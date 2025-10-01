Madrid acogerá el Virtuoso Impact Summit 2026

La ciudad de Madrid ha sido elegida para acoger el Virtuoso Impact Summit 2026, el encuentro exclusivo organizado por Virtuoso, la red líder en turismo de alto impacto compuesta por más de 22.000 agentes de 58 países. Este evento de alcance global, que reunirá en la capital a una selección de 120 asesores de viaje y socios de Virtuoso procedentes de todo el mundo, se celebrará del 24 al 26 de febrero en The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid.

“El hecho de que Virtuoso haya escogido a Madrid para acoger este encuentro confirma nuestro liderazgo como destino de referencia en el turismo de alto impacto”, ha subrayado la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, para quien “Madrid es una de las grandes capitales del mundo para los que buscan experiencias únicas, sostenibles y de gran valor añadido”.

El Virtuoso Impact Summit impulsa el desarrollo sostenible del turismo de alto impacto desde los ejes del apoyo a la economía local, la difusión de la cultura y la protección del entorno y el medio ambiente. Durante su edición madrileña, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir soluciones innovadoras de interés para este segmento, compartir información y buenas prácticas y debatir sobre los principales retos y oportunidades del sector, además de experimentar in situ el gran atractivo turístico y cultural de Madrid, que se ha consolidado como un destino preferente para este perfil de viajero.

La capital ya ha sido anfitriona anteriormente de otro importante evento del consorcio, el Virtuoso Fórum Latinoamérica y Caribe, que tuvo lugar en abril de 2024 y que se organizó por primera vez fuera de esta región.

Según un informe de la red, el número de viajeros de Virtuoso que eligen Madrid se ha incrementado un 88 % desde 2019. El gasto de estos visitantes es 3,9 veces superior a la media y su impacto económico en la ciudad alcanzó los 184,3 millones de euros en 2024 y la estancia media fue de 3,1 noches.

Traslado a Madrid de la sede de Virtuoso en Europa Continental

La elección de la capital como escenario para la celebración de esta cita turística profesional coincide con otra excelente noticia para la ciudad ya que Virtuoso ha decidido trasladar de Berlín a Madrid su sede en Europa Continental. “La elección de Madrid como sede europea de Virtuoso servirá para atraer más oportunidades, inversión y visibilidad internacional para la ciudad”, ha destacado Maíllo.

De esta manera, Madrid se confirma como un destino estratégico para la red Virtuoso. Además, la capital acoge esta semana el Virtuoso On Tour Continental Europe, una cita que ha reunido a las agencias europeas de viajes de alto impacto más influyentes y a sus socios más destacados.