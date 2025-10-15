San Pedro Sula se convierte en el epicentro del turismo internacional con el CATM 2025

A pocos días del inicio del Centroamérica Travel Market (CATM 2025), Honduras ultima detalles para abrir sus puertas a la feria turística más importante de la región, que se celebrará del 21 al 23 de octubre en la vibrante ciudad de San Pedro Sula .

Durante tres jornadas, el corazón industrial y comercial del país se transformará en el gran punto de encuentro del turismo regional, recibiendo a delegaciones oficiales, compradores internacionales, tour operadores, aerolíneas, medios de comunicación y representantes del sector público y privado de todo el istmo.

Organizado por la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) , con el liderazgo nacional del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) , el CATM 2025 promete ser una auténtica fiesta del turismo regional , donde Centroamérica mostrará su diversidad natural, cultural y gastronómica bajo una sola marca: Centroamérica .

El evento reunirá a más de 80 mayoristas internacionales procedentes de Europa, América del Norte, Asia y América del Sur; 150 expositores regionales , entre ellos cadenas hoteleras, aerolíneas y operadores turísticos; y generará más de 2,000 citas de negocios B2B destinadas a fortalecer la promoción del turismo multidestino.

San Pedro Sula, sede de clase mundial

Con una infraestructura hotelera moderna, centros de convenciones de primer nivel y amplia conectividad aérea, San Pedro Sula se consolida como un anfitrión estratégico para eventos internacionales. Su cercanía a destinos turísticos como Tela, La Ceiba, Puerto Cortés y las playas del Caribe hondureño la posicionan como una puerta ideal para descubrir la riqueza natural y cultural del país.

Más allá de la promoción turística, el CATM 2025 busca impulsar nuevas oportunidades de inversión, alianzas estratégicas y desarrollo sostenible para los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) .

Se espera además la cobertura de más de 50 medios internacionales , que darán visibilidad global a los destinos, productos y experiencias que ofrece la región.

Con todo listo para su inauguración, Honduras se prepara para celebrar una verdadera fiesta del turismo centroamericano , reafirmando su hospitalidad, capacidad organizativa y compromiso con el crecimiento del sector.