Madrid Unique Destination, premiado como referente del turismo de calidad en España

Madrid Unique Destination, el club de producto especializado en turismo de alto impacto, ha sido distinguido con el premio especial en la primera edición de los Spain Travel Awards.

La gala, celebrada este lunes en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC, reunió a los principales representantes del sector turístico nacional en una cita que aspira a consolidarse como referente de excelencia y calidad.

Impulsado por el Área Delegada de Turismo, el programa agrupa a 58 socios que incluyen alojamientos, compañías de transporte, agencias especializadas, equipamientos culturales, operadores de experiencias y empresas de servicios. Su propósito es proyectar a Madrid como uno de los destinos europeos de turismo de calidad más destacados, fortaleciendo la colaboración público-privada y promoviendo propuestas basadas en la autenticidad, la sostenibilidad y la personalización de experiencias.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, fue la encargada de recoger el galardón. Durante su intervención, subrayó el valor simbólico del reconocimiento, destacando que “Madrid Unique Destination representa el camino que está siguiendo el turismo de la ciudad: un turismo de calidad construido junto al propio sector”.

Para Maíllo, este premio confirma “la capacidad de Madrid para competir entre los grandes destinos urbanos, generando experiencias realmente únicas”.