La temporada de nieve ya está aquí. El descenso de las temperaturas y las primeras nevadas de noviembre han devuelto el brillo a los paisajes de la península ibérica, marcando el esperado inicio de la temporada de esquí 2025-2026. Si el tiempo acompaña, estaciones como Baqueira Beret, Formigal-Panticosa, Cerler, Sierra Nevada y Les Angles, en el Pirineo francés, abrirán sus puertas a finales de esta semana para recibir a millas de aficionados.

Después de años con arranques tímidos por la falta de nieve, el panorama parece distinto. En muchos destinos ya se han registrado espesores suficientes para garantizar las primeras bajas de la temporada.

Según datos del portal español eBooking.com, la media de ocupación en los alojamientos de montaña ronda el 80-85%, una cifra que refleja las ganas contenidas de los amantes de la nieve.

Los destinos estrella del invierno

El ranking de preferencias lo encabeza Grandvalira (Andorra), seguido por Sierra Nevada (Andalucía) y Aramón Cerler (Aragón), mientras que Baqueira Beret (Cataluña) y Formigal Panticosa (Aragón) completan el top cinco de elección entre los esquiadores españoles.

Grandvalira, con más de 200 kilómetros esquiables, ofrece una experiencia inigualable para quienes buscan largas jornadas de esquí sin repetir pista. Los viajeros optan por alojarse en Andorra la Vella o en los encantadores pueblos de Pas de la Casa y Escaldes-Engordany, donde el ambiente montañés se combina con una excelente oferta gastronómica y termal.

En el sur, la estación de Sierra Nevada vuelve a ser uno de los íconos del invierno. Situada a pocos kilómetros de Granada, destaca por sus 139 pistas y un desnivel de 1.200 metros, el mayor de España. En el pueblo de Monachil, los visitantes encuentran un ambiente cálido y acogedor que contrasta con la blanca de las cumbres.

Cerler, en pleno corazón del valle de Benasque, es la estación más alta del Pirineo aragonés y uno de los paraísos naturales mejor valorados por los amantes del esquí alpino. Sus 79 kilómetros de pistas serpentean entre montañas majestuosas, perfectas para quienes buscan una experiencia más tranquila y paisajística.

Baqueira Beret, con su estilo elegante y familiar, vuelve a llenar de vida el valle de Arán. Vielha y Alto Arán son los puntos preferidos para hospedarse, mientras que Formigal y Panticosa, en el Pirineo aragonés, mantienen su encanto clásico entre los esquiadores más experimentados.

Una experiencia completa en la nieve.

La anticipación no solo se nota en las pistas, sino también en las reservas de alojamiento. eBooking.com, la plataforma española fundada en 1997 en Arrecife (Las Palmas), consolida su posición como una de las alternativas más confiables para planificar escapadas de invierno. Con más de 380.000 referencias de hospedaje en 205 países y contenido disponible en 40 idiomas, su filosofía de no cobrar comisiones a los usuarios la distingue dentro del competitivo sector turístico.

El invierno se adelanta y promete emociones fuertes en cada bajada. En los próximos días, la península y los Pirineos volverán a ser el escenario del ritual blanco de cada año: el reencuentro de millas de viajeros con la montaña, el frío y la libertad de deslizarse sobre la nieve.