Yéssica Salazar: El arte de descubrir destinos a través del periodismo

Yessica Salazar Rivas, CEO de la revista digital de turismo ExplorandoMagazine.com, se ha consolidado como una de las voces más destacadas del periodismo turístico contemporáneo, gracias a su capacidad para transformar los destinos en relatos cautivadores y responsables.

Desde sus primeras coberturas hasta sus colaboraciones actuales en medios digitales e impresos, Yéssica -quien también es agente de viajes de Dynamic Tours- sostiene que viajar es mucho más que desplazarse: es comprender, respetar y compartir la esencia de cada lugar visitado.

En sus reportajes, el lector encuentra mucho más que información sobre puntos de interés: descubre la cultura, las historias ocultas y las tradiciones que dan vida a cada destino.

El estilo de Yessica combina rigor periodístico con una narrativa honesta, abordando desde la sostenibilidad ambiental hasta el impacto social del turismo, siempre con una mirada ética y comprometida.

Como divulgadora, asume con plena conciencia la responsabilidad de su oficio: recomendar experiencias que no solo entretienen, sino que también educan y promueven el respeto por el patrimonio y la diversidad local. Sus guías y crónicas invitan a vivir el viaje desde la autenticidad de los lugares y desde la realidad de las comunidades que los acogen.

De este modo, su labor se inscribe en el marco del periodismo turístico moderno: una disciplina que trasciende la promoción y aspira a formar viajeros informados y responsables, capaces de apreciar tanto la belleza como los desafíos de cada destino.