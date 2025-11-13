China bate un nuevo récord con el puente más alto del mundo: 2 horas de viaje en dos minutos

El bullicio de los trabajadores aún se escucha en las montañas de Guizhou, pero el paisaje de la región ha cambiado para siempre.

Desde septiembre de 2025, sobre el abismo del río Beipan, se eleva el puente más alto del mundo.

No se trata solo de un logro arquitectónico, sino también de una nueva era en la conectividad y el turismo en el suroeste de China.

Cruzar la conocida “Grieta de la Tierra” ya no implica una travesía épica de dos horas a través de carreteras complicadas, sino que ahora es un trayecto que se realiza en apenas dos minutos por esta impresionante estructura que desafía las leyes de la gravedad.

El puente del Gran Cañón de Huajiang: cifras que asombran

La magnitud del puente del Gran Cañón de Huajiang es difícil de asimilar hasta que uno observa sus impresionantes cifras: 625 metros desde la calzada hasta el río, 2.890 metros de longitud total y un vano principal que abarca 1.420 metros. Este coloso supera en casi 60 metros al anterior récord, también ubicado en Guizhou, y ha requerido más de 120.000 toneladas de acero junto con 240.000 metros cúbicos de hormigón especial. La inversión ha superado los 3.000 millones de yuanes (aproximadamente 385 millones de euros), aunque algunas fuentes oficiales mencionan un coste cercano a los 2.100 millones de yuanes (alrededor de 253 millones de euros), según la conversión y datos consultados.

Este puente forma parte esencial de la autopista S57 Liuzhi–Anlong, crucial para el desarrollo regional. Su tablero colgante y pilonos que alcanzan los 262 metros han sido diseñados para soportar vientos de hasta 180 km/h y temblores frecuentes en la zona, garantizando la seguridad para todos aquellos que lo crucen. La construcción comenzó en 2022 y se completó en menos de cuatro años, logrando reconocimiento por parte del Guinness World Records.

Cómo llegar desde España y opciones de transporte

Viajar desde España hasta este rincón del suroeste chino puede ser toda una aventura. Lo habitual es volar desde Madrid o Barcelona hacia Pekín, Shanghái o Guangzhou a través de aerolíneas internacionales como Air China o China Eastern. Desde estas grandes ciudades, hay vuelos internos directos a Guiyang, la capital provincial. El trayecto aéreo entre Madrid y Pekín dura entre 11 y 13 horas; mientras que Pekín a Guiyang añade unas tres horas más.

Una vez en Guiyang, el viaje por carretera hacia el puente del Gran Cañón de Huajiang toma alrededor de dos horas en coche particular o taxi. También hay líneas interurbanas y trenes bala que conectan con las principales ciudades cercanas. Tomar un taxi resulta práctico y asequible dentro del contexto local; sin embargo, para distancias largas, el tren rápido es una opción eficaz.

Coste y precios para dos personas

El precio del billete aéreo Madrid–Guiyang con escalas varía según la temporada, oscilando entre los 750 y los 1.200 euros ida y vuelta por persona. Los trenes bala en China son bastante económicos: un trayecto Guiyang–Anlong tiene un costo aproximado entre 25-35 euros por persona en clase estándar. Los taxis suelen costar entre 3 y 10 euros para recorridos cortos; mientras que para una excursión privada hasta el puente se puede acordar un precio cerrado que ronda entre los 40-60 euros.

Respecto a la visita al puente, aún no hay tarifas oficiales para acceder a las plataformas panorámicas y pasarelas cristalinas, pero se estima que rondarán entre los 8-15 euros por persona, acorde a otros lugares similares en la zona. El gasto total para dos personas considerando vuelos, trenes, traslados y entradas podría situarse entre los 1.700-2.200 euros, dependiendo del tipo de alojamiento elegido y la duración de la estancia.

Mejor época del año para visitar

Guizhou cuenta con un clima subtropical húmedo caracterizado por inviernos suaves y veranos cálidos. La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) son las mejores estaciones para visitar el puente; durante estos meses las temperaturas son agradables (entre 15-25°C) y las vistas sobre el cañón son óptimas. El verano puede ser caluroso y lluvioso, lo cual podría afectar la espectacularidad del paisaje; mientras que en invierno es común encontrar niebla frecuente con temperaturas raramente inferiores a los 0°C.

Restaurantes imprescindibles en la zona

La cocina guizhouense es poco conocida fuera del país asiático, pero sorprende por su diversidad y su toque picante. En Guiyang, destacan lugares como Lao Kaili (especialidades étnicas miao), Qian Cuisine Hall (cocina tradicional) o Huaxi Beef Rice Noodle Shop, donde probar fideos arroz con ternera es casi obligatorio. Cerca del puente, aunque la oferta es más limitada, han ido surgiendo pequeños restaurantes familiares donde degustar suantangyu (sopa agria con pescado), brochetas variadas o verduras frescas locales. No hay que perderse tampoco los encurtidos autóctonos ni la cerveza artesanal guizhouense.

Además, una cafetería suspendida sobre el puente está prevista para abrir sus puertas en noviembre de 2025; promete ofrecer una experiencia gastronómica única: café, dulces y aperitivos con vistas impresionantes al cañón.

Documentación necesaria, moneda y consejos prácticos

Para viajar desde España a China es imprescindible contar con un pasaporte válido por al menos seis meses así como un visado turístico obtenido previamente en la embajada o consulado chino correspondiente. Es aconsejable llevar copias impresas y digitales del visado consigo durante todo el viaje. La moneda oficial es el yuan renminbi (CNY), así que cambiar euros a yuanes resulta práctico; esto puede hacerse en bancos o casas oficiales ubicadas tanto en aeropuertos como en grandes ciudades. Aunque muchas veces se aceptan tarjetas internacionales en hoteles o restaurantes urbanos, conviene llevar efectivo cuando se visita áreas rurales o pequeños comercios.

Consejos útiles para disfrutar al máximo

Reservar vuelos y alojamiento con antelación es clave durante primavera u otoño.

Descargar aplicaciones como WeChat o Baidu Maps resulta muy útil para moverse e comunicarse; muchos servicios occidentales pueden no estar disponibles.

Llevar siempre efectivo es recomendable ya que no siempre se aceptan tarjetas en zonas rurales.

Usar ropa cómoda y calzado adecuado facilita caminar por las plataformas cercanas al puente.

Consultar pronósticos meteorológicos antes visitarlo es esencial: niebla o lluvia pueden limitar visibilidad.

Probar comida local en mercados o pequeños restaurantes permite disfrutar una experiencia auténtica sin gastar mucho.

Informarse sobre horarios e actividades extremas (como puenting o salto BASE) disponibles mediante oficinas turísticas locales.

Curiosidades sobre el puente Huajiang

El puente del Gran Cañón de Huajiang no solo ha establecido récords mundiales por su altura; también ha sido escenario pruebas interesantes como permitir pasar simultáneamente a 96 camiones pesados para comprobar su estabilidad antes inaugurarse. Para llevar a cabo esta obra se utilizaron helicópteros especialmente adaptados para transportar materiales hacia áreas difíciles así como sistemas avanzados basados en fibra óptica destinados a detectar cualquier anomalía instantáneamente.

La estructura cuenta con pasarelas transparentes e incluye un ascensor panorámico; además ha sido diseñada pensando en quienes buscan aventuras: las autoridades planean autorizar actividades como salto BASE junto con puenting profesional bajo estrictos estándares seguridad.

Un dato curioso: China alberga más del 80% de los puentes más altos alrededor del mundo; esto refleja no solo su avance tecnológico sino también su empeño por superar obstáculos geográficos históricos que han aislado comunidades durante mucho tiempo.

Un impacto económico notable: una región abierta al mundo

La edificación del puente ha permitido reducir costes logísticos alrededor del 35% en esta área; esto beneficia sectores como agricultura, minería e incluso artesanía local. Se anticipa que la economía regional crecerá entre un 2% y un 3% anualmente durante los próximos cinco años gracias a unos estimados 5.000 nuevos empleos vinculados al turismo junto con servicios asociados a esta nueva ruta.

Este puente ya se erige como símbolo turístico dentro de Guizhou, esperando convertirse pronto en parada obligatoria para quienes buscan experiencias extremas así como paisajes deslumbrantes dentro Asia. La unión entre ingeniería audaz aventura sumada a la hospitalidad local junto con riqueza cultural augura un aumento significativo tanto nacional como internacionalmente.

Un viaje transformador

Cruzar el puente más alto del mundo trasciende lo meramente técnico: representa una oportunidad única para descubrir una región poco explorada; asomarse a espectaculares abismos naturales desde una infraestructura moderna e interiorizar cómo puede transformar vidas gracias a innovaciones ingenieriles bien pensadas. Guizhou ha encontrado su lugar destacado dentro mapa global referente al turismo extremo invitando viajeros explorar nuevas perspectivas sobre nuestro mundo.