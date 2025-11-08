Viaje al búnker nuclear más grande del mundo: la sorprendente Planta 816 de China

Un vasto complejo subterráneo que cuenta con más de 20 kilómetros de túneles y que puede resistir la explosión de miles de toneladas de TNT, además de terremotos de magnitud 8, no solo representa una proeza ingenieril.

Es también un testimonio palpable de una época cargada de paranoia global.

En las afueras de Chongqing, en el suroeste de China, la Planta Nuclear Militar 816 se erige como el mayor búnker nuclear del mundo.

Tras años envuelta en secreto, sus pasadizos y salas —que abarcan más de 104.000 metros cuadrados— invitan a viajeros de todos los rincones a sumergirse en una experiencia singular: explorar, literalmente, las entrañas de la historia.

Historia y secretos bajo la montaña

La Planta 816 nació en 1966, justo en el apogeo de la Guerra Fría y tras el distanciamiento entre China y la URSS. El gobierno chino, bajo el liderazgo de Zhou Enlai, dio impulso a este ambicioso proyecto como respuesta al temor ante un posible ataque nuclear soviético. Durante casi dos décadas, más de 60.000 ingenieros y soldados trabajaron en condiciones extremas, excavando a mano la montaña para crear una estructura capaz de resistir un apocalipsis atómico.

Este búnker, oculto bajo toneladas de roca, permaneció en un silencio absoluto hasta 2002. Nunca llegó a almacenar armas nucleares ni cumplió su propósito defensivo: los cambios en el panorama internacional y el final de las tensiones nucleares en los años ochenta llevaron al abandono del lugar como base militar. En 2010 se abrió al público, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más sorprendentes del continente asiático.

Cómo visitar la Planta 816

Situada a unas dos horas en coche desde Chongqing, la mayor ciudad del suroeste chino, la Planta 816 es fácilmente accesible. El acceso está bien señalizado y cuenta con un moderno centro para visitantes donde adquirir entradas y organizar recorridos guiados. Por razones de seguridad y para cuidar la estructura, no se permite el acceso con vehículos particulares a los túneles; se utilizan minibuses oficiales que recorren parte del laberinto subterráneo, permitiendo disfrutar de la magnitud del complejo sin perderse.

Medios de transporte

Desde España, lo habitual es volar hacia Chongqing Jiangbei International Airport (normalmente haciendo escalas en Pekín, Shanghái o Doha).

(normalmente haciendo escalas en Pekín, Shanghái o Doha). Desde el centro de Chongqing , se puede llegar en tren hasta Fuling o, si se prefiere mayor comodidad, en coche privado o taxi. El trayecto por carretera dura aproximadamente dos horas.

, se puede llegar en tren hasta Fuling o, si se prefiere mayor comodidad, en coche privado o taxi. El trayecto por carretera dura aproximadamente dos horas. A la entrada del búnker, los minibuses lanzadera llevan a los visitantes por los principales túneles y galerías. El recorrido a pie es fácil y accesible para cualquier persona con una condición física normal.

Coste y precios para dos personas

La entrada general tiene un coste aproximado de 120 yuanes por persona (cerca de 16 euros según los precios actuales).

El transporte interno está incluido en gran parte de las modalidades visitadas.

Para dos personas, sumando entradas, traslados internos y un almuerzo sencillo, se puede calcular un presupuesto básico entre 50 y 60 euros sin incluir el viaje hasta Chongqing.

Mejor estación del año para visitar

El interior del búnker mantiene una temperatura fresca constante durante todo el año, lo que lo hace ideal para cualquier época. Sin embargo, primavera (de abril a junio) y otoño (de septiembre a noviembre) son especialmente agradables fuera del búnker; es cuando la humedad y el calor característicos de Chongqing son más llevaderos y los paisajes lucen espectaculares.

Gastronomía y restaurantes imprescindibles

La oferta gastronómica local merece ser destacada por sí misma. En Fuling, muy cerca del búnker, hay pequeños restaurantes donde degustar platos como el yu shui ji (pollo al vapor con salsa picante) o el jiangtuan yu (pescado al estilo Chongqing). En el centro urbano algunos locales recomendados son:

Lao Ma Tou Hotpot : perfecto para disfrutar del famoso hot pot picante propio de Chongqing.

: perfecto para disfrutar del famoso hot pot picante propio de Chongqing. Qiaotou Restaurant : especializado en cocina tradicional Sichuanense con un ambiente familiar.

: especializado en cocina tradicional Sichuanense con un ambiente familiar. Café Clavero: una curiosidad para viajeros occidentales que ofrece café y repostería internacional cerca del acceso a la Planta 816.

Documentación necesaria y moneda

Los ciudadanos españoles deben obtener un visado turístico para ingresar a China. Este trámite se realiza en el consulado chino ubicado en Madrid o Barcelona e implica presentar reservas hoteleras, billetes de avión y completar un formulario específico. Además, es aconsejable llevar siempre consigo el pasaporte ya que suele ser solicitado durante controles o visitas a museos.

La moneda oficial es el yuan renminbi (CNY). En Fuling y sus alrededores es común realizar pagos en efectivo; sin embargo, en Chongqing y otras grandes ciudades es habitual utilizar tarjetas en muchos establecimientos.

Claves y trucos para disfrutar al máximo

Usar ropa cómoda y calzado cerrado: aunque el recorrido es sencillo, la humedad junto con las temperaturas frescas pueden sorprender.

Reservar con antelación especialmente durante fines de semana o festivos locales.

Consultar horarios para los minibuses lanzadera así como las opciones disponibles para tours guiados; algunos recorridos incluyen zonas inaccesibles durante visitas estándar.

No olvidar llevar una chaqueta ligera incluso durante verano debido al contraste térmico entre exterior e interior.

Los amantes de la fotografía deben tener presente que la luz es tenue dentro; algunas áreas requieren ajustes altos o un trípode compacto.

Curiosidades y anécdotas

Durante su construcción, los trabajadores residían en un pueblo secreto creado específicamente para esta obra; carecía tanto de carreteras como conexión con el exterior para garantizar máximo sigilo. Muchos túneles fueron excavados manualmente utilizando herramientas rudimentarias; hoy se pueden encontrar inscripciones y símbolos que datan de la época maoísta.

Aunque nunca llegó a albergar material nuclear ni armamento bélico alguno, su reactor permanece como una curiosidad museística intacta y visitable. Durante años fue borrado del mapa oficial hasta su apertura al turismo; quienes se adentran por sus galerías pueden observar paneles informativos junto a maquinaria original e innovadores sistemas subterráneos.

Cómo llegar desde España y combinarlo con un viaje a China y Chongqing

El trayecto habitual parte desde Madrid o Barcelona hacia Chongqing, generalmente haciendo escalas en Pekín o Shanghái. Una vez allí vale la pena planificar al menos dos días para explorar el casco urbano antes o después visitar la Planta 816.

Chongqing destaca como una metrópoli vibrante famosa por su impresionante skyline; también puedes disfrutar del teleférico sobre el río Yangtsé junto con su mezcla única entre arquitectura moderna e históricos callejones. Entre las paradas obligadas:

Ciqikou: antiguo pueblo mercantil situado junto al río.

Hongya Cave: espectacular complejo comercial integrado en una ladera iluminada durante las noches.

Three Gorges Museum: ideal para comprender la historia local así como el impacto derivado respecto a la presa Tres Gargantas.

Jiefangbei: núcleo comercial perfecto donde experimentar tanto vida nocturna como deliciosa comida callejera.

Recomendaciones adicionales

Descarga aplicaciones móviles útiles como traductores o mapas offline; fuera zonas turísticas no suele hablarse inglés ampliamente.

Lleva suficiente efectivo especialmente para compras pequeñas o transporte rural.

Si tu visita coincide con festividades locales —como Año Nuevo Chino o Semana Dorada— reserva con mucha antelación ya que podrías encontrar gran afluencia turística.

Recorrer este monumental búnker nuclear no solo representa una aventura singular sino que constituye también una excelente oportunidad para adentrarse en una región fascinante dentro Asia; fusionando historia rica junto con gastronomía exquisita así como paisajes impresionantes. Cada túnel dentro Planta 816 guarda fragmentos significativos sobre nuestra historia reciente mientras cada rincón dentro Chongqing proporciona nuevas sorpresas esperando ser descubiertas.