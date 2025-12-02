Los galardones han celebrado la excelencia en el turismo en su primera edición

Madrid Unique Destination, premiado como referente del turismo de calidad en España

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid recibe el galardón especial en los Spain Travel Awards por su modelo innovador y colaborativo

Madrid Unique Destination, premiado como referente del turismo de calidad en España
Spain Travel Awards Ayuntamiento de Madrid
Archivado en: Viajes

Más información

Air Europa y OK Mobility se alían para ofrecer ventajas a sus clientes más fieles

Air Europa y OK Mobility se alían para ofrecer ventajas a sus clientes más fieles

Las cenizas del volcan Hayli Gubbi van de Africa a Arabia

El despertar del volcán Hayli Gubbi: Etiopía tiñe el cielo de cenizas y el mundo se pregunta si habrá verano

Madrid Unique Destination, el club de producto especializado en turismo de alto impacto, ha sido distinguido con el premio especial en la primera edición de los Spain Travel Awards.

La gala, celebrada este lunes en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC, reunió a los principales representantes del sector turístico nacional en una cita que aspira a consolidarse como referente de excelencia y calidad.

Impulsado por el Área Delegada de Turismo, el programa agrupa a 58 socios que incluyen alojamientos, compañías de transporte, agencias especializadas, equipamientos culturales, operadores de experiencias y empresas de servicios. Su propósito es proyectar a Madrid como uno de los destinos europeos de turismo de calidad más destacados, fortaleciendo la colaboración público-privada y promoviendo propuestas basadas en la autenticidad, la sostenibilidad y la personalización de experiencias.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, fue la encargada de recoger el galardón. Durante su intervención, subrayó el valor simbólico del reconocimiento, destacando que “Madrid Unique Destination representa el camino que está siguiendo el turismo de la ciudad: un turismo de calidad construido junto al propio sector”.

Para Maíllo, este premio confirma “la capacidad de Madrid para competir entre los grandes destinos urbanos, generando experiencias realmente únicas”.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]