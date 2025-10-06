La voz detrás de las crónicas turísticas que inspiran a viajar con conciencia

Yéssica Salazar: El arte de descubrir destinos a través del periodismo

Conversamos con Yéssica Salazar, CEO de ExplorandoMagazine.com sobre su trayectoria y sello personal que convierte cada destino en una experiencia enriquecedora y sostenible

Archivado en: Viajes

Más información

Wadi Rum: "Road trip" por el desierto más espectacular del mundo

Wadi Rum: "Road trip" por el desierto más espectacular del mundo

Machu Picchu: ¡La gran aventura de tu vida!

Machu Picchu: ¡La gran aventura de tu vida!

Yessica Salazar Rivas, CEO de la revista digital de turismo ExplorandoMagazine.com, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del periodismo turístico contemporáneo, gracias a su capacidad para transformar los destinos en relatos cautivadores y responsables.

Desde sus primeras coberturas hasta sus colaboraciones actuales en medios digitales e impresos, Yéssica -quien también es agente de viajes de Dynamic Tours- sostiene que viajar es mucho más que desplazarse: es comprender, respetar y compartir la esencia de cada lugar visitado.

En sus reportajes, el lector encuentra mucho más que información sobre puntos de interés: descubre la cultura, las historias ocultas y las tradiciones que dan vida a cada destino.

Yéssica Salazar. Foto: Paul Monzón

El estilo de Yessica combina rigor periodístico con una narrativa honesta, abordando desde la sostenibilidad ambiental hasta el impacto social del turismo, siempre con una mirada ética y comprometida.

Como divulgadora, asume con plena conciencia la responsabilidad de su oficio: recomendar experiencias que no solo entretienen, sino que también educan y promueven el respeto por el patrimonio y la diversidad local. Sus guías y crónicas invitan a vivir el viaje desde la autenticidad de los lugares y desde la realidad de las comunidades que los acogen.

De este modo, su labor se inscribe en el marco del periodismo turístico moderno: una disciplina que trasciende la promoción y aspira a formar viajeros informados y responsables, capaces de apreciar tanto la belleza como los desafíos de cada destino.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]