Centroamérica se proyecta en Japón como destino de cultura y sostenibilidad

Una delegación de Ministros y Ministras de Turismo del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), acompañados por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), desarrolló una intensa agenda de trabajo en Japón, con el propósito de impulsar el turismo sostenible, estrechar vínculos de cooperación y dar a conocer la riqueza cultural y natural de la región.

La gira se realizó gracias a la invitación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), institución con la que las autoridades sostuvieron un encuentro en su sede junto a la vicepresidenta Miyazaki. En este espacio se compartieron resultados alcanzados en proyectos previos y se exploraron nuevas oportunidades de colaboración para fortalecer la conectividad, la innovación y el turismo comunitario.

En la ciudad de Osaka, la delegación centroamericana llevó a cabo una activación de promoción turística en la JR Osaka Station, una de las terminales más grandes y concurridas del país, por la que transitan más de 2 millones de personas al día. Agencias de viajes, medios de comunicación y visitantes se acercaron para conocer la diversidad de la oferta turística de Centroamérica, lo que convirtió este espacio estratégico en una vitrina ideal en el corazón de Kansai.

Como parte de la agenda oficial, los Ministros y Ministras visitaron el sitio de la Expo Osaka Kansai 2025, donde se realizó un evento especial de promoción turística que incluyó la presentación de la indumentaria tradicional de los países de Centroamérica, acercando la riqueza cultural de la región al público japonés.

La delegación también se trasladó a la ciudad de Hagi para conocer el Hagi Machiju Hakubutukan (Ecomuseo de Hagi), un innovador modelo que integra historia, cultura y entorno natural, y que se presentó como un referente de turismo participativo y sostenible. La experiencia permitió intercambiar aprendizajes con Japón sobre cómo las comunidades pueden ser protagonistas en la preservación de su patrimonio cultural y natural.

En Hagi, los titulares de turismo realizaron además una visita de cortesía al alcalde de la ciudad, donde expresaron su gratitud por la hospitalidad recibida y destacaron el valor del modelo de desarrollo local que combina identidad cultural y sostenibilidad.

Con estas acciones, Centroamérica reafirmó su compromiso con la cooperación internacional, la promoción conjunta y el fortalecimiento de un turismo sostenible y comunitario, que beneficia tanto a las comunidades locales como a los visitantes internacionales.