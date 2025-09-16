La Comunidad de Madrid será por segundo año consecutivo patrocinador oficial de MITM Europe 2026

La Comunidad de Madrid consolida su apuesta por el turismo de reuniones y congresos al anunciar que volverá a ser Patrocinador Oficial de la próxima edición de MITM Europe – MICE & Business, que celebrará su 26ª edición del 18 al 20 de enero de 2026 en Rafael hoteles Atocha.

Se trata de la feria internacional B2B más veterana del sector MICE en Europa y una de las citas más relevantes para la industria de los viajes de incentivo, congresos y eventos corporativos. Para la cita de 2026 ya se han recibido más de 150 solicitudes de compradores de 36 países, junto con expositores que han reservado el 30% del espacio disponible. La organización prevé alcanzar alrededor de 700 registros de compradores de 60 países, de los cuales se seleccionarán aproximadamente 60 empresas con alto potencial de negocio.

La edición anterior finalizó con éxito con la participación de 120 empresas de 27 países, consolidando el atractivo internacional del encuentro. En esta ocasión, el evento contará con un programa de hasta 30 reuniones preestablecidas por participante con compradores cuidadosamente seleccionados: directivos de corporaciones, agencias de incentivo, asociaciones internacionales, organizadores de congresos, agencias de lujo y turoperadores especializados en MICE. A ello se suma un completo programa de networking orientado a la creación de sinergias y nuevas colaboraciones.

Desde su creación, MITM Europe se ha celebrado en 21 ciudades de 8 países y ha alcanzado 63 ediciones exitosas en 38 ciudades de 18 países.

En Madrid, el evento cuenta con el apoyo de La Comunidad de Madrid, Rafaelhoteles Atocha, Novotel Madrid Center, Meliá Hotels International y Grupo Global Markets.

La feria está organizada por MITM Events, compañía de marketing turístico global integrada en el Grupo Convenco, primera “Incentive House” de España, fundada en 1973 y pionera en la organización de ferias interactivas B2B dedicadas al turismo cultural premium y MICE en Europa, Las Américas y El Caribe.