Almeida destaca la labor del turismo de negocios en el impulso de la economía madrileña

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido hoy en el Ayuntamiento a la Junta Rectora de Madrid Convention Bureau (MCB), a la que ha agradecido su compromiso con el desarrollo y la proyección internacional de Madrid como destino de turismo de negocios. El encuentro ha permitido celebrar, junto al sector, el reciente premio otorgado a Madrid como mejor destino del mundo en congresos y reuniones de World Travel Awards.

La Junta Rectora, presidida por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha celebrado posteriormente esta reunión anual para revisar los resultados del ejercicio 2025, analizar los retos del sector y presentar los avances del proyecto estratégico que marcará las líneas de trabajo de MCB en 2026.

Durante el encuentro, el alcalde ha destacado la relevancia del nuevo reconocimiento otorgado a Madrid por World Travel Awards, que ha elegido, por séptimo año consecutivo, a la capital como mejor destino del mundo en reuniones y congresos. Se trata de un logro sin precedentes que consolida a la ciudad como referente global del turismo de negocios. Hasta esta edición, Madrid igualaba en número de galardones a Las Vegas. El reconocimiento adquiere aún mayor relevancia al haberse concedido en una edición en la que Madrid competía con destinos de enorme peso internacional como Dubái, Sídney, París, Seúl, Singapur o Seattle. Para Almeida, este éxito es compartido por todo el sector y es fruto del trabajo de las empresas, asociaciones y profesionales que contribuyen a la excelencia de la oferta madrileña.

El alcalde ha subrayado que el liderazgo de Madrid en este ámbito se sustenta en un modelo que integra criterios de sostenibilidad, la búsqueda de un impacto social positivo y una estrategia orientada a atraer congresos y eventos vinculados a sectores económicos prioritarios para la ciudad como la salud, la tecnología, la movilidad sostenible, la energía, la innovación, el fintech, la ciberseguridad, los e-sports, la e-salud o el big data.

Asimismo, Almeida ha puesto en valor la capacidad de Madrid para acoger eventos internacionales de gran magnitud. Este año, la ciudad ha celebrado, por primera vez, un partido de la liga regular de la NFL y ha sido sede del Congreso Europeo de Cardiología, uno de los mayores encuentros científicos del mundo, que reunió a más de 33.000 especialistas. La ciudad avanza también en la preparación de grandes citas futuras como el Gran Premio de Fórmula 1 en 2026 y la final de la UEFA Champions League en 2027. El alcalde ha destacado que estos hitos confirman a Madrid como una capital con capacidad logística y un ecosistema profesional altamente competitivo para albergar estos eventos.

La estrategia MICE de Madrid en 2026

Madrid Convention Bureau ha presentado los resultados de la primera fase del proyecto de consultoría estratégica iniciado en 2025. El diagnóstico confirma que Madrid parte de una posición excepcional en los principales rankings internacionales como World’s Best Cities Report de Resonance, donde Madrid se encuentra entre las cinco mejores ciudades del mundo. El análisis señala, además, que el sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) atraviesa un cambio estructural a nivel mundial. El segmento congresual es cada vez más especializado, mientras que el corporativo experimenta un crecimiento significativo y representa una gran oportunidad para Madrid.

La consultoría propone avanzar hacia un modelo de captación basado en clústeres, trabajando de forma estrecha con sectores como salud, energía, movilidad sostenible, tecnología e innovación. Este enfoque permitirá atraer eventos con impacto real en el desarrollo de la ciudad.

La actividad de MCB en 2025

A lo largo de 2025, MCB ha realizado una intensa labor promocional. Ha participado en cinco grandes ferias, Heavent Meeting, IMEX Frankfurt, The Meetings Show e IMEX America, además de IBTM World; en 17 salones profesionales, incluyendo seis celebrados en Madrid, y ha organizado o colaborado en 25 viajes de familiarización con mercados estratégicos de Europa, América y Asia.

Asimismo, ha desarrollado 31 acciones de promoción y representación como PCMA Convening Leaders, la Asamblea de MCB, la Noche de Embajadores, foros internacionales y encuentros sectoriales. La reciente presentación en México, celebrada en Ciudad de México y Guadalajara, reunió a más de 80 clientes y 15 empresas madrileñas.

De cara a 2026, MCB prevé organizar dos ediciones de Madrid Agency Forum, una para Latinoamérica, y continuar el desarrollo del proyecto estratégico para reforzar la competitividad de Madrid como destino MICE.