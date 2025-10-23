El vídeo del 40º aniversario de Madrid Convention Bureau, oro MICE en el Terres Festival

El vídeo promocional producido por el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid para conmemorar el 40º aniversario de Madrid Convention Bureau (MCB) ha sido reconocido con el primer premio en la categoría Productos Turísticos/MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés) del Terres Festival, certamen internacional de cine turístico celebrado en Tortosa.

Titulada ‘La suerte de los 40’, la pieza propone, en clave de humo, una reflexión sobre las cuatro décadas de trayectoria de este departamento especializado en turismo de reuniones y sobre sus retos de futuro para seguir posicionando a Madrid como destino líder en el turismo de negocios. El rodaje tiene como escenario la ciudad y algunos de sus activos turísticos, con la colaboración del hotel Riu Plaza España, Museo Chicote y Palacio de Cibeles.

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha destacado que “este premio en el Terres Festival confirma el gran momento de Madrid en el turismo de reuniones, una ciudad que inspira eventos memorables”. Para Maíllo, “este vídeo celebra una trayectoria de cuatro décadas mirando hacia el futuro para que Madrid siga siendo la mejor elección para congresos y encuentros profesionales.”

Finalista en los festivales de cine turístico de Japón y Estados Unidos

Tras su paso por el circuito del Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT), la producción ha sido finalista en el Japan World’s Tourism Film Festival y en los New York Festivals TV & Film Awards y se sitúa en el puesto número ocho del ranking mundial de CIFFT en la categoría de Productos Turísticos.