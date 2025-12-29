Ankara y Estanbul se preparan para deslumbrar a viajeros de todo el planeta

Turquía acogerá el 2026 la ‘Cumbre de la OTAN’ y la ‘Conferencia climática COP31’

El calendario se completa con el rol de Ankara como referente del turismo túrquico, el Foro de Inversión en Turismo en Estanbul y la final del EuroVolley femenino

En 2026, Türkiye se prepara para vivir un año único en el que los viajeros de todo el mundo encontrarán un país vibrante, lleno de eventos, cultura y nuevas experiencias. Ankara y Estambul serán el escaparate perfecto para descubrir un destino que combina historia milenaria, modernidad y una hospitalidad reconocida internacionalmente.

Ankara acogerá la Cumbre de la OTAN y la COP31 sobre cambio climático, lo que se convertirá a la capital en punto de encuentro de líderes y expertos de todo el mundo. Para el viajero, esto se traduce en una ciudad más dinámica, con una agenda paralela de actividades, congresos, exposiciones y propuestas culturales que enriquecerán cualquier visita.

Durante todo 2026, Ankara será también Capital Turística del Mundo Turquico, con un programa continuo de festivales, exposiciones, encuentros académicos y eventos turísticos.

Quienes la visitante podrán sumergirse en el patrimonio histórico y cultural compartido por los pueblos túrquicos, disfrutar de espectáculos, gastronomía y tradiciones, y vivir cerca de una ciudad en plena proyección internacional.

Estambul, cruce de caminos entre Europa y Asia, volverá a brillar como gran ciudad del deporte y del turismo. La final del Campeonato Europeo Femenino de Voleibol (EuroVolley) reunirá a las mejores selecciones y millas de aficionados, ofreciendo una excusa perfecta para combinar deporte, turismo urbano, cruceros por el Bósforo y visitas a sus emblemáticos barrios históricos.

La ciudad acogerá además el Foro de Inversión Turística, que atraerá a profesionales del sector, inversores y expertos en desarrollo sostenible. Aunque se trata de un encuentro especializado, su celebración impulsará nuevas inversiones, mejora de infraestructuras y más oferta de alojamiento y servicios para el viajero que elija Türkiye como próximo destino.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

