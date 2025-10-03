CULTOURFAIR 2025 genera más de 200 millones de euros en negocio turístico

Sevilla volvió a demostrar que la cultura y la gastronomía son motores universales del turismo. Lo hizo acogiendo la 12ª edición de CULTOURFAIR – Global Heritage Culture & Gastronomy Travel Market, la única feria B2B del mundo dedicada en exclusiva al turismo cultural de lujo, que este año superó todas las expectativas: más de 130 empresas de 24 países, 2.000 citas de negocio y un impacto económico estimado en más de 200 millones de euros.

La ciudad se volcó con el evento gracias al apoyo de Sevilla City Office, Espacio Exploraterra – Fundación Nao Victoria como venue official y la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (México), que repitió por segundo año consecutivo como Destino Invitado. También participaron entidades como el Hotel Ribera de Triana, Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Turismo de la Provincia de Sevilla, Servicios Turísticos de Ceuta, ROSABUS, SurEventos, Grupo Puerto de Cuba – Grupo La Raza, Artesred y Rent Audiovisual.

Cultura y gastronomía: identidad y motor económico

La intensa promoción de esta edición atrajo el interés de 500 empresas de 63 países, de las cuales se seleccionaron 55 con el mayor potencial en viajes de lujo, turismo MICE, enogastronomía, folklore y turismo religioso.

Durante la inauguración, Antonio Castaño Juncá, gerente de Turismo de Sevilla subrayó:

“CULTOURFAIR es símbolo de un compromiso estratégico para el destino. Representa los objetivos de Sevilla en términos de turismo MICE, cultural y de lujo”

El Estado de Querétaro inauguró las sesiones de trabajo presentando su diversidad cultural y gastronómica, y dejando claro por qué México sigue siendo un imán turístico de alcance mundial.

Sevilla, un destino que emociona

Más allá de los negocios, los participantes vivieron la esencia de Sevilla a través de experiencias únicas: una visita al Real Alcázar, Patrimonio de la Humanidad; una recepción en el Guadalquivir a bordo de Cruceros Torre del Oro, con maridaje típico sevillano de Grupo La Raza y guitarra española; y una cena de clausura en la histórica Real Venta de Antequera, con un espectáculo de flamenco puro a cargo de Teatros Flamenco – Artesred.

“El ambiente vibrante que hemos visto en Sevilla demuestra que la cultura y la gastronomía son hoy los grandes atractivos del turismo internacional”, apuntó Charo Trabado, CEO de MITM Events.

Un legado que trasciende

Los compradores internacionales participaron también en post-tours organizados por Ceuta, Cádiz y la Provincia de Sevilla, que les permitieron conocer de primera mano la riqueza cultural, gastronómica y MICE de cada destino.

CULTOURFAIR está organizado por GSAR Marketing, empresa del Grupo Convenco, pionera del turismo de incentivos en España desde 1973. Con 64 ediciones en 38 ciudades de 18 países, la feria se ha consolidado como una plataforma imprescindible para conectar destinos y profesionales.

La edición 2025 no solo deja cifras récord, sino también un mensaje claro: el futuro del turismo pasa por valorar la cultura y la gastronomía como elementos esenciales para emocionar, diferenciar y generar prosperidad.

GSAR Marketing, empresa organizadora, es una empresa de marketing turístico global que forma parte del Grupo Convenco: primer “Incentive House” de España fundada hace 52 años, en 1973. Desde 1997, GSAR Marketing produce sus propias ferias internacionales especializadas en Turismo Cultural y en el sector MICE. Ferias interactivas pioneras en B2B en Europa, Las Américas y El Caribe. Hasta la fecha se han realizado 64 exitosas ediciones en 38 ciudades de 18 países.