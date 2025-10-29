El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asistió en Madrid a la presentación

«Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca”: la nueva apuesta turística de Castilla y León conquista Madrid

  La Junta presenta en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una ambiciosa campaña para reforzar la imagen de la Comunidad como destino cultural, natural y gastronómico de referencia

‘Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca’, es el lema de la nueva campaña de promoción turística puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, presentada este martes en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid ante representantes del sector, medios especializados y creadores de contenido.

El acto, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, ha contado con la puesta en escena de la compañía Valquiria Teatro y la participación de los influencers David Galán “Redry” y Alba Saenc, que suman más de 800.000 seguidores en redes y han compartido sus experiencias viajeras por la Comunidad.

Una campaña con identidad y emoción

La campaña da continuidad al mensaje iniciado en FITUR 2025 junto al grupo Siloé, incorporando el lema “Ahora más que nunca”, con el propósito de potenciar a Castilla y León como destino privilegiado para disfrutar del otoño. La estrategia incluye difusión en medios autonómicos y nacionales, reforzada por una potente red de creadores de contenido que alcanzan a más de 1,5 millones de seguidores.

Naturaleza, cultura y sabor

Durante la presentación se destacó la diversidad de experiencias que ofrece la Comunidad: desde el Lago de Sanabria o Las Médulas, hasta la Montaña Palentina, la Sierra de Gredos o la Sierra de Francia, enclaves que hacen de la región líder indiscutible en turismo rural.

A ello se suma una oferta enogastronómica excepcional, con 17 denominaciones de origen vinícolas, 9 Rutas del Vino y un patrimonio culinario de más de 12.000 recetas tradicionales, avaladas por 60 figuras de calidad agroalimentaria. Castilla y León mantiene también la marca de alojamiento Posadas Reales, sello distintivo de excelencia en turismo rural.

Otoño de eventos y experiencias
El calendario otoñal se enriquece con citas destacadas como el IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico “Soria Gastronómica”, las jornadas “Cruzando la Raya. Sabores de la Frontera”, y grandes exposiciones como “EsperanZa”, de Las Edades del Hombre en Zamora, o “Insound and Instructure” de Yoko Ono en el MUSAC de León.

Además, Valladolid acogerá en noviembre las ferias AR-PA Turismo Cultural e INTUR, que reunirán a profesionales y amantes del patrimonio y el turismo.

Patrimonio vivo y orgullo de identidad

Con más de 94.000 km², Castilla y León es una de las regiones más extensas y ricas de Europa. Sus 33 espacios naturales protegidos, ocho enclaves Patrimonio Mundial y más de 2.600 Bienes de Interés Cultural consolidan su posición como epicentro histórico, artístico y natural del país.

Museos y centros de referencia como el MEH de Burgos, el MUSAC de León, o el Museo Etnográfico de Zamora muestran la historia y la innovación cultural de una comunidad donde la lengua española —originaria de estas tierras— sigue siendo su mayor legado universal.

Con una programación repleta de fiestas de interés turístico internacional y una identidad que se renueva cada año, Castilla y León invita al viajero a vivir, sentir y redescubrir su esencia: un viaje que, verdaderamente, merece la pena.

Más información: https://www.turismocastillayleon.com/

 

