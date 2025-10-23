‘La suerte de los 40’ ha obtenido el oro en la categoría MICE de este certamen internacional de cine turístico

El vídeo del 40º aniversario de Madrid Convention Bureau, oro MICE en el Terres Festival

La pieza reflexiona sobre los 40 años de trayectoria de este departamento especializado en turismo de reuniones y sus retos de cara al futuro y con Madrid y sus activos turísticos como escenario

El vídeo del 40º aniversario de Madrid Convention Bureau, oro MICE en el Terres Festival
Riu Plaza PD.
Archivado en: Viajes

Más información

San Pedro Sula: Centroamérica Travel Market 2025 abre sus puertas

San Pedro Sula: Centroamérica Travel Market 2025 abre sus puertas

El vídeo promocional producido por el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid para conmemorar el 40º aniversario de Madrid Convention Bureau (MCB) ha sido reconocido con el primer premio en la categoría Productos Turísticos/MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés) del Terres Festival, certamen internacional de cine turístico celebrado en Tortosa.

Titulada ‘La suerte de los 40’, la pieza propone, en clave de humo, una reflexión sobre las cuatro décadas de trayectoria de este departamento especializado en turismo de reuniones y sobre sus retos de futuro para seguir posicionando a Madrid como destino líder en el turismo de negocios. El rodaje tiene como escenario la ciudad y algunos de sus activos turísticos, con la colaboración del hotel Riu Plaza España, Museo Chicote y Palacio de Cibeles.

La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha destacado que “este premio en el Terres Festival confirma el gran momento de Madrid en el turismo de reuniones, una ciudad que inspira eventos memorables”. Para Maíllo, “este vídeo celebra una trayectoria de cuatro décadas mirando hacia el futuro para que Madrid siga siendo la mejor elección para congresos y encuentros profesionales.”

Finalista en los festivales de cine turístico de Japón y Estados Unidos

Tras su paso por el circuito del Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (CIFFT), la producción ha sido finalista en el Japan World’s Tourism Film Festival y en los New York Festivals TV & Film Awards y se sitúa en el puesto número ocho del ranking mundial de CIFFT en la categoría de Productos Turísticos.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]