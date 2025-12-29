MITM Europe 2026 reunirá en Madrid a la élite internacional del sector MICE

La cuenta atrás ha comenzado para la 26ª edición de MITM Europe – MICE & Business , uno de los encuentros más relevantes del turismo de negocios a nivel internacional. El evento se celebrará del 18 al 20 de enero de 2026 en Rafaelhoteles Atocha , que será el hotel sede y patrocinador oficial de la feria.

La cita cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid , Rafaelhoteles Atocha , el Estado de Querétaro , como Destino Invitado , además de Flamenco de Leones & Ramses District , Novotel Madrid Center , el Ayuntamiento de Córdoba , Meliá Hotels International y Grupo Global Markets .

Cerca de 130 ejecutivos y directores internacionales de 27 países , cuidadosamente seleccionados por su poder de decisión, participarán en una agenda de hasta 30 citas preestablecidas y un programa de networking de alto impacto. Entre los asistentes se incluyen representantes de empresas corporativas, agencias de incentivos, asociaciones internacionales, organizadores de eventos, organizadores de congresos y tour-operadores de lujo con enfoque MICE .

Las sesiones de trabajo se desarrollarán el lunes y martes en el renovado Rafaelhoteles Atocha, que presentará sus nuevas instalaciones para reuniones y congresos. Por su parte, el Estado de Querétaro mostrará los encantos de su territorio —desde sus pueblos mágicos hasta su moderno centro de congresos— como parte de su promoción internacional.

El evento culminará en Flamenco de Leones, un exclusivo café cantante junto a la Puerta de Alcalá, donde los participantes disfrutarán de un espectáculo de auténtico duende español. Además, un grupo selecto de compradores cerrará su experiencia con un post-tour a Córdoba, organizado por su Ayuntamiento, para descubrir de primera mano el potencial MICE de la ciudad califal.

Desde su creación, MITM Europe – MICE & Business se ha celebrado en 21 ciudades de ocho países, con un impacto económico estimado superior a los 200 millones de euros. La organización corre a cargo de MITM Events , parte del Grupo Convenco, primera Incentive House de España fundada en 1973. Con una trayectoria de 64 ediciones en 38 ciudades de 18 países, la empresa es pionera en ferias interactivas B2B de Turismo Cultural Premium y MICE en Europa, América y el Caribe.