Greater Miami y Miami Beach reciben al mundo: FIFA World Cup 2026™

El anuncio de la FIFA confirma las naciones que competirán en Miami durante la ronda inaugural.

Los partidos de la fase de grupos recién anunciados por Miami incluyen:

15 de junio de 2026 – Arabia Saudí vs. Uruguay a las 18:00 EST

21 de junio de 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde a las 18:00 EST

24 de junio de 2026 – Brasil vs. Escocia a las 18:00 EST

27 de junio de 2026 – Colombia vs. Portugal a las 19:30 EST

«El Gran Miami y Miami Beachacoger´acogerán un total de siete partidos de la Copa del Mundo —incluidos estos emocionantes encuentros de la fase de grupos— para nosotros es un honor profundo», señaló David Whitaker, presidente y CEO de la Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB). «Mientras aficionados de cuatro continentes viajan para vivir la FIFA World Cup 2026™, esperamos mostrar la vibrante cultura de Miami, sus barrios diversos, la gastronomía galardonada, las playas espectaculares y nuestra pasión inigualable por los eventos deportivos globales.»

Una dinámica mezcla de equipos globales listos para subir al escenario de Miami

Portugal: Una fuerza implacable lista para otro escenario mundial

Portugal irrumpe en FIFA World Cup 2026™ la por séptima aparición consecutiva, consolidando su estatus como una potencia global moderna. Liderados por Cristiano Ronaldo—ahora máximo goleador histórico en la clasificación para el Mundial y el primer jugador en marcar en cinco ediciones de la FIFA World Cup™—Portugal llega a 2026 impulsado por la historia, el poder de fuego y la ambición.

Colombia: Un poder resurgente listo para 2026

Colombia regresará a su tan esperada FIFA World Cup 2026™, la primera aparición de la nación desde 2018 y la séptima en total. Su inolvidable racha en Brasil 2014—destacada por las heroicas hazañas de James Rodríguez en la Bota de Oro—sigue siendo su punto álgido. Impulsada por un récord de 28 goles en la clasificación de la CONMEBOL, Colombia llega al torneo con renovada confianza y impulso.

Escocia: Un regreso histórico al escenario más grande del mundo

Escocia regresa a la FIFA World Cup por primera vez en 28 años tras una clasificación dramática asegurada con dos goles en el tiempo añadido. El Ejército Tartan ha aparecido en ocho ediciones anteriores, con varias campañas que se quedaron a las puertas del avance por diferencia de goles. Miami marcará su tan esperado regreso al escenario global.

Arabia Saudí: Una nación con un legado de momentos de la Copa del Mundo

Arabia Saudí afronta su séptima participación en el Mundial en las últimas nueve ediciones, conocida por ofrecer momentos inolvidables, incluyendo su sorprendente remontada por 2–1 ante Argentina en Catar 2022. Se clasificaron para 2026 al liderar su grupo de la AFC, manteniendo una presencia notable de varias décadas en el torneo.

Uruguay: Una nación futbolística legendaria que regresa a Miami

Dos veces campeón del Mundo, Uruguay aporta prestigio histórico y un feroz legado competitivo a Miami. Las actuaciones recientes en la Copa del Mundo incluyen un ascenso constante desde la fase de grupos y una larga racha en torneos, lo que ha preparado el terreno para un ambiente electrizante tanto contra Arabia Saudí como contra Cabo Verde.

Cabo Verde: Una nación futbolística en ascenso que alcanza nuevas cotas

Cabo Verde llega a Miami en medio de una racha histórica, clasificándose para su segundo Mundial consecutivo y el tercero en total. La nación encabezó su grupo de clasificación de la CAF con un impresionante récord de siete victorias, dos empates y una derrota, mostrando uno de los ascensos más emocionantes del fútbol africano.

Un destino listo para recibir a cada nación

La identidad multicultural del Gran Miami la hace especialmente adecuada para países anfitriones de Oriente Medio, Sudamérica, Europa y África. Desde la gastronomía global y los ricos distritos culturales hasta aventuras en el puerto y atracciones de primer nivel, el destino ofrece infinitas oportunidades para que los aficionados visitantes exploren más allá del estadio.

Experiencias para aficionados visitantes

Para visitantes de Arabia Saudí y Oriente Medio

Compras de lujo en el Miami Design District en las tiendas de Bal Harbour

Gastronomía halal y experiencias familiares en Miami Beach el centro de Miami

Cruceros panorámicos al atardecer a lo largo de la bahía de Biscayne

Para los seguidores de Uruguay y Cabo Verde

Crandon Park Key Biscayne Oleta River State Park

Little Haiti en la histórica Overtown

Parrillas y restaurantes de marisco latinoamericanos por todo el área metropolitana de Miami

Para los aficionados de Brasil

Asadores brasileños, vida nocturna de samba y vibrantes centros culturales

Aventuras al aire libre a lo largo de la costa de Miami y la bahía de Biscayne

Distritos de arte y diseño contemporáneo incluyendo Wynwood PAMM

Para los aficionados escoceses

Braserías artesanales, bares de whisky y gastropubs por Brickell https://www.miamiandbeaches.com/neighborhoods/brickell y Wynwood

Arquitectura y cafés de inspiración europea en Coral Gables Coconut Grove

Atracciones familiares como el Frost Science Museum y el Zoo Miami

Para los aficionados de Colombia y Portugal

Panaderías colombianas, restaurantes de marisco de influencia portuguesa y vida nocturna de inspiración latina

Compras, cultura y entretenimiento en Brickell, Miami Beach y el Design District

Aventuras junto al agua, excursiones en vela y festivales culturales al aire libre.

Miami: Un escenario global para el deporte

El World Baseball la Fórmula 1 Crypto.com el Gran Premio de Miami el Miami Open, el Campeonato NASCAR cuartos de final del Capital One Orange Bowl College Football Playoff. Miami sigue siendo uno de los destinos más importantes del mundo para la competencia global, el estilo de vida y el entretenimiento.

«Pocos destinos encarnan la energía global como lo hace Miami», añadió Whitaker. «Con siete partidos de la Copa del Mundo, los aficionados visitantes no solo presenciarán un fútbol de clase mundial, sino que también experimentarán la cultura, el espíritu y la alegría que hacen que Miami sea inolvidable.»

Extiende la estancia: descubre Miami más allá de los partidos

Se anima a los visitantes a explorar la amplia variedad de atracciones de Miami, incluyendo:

35 millas de playas

Distritos culinarios en Brickell, Wynwood, Little Havana y South Beach

Aventuras al aire libre en el Parque Nacional Biscayne y en el Parque Nacional de los Everglades

Compras de lujo en Design District, Aventura Mall y Brickell City Center

Resorts frente al mar, hoteles boutique y vida nocturna de renombre mundial

Experiencia mejorada de llegada internacional al Aeropuerto Internacional de Miami antes de la FIFA World Cup 2026™

CLEAR ha ampliado su plataforma de identidad de confianza en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), introduciendo nuevas eGates que agilizan drásticamente la experiencia de seguridad para los viajeros internacionales. Con eGates, los miembros de CLEAR+ pueden verificar su identidad en menos de cinco segundos, saltándose el atril de la TSA y pasando directamente al control físico. Esta innovación representa un salto significativo en la modernización de los controles de seguridad con automatización—un salto significativo en la modernización de los controles de seguridad con automatización—ofreciendo una experiencia aeroportuaria más fluida y fiable para los viajeros internacionales que visitan Miami para la FIFA World Cup 2026™ y más allá.

NUEVO: FIFA Fan Festival™ Miami en Bayfront Park

FIFA Fan™ Festival Miami en Bayfront Park, una celebración de 23 días en el puerto que dará vida al Mundial en el corazón del centro de Miami. El festival contará con:

Hasta 30.000 aficionados al día

88 retransmisiones en directo del partido

Tres escenarios de conciertos, actuaciones culturales y entretenimiento

Experiencias gastronómicas y de bebidas locales

Juegos, activaciones interactivas y zonas para fans inmersivas

Más de 690 horas de entretenimiento en vivo y 1.000 artistas

Ambientado en el icónico horizonte de Miami, el Fan Festival será el lugar central de reunión de la ciudad, invitando a aficionados de todos los barrios y de todas las naciones a celebrar juntos el fútbol mundial. En los próximos meses se anunciarán los programas completos de entretenimiento y los horarios diarios.