Alcalá de Henares celebra el I Congreso de Periodismo de Viajes en su 20º aniversario como ‘Ciudad Patrimonio’

Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, conmemora el 20º aniversario de su proclamación en una cita que reunirá a lo más destacado del periodismo de viajes.

El próximo 2 de diciembre, el Antiguo Hospital de Santa María la Rica acogerá el I Congreso de Periodismo de Viajes, un encuentro pionero concebido como un espacio de reflexión, inspiración y colaboración entre periodistas, comunicadores y representantes de destinos comprometidos con narrar el mundo con autenticidad e innovación.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El acto será conducido por Fernando Valmaseda, periodista y CEO del Grupo RV Edipress, director del programa Miradas Viajeras y presidente de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, quien aportará su visión sobre la comunicación en el turismo.

En un momento en que la narrativa viajera adquiere un papel clave en la construcción de identidades y experiencias, este congreso pretende erigirse como un foro de calidad, rigurosidad y creatividad. Durante la jornada se desarrollarán cinco mesas redondas que abordarán temas como el nuevo periodismo de viajes, la inteligencia artificial aplicada al sector, nuevas tendencias y nuevos relatos, la diversificación del mensaje y el papel de la narrativa en la comercialización de destinos.

Ponentes de primer nivel, referentes del periodismo nacional, compartirán experiencias y perspectivas con un público formado por asociaciones vecinales, profesionales de la comunicación y el sector turístico. En un formato ágil y dinámico, el congreso busca abrir debates, fomentar la interacción y promover la participación activa de los asistentes para impulsar un sector en constante cambio, a través de las voces más destacadas del periodismo de viajes y turismo.

Además, los agentes de viajes tendrán la oportunidad de conocer los espacios destinados al sector MICE durante la mañana. Al finalizar, se realizará una visita guiada por los principales hitos de Alcalá de Henares, desde la Capilla de Oidor y el Corral de Comedias hasta la Universidad y la Torre de la Antigua Iglesia de Santa María.

Este acto demuestra la capacidad organizativa de la ciudad para acoger convenciones, congresos y ferias, y la posición como referente MICE dentro de España, miembro del Spain Convention Bureau. Con este encuentro, Alcalá de Henares refuerza su compromiso con la cultura, el pensamiento crítico y la actualidad informativa, consolidándose como un espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro del periodismo de viajes.