muchas regiones y alimenta un debate clave sobre el futuro del transporte aéreo en el país.

Una escalada sin precedentes

La decisión de Ryanair llega tras meses de desencuentros. La aerolínea irlandesa, capitaneada por Michael O’Leary, justifica sus movimientos por el incremento del 6,5% en las tarifas que Aena aplicará a partir del próximo año, lo que eleva el coste medio por pasajero desde los 10,35 euros actuales hasta los 11,03 euros. O’Leary ha sido tajante: “Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar”, deslizó en una entrevista reciente, presionando así al Gobierno para que medie con el gestor aeroportuario y frene la subida.

El mensaje es claro: si el entorno regulatorio no resulta competitivo, Ryanair priorizará otros mercados donde operar resulte más rentable. Esta amenaza no es nueva, pero sí más contundente que nunca. Solo este año, la compañía ha eliminado 800.000 plazas para la temporada de verano y otro millón para la inminente temporada de invierno, además del cierre de bases como la de Santiago de Compostela y la suspensión de rutas en Vigo y Tenerife Norte a partir del 1 de enero.

Las regiones, las más afectadas

El impacto se dejará sentir especialmente en los aeropuertos regionales del norte y noroeste peninsular. Estos destinos dependen en gran medida del tráfico generado por las aerolíneas low cost para mantener conexiones directas con otros puntos de Europa. Entre los aeropuertos señalados por la propia compañía figuran enclaves como Santiago, Vigo o Tenerife Norte, cuya oferta podría verse aún más mermada si se concreta el nuevo ajuste anunciado.

La conectividad aérea es vital para el desarrollo económico regional: fomenta el turismo, facilita los negocios y vertebra territorios tradicionalmente menos comunicados. Un recorte adicional podría traducirse en menos turistas internacionales y mayores dificultades para residentes y empresas.

El trasfondo: una guerra por las tarifas

El origen del conflicto reside en la política tarifaria que aplica Aena, cuyo marco legal ha cambiado tras una década de contención impuesta por ley. Desde 2015 hasta 2025 las tasas apenas podían incrementarse, pero a partir de 2026 esa limitación desaparece. El gestor aeroportuario justifica el alza —la mayor desde su salida a bolsa— como necesaria para financiar inversiones reguladas que superan los 450 millones anuales y compensar costes operativos crecientes.

La subida prevista es del 6,5% (0,68 euros más por pasajero).

Las nuevas tarifas entrarían en vigor el 1 de marzo de 2026.

El ajuste aportaría a Aena unos 218 millones de euros adicionales.

unos 218 millones de euros adicionales. La compañía defiende que incluso tras este aumento, las tasas siguen un 7% por debajo (en términos nominales) respecto a 2015 y un 31% menos considerando inflación acumulada.

Desde el sector aéreo —y especialmente desde las low cost— se critica que esta estructura tarifaria no diferencia entre grandes hubs como Barajas o El Prat y aeropuertos regionales con menor tráfico e ingresos. Además, cuestionan inversiones consideradas “innecesarias” para sus necesidades operativas.

Estrategias y posiciones encontradas

Mientras Ryanair acusa al Gobierno y a Aena de perjudicar a los viajeros españoles con una política poco flexible, desde instancias públicas se tilda la maniobra irlandesa de “chantaje”. El Ejecutivo recuerda que el precio medio del billete ha subido un 21% en el último año y que la compañía ganó más de 820 millones solo en el primer trimestre fiscal. La visión oficial es que detrás de estas amenazas solo hay interés comercial: maximizar beneficios apretando al máximo los costes regulatorios.

Por su parte, asociaciones sectoriales como IATA o ALA han recurrido judicialmente anteriores subidas e insisten en que cualquier incremento consolidado puede tener efectos negativos duraderos sobre la competitividad española.

El futuro inmediato

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, todo apunta a un otoño caliente para las relaciones entre compañías aéreas y gestor aeroportuario. El periodo formal de consultas ya ha terminado; ahora queda por ver si finalmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impone alguna rectificación o si se mantienen las condiciones actuales.

Si no hay acuerdo ni marcha atrás en las tarifas, lo previsible es una reducción significativa del número total de vuelos domésticos e internacionales ofrecidos por operadores low cost.

Los consumidores pueden verse afectados tanto por menor oferta —especialmente fuera de grandes ciudades— como por posibles subidas adicionales en el precio final del billete.

Las comunidades autónomas más dependientes del turismo internacional seguirán muy atentas a cómo evoluciona este pulso.

En definitiva, lo que está en juego no es solo una cuestión técnica sobre tarifas o balances empresariales: se trata del acceso aéreo al país y su proyección internacional. Las próximas semanas serán decisivas para saber si este pulso termina con acuerdo o con nuevas restricciones para millones de viajeros españoles y europeos.