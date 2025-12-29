Turquía acogerá el 2026 la ‘Cumbre de la OTAN’ y la ‘Conferencia climática COP31’

En 2026, Türkiye se prepara para vivir un año único en el que los viajeros de todo el mundo encontrarán un país vibrante, lleno de eventos, cultura y nuevas experiencias. Ankara y Estambul serán el escaparate perfecto para descubrir un destino que combina historia milenaria, modernidad y una hospitalidad reconocida internacionalmente.

Ankara acogerá la Cumbre de la OTAN y la COP31 sobre cambio climático, lo que se convertirá a la capital en punto de encuentro de líderes y expertos de todo el mundo. Para el viajero, esto se traduce en una ciudad más dinámica, con una agenda paralela de actividades, congresos, exposiciones y propuestas culturales que enriquecerán cualquier visita.

Durante todo 2026, Ankara será también Capital Turística del Mundo Turquico, con un programa continuo de festivales, exposiciones, encuentros académicos y eventos turísticos.

Quienes la visitante podrán sumergirse en el patrimonio histórico y cultural compartido por los pueblos túrquicos, disfrutar de espectáculos, gastronomía y tradiciones, y vivir cerca de una ciudad en plena proyección internacional.

Estambul, cruce de caminos entre Europa y Asia, volverá a brillar como gran ciudad del deporte y del turismo. La final del Campeonato Europeo Femenino de Voleibol (EuroVolley) reunirá a las mejores selecciones y millas de aficionados, ofreciendo una excusa perfecta para combinar deporte, turismo urbano, cruceros por el Bósforo y visitas a sus emblemáticos barrios históricos.

La ciudad acogerá además el Foro de Inversión Turística, que atraerá a profesionales del sector, inversores y expertos en desarrollo sostenible. Aunque se trata de un encuentro especializado, su celebración impulsará nuevas inversiones, mejora de infraestructuras y más oferta de alojamiento y servicios para el viajero que elija Türkiye como próximo destino.