Un viaje a Ostwall, la ciudad subterránea nazi: el laberinto secreto bajo la campiña polaca

La imagen bucólica de la campiña occidental de Polonia esconde un secreto monumental: un complejo subterráneo nazi, conocido como Festungsfront Oder-Warthe-Bogen u Ostwall, que despliega kilómetros de túneles y cámaras bajo la superficie.

Lo que fue ideado como una barrera defensiva para proteger Berlín de una posible invasión polaca o soviética, ha terminado convertido en una de las reliquias más fascinantes —y extrañas— de la ingeniería militar del siglo XX.

El misterio y la magnitud del Ostwall han convertido la zona en un escenario perfecto tanto para estudiosos como para curiosos y buscadores de emociones fuertes.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, el complejo recibe a miles de visitantes al año, que se sumergen —literalmente— en una historia tan oscura como apasionante.

El entorno natural y la fauna han hecho del Ostwall un referente en turismo sostenible y en la protección de especies protegidas.

La combinación de arquitectura militar, historias de espías, rumores de tesoros y colonias de murciélagos ofrece una experiencia única en Europa.

En definitiva, la ciudad subterránea nazi de Ostwall sigue siendo un enigma fascinante, un recordatorio tangible de la obsesión por la defensa y la ingeniería desmesurada, ahora transformada en un lugar de memoria, turismo y, por qué no, leyenda viva bajo la campiña polaca.

Un titán bajo tierra: historia y dimensiones

El proyecto nació en los años treinta, cuando la Alemania nazi, desafiando las restricciones del Tratado de Versalles, comenzó la construcción de esta fortaleza bajo la supervisión de Adolf Hitler, quien aprobó personalmente el plan en 1935. El objetivo era claro: sellar la “puerta natural” entre los ríos Oder y Warta, punto vulnerable del este alemán, mediante una línea defensiva imposible de franquear.

En total, la red se extendía a lo largo de 80 km y estaba preparada para alojar a más de 24.000 soldados.

Había vías de tren, estaciones, talleres, almacenes, cocinas, dormitorios privados e incluso hospitales subterráneos.

Pese a su colosal ambición, la utilidad de la Ostwall fue efímera. El foco estratégico alemán pronto se desplazó al frente occidental, y cuando la Unión Soviética irrumpió en enero de 1945, el complejo estaba defendido apenas por un millar de soldados. Tres días bastaron para que el ejército rojo lo tomara.

Curiosidades y datos locos

El Ostwall está plagado de detalles sorprendentes y anécdotas que parecen salidas de una novela de aventuras:

Se creía que sus túneles podían ocultar tesoros nazis o arte robado durante la guerra, aunque nunca se ha encontrado nada de valor significativo.

Tras la guerra, el complejo fue abandonado y saqueado, pero encontró nuevos inquilinos: más de 37.000 murciélagos de 12 especies diferentes, convirtiéndolo en la mayor reserva artificial de murciélagos de Europa.

A día de hoy, algunos tramos del túnel solo pueden recorrerse en visitas guiadas "extremas", que llevan a los más intrépidos a explorar los rincones más recónditos y húmedos del laberinto.

El mito de la Ostwall como refugio de vampiros modernos ha dado pie a todo tipo de leyendas urbanas, alimentadas por la atmósfera lúgubre del lugar.

De fortaleza secreta a museo vivo

Lejos de quedar en el olvido, el Ostwall ha renacido como un imán para el turismo histórico y de aventura. El Museo de la Región Fortificada de Międzyrzecz abrió sus puertas en 2011, permitiendo a visitantes de todo el mundo descender a las entrañas de la fortaleza y experimentar, aunque solo sea por unas horas, la vida en una ciudad subterránea militar.

El museo utiliza maniquíes y reconstrucciones para mostrar cómo era el día a día de los soldados bajo tierra: frío, humedad y, pese a todo, una sorprendente comodidad para la época, con baños, comedores y dormitorios individuales.

Hay recorridos de distinta dificultad y duración, desde los 3 hasta los 30 kilómetros, incluyendo rutas “extremas” para los más aventureros.

Algunas secciones están cerradas en invierno para no perturbar la hibernación de los murciélagos.

Ranking de rarezas y récords

Para los amantes de las listas, el Ostwall puede presumir de varias marcas singulares: