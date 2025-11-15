Grandes escapadas: Chile: el destino que lo tiene todo para sorprender incluso al viajero más experimentado

A lo largo de más de 4.000 kilómetros de extremo a extremo, Chile se alza como un territorio de contrastes absolutos. Su geografía vertical, su patrimonio cultural y sus paisajes de récord atraen a viajeros de todos los continentes que buscan algo más que un simple destino: una experiencia irrepetible.

Desde el desierto más árido del planeta hasta las rutas de trekking más australes, pasando por volcanes colosales, costas infinitas y algunas de las mejores regiones vinícolas de Sudamérica, Chile ofrece un viaje que se vuelve memoria imborrable.

Atacama: donde la tierra toca el cielo

En el norte del país se extiende el desierto de Atacama, considerado el lugar más seco del planeta. Hay zonas donde no cae una gota de lluvia desde hace más de cuatro siglos. Su paisaje, salpicado de salares, lagunas turquesas y formaciones rocosas casi extraterrestres, convierte la región en un escenario perfecto para senderistas, buscadores de aventuras y apasionados de la astronomía. Aquí se respira uno de los cielos más limpios del mundo.

Ojos del Salado: el gigante que corona los Andes

En la frontera con Argentina se eleva el Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo, con sus imponentes 6.893 metros. Es un imán para montañeros y exploradores que buscan conquistar una de las cumbres más emblemáticas y desafiantes de Sudamérica.

Una costa interminable para perderse

Chile presume de tener la costa más extensa de América del Sur, con alrededor de 4.300 kilómetros bañados por el Pacífico. Desde playas doradas en el norte hasta fiordos azotados por el viento en la Patagonia, sus paisajes marinos ofrecen un sinfín de posibilidades para quienes aman el océano, la fotografía y las experiencias al aire libre.

Puerto Williams: la vida en el fin del mundo

En el extremo austral, más allá de donde llegan la mayoría de los mapas, se encuentra Puerto Williams, la ciudad más meridional del planeta. Es la puerta de entrada a algunas de las rutas de trekking más salvajes y menos transitadas del mundo, como los Dientes de Navarino, un destino privilegiado para quienes buscan naturaleza pura y desafíos auténticos.

Valle del Maipo: el corazón del vino chileno

A los pies de la cordillera y muy cerca de Santiago, el Valle del Maipo se erige como la región vitivinícola más antigua de Chile. Con viñedos centenarios y bodegas históricas, este valle ofrece al viajero un viaje sensorial entre cepas icónicas, degustaciones memorables y paisajes que mezclan tradición, sol y montaña.

ALMA: un viaje a las estrellas en pleno desierto

En las alturas del altiplano de Atacama, a más de 5.000 metros, se levanta ALMA, el radiotelescopio más grande y avanzado del mundo. Sus instalaciones permiten descubrir cómo nacen estrellas y galaxias, y también pueden visitarse, convirtiendo la experiencia en un imprescindible para curiosos y amantes del cosmos.

Isla Magdalena: el reino de los pingüinos

En el sur, la isla Magdalena alberga una de las colonias más grandes del pingüino de Magallanes, con más de 120.000 ejemplares. Es un destino ideal para quienes buscan encuentros cercanos con la fauna local en un entorno completamente natural y protegido.

Parque Nacional Bernardo O’Higgins: naturaleza sin límites

Con más de 3.500 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Bernardo O’Higgins es el mayor de Chile. Sus paisajes incluyen glaciares, bosques prístinos y fiordos que parecen sacados de otro tiempo. Ideal para excursionistas de todos los niveles, es un lugar donde la naturaleza aún manda.

Patagonia chilena: el reino eterno del hielo

Por último, la Patagonia chilena guarda joyas como el Campo de Hielo Sur, el mayor campo de hielo no polar del planeta, y el imponente glaciar Pío XI, el más grande fuera de las zonas polares. Navegar, caminar o simplemente contemplar estos gigantes helados es una experiencia que marca al viajero para siempre.

Chile no es solo un destino: es un viaje a los extremos del planeta y de las emociones.

Quienes buscan aventura, calma o paisajes imposibles de olvidar, encuentran aquí un país que siempre sorprende… y que invita a volver.