Almudena Maíllo: «Tenemos la mejor feria de turismo del mundo»

Madrid volverá a convertirse en la capital mundial del turismo con la celebración de la 46ª edición de FITUR, que fortalece la ciudad como gran punto de encuentro internacional y hub global de conocimiento turístico. Del 21 al 25 de enero, IFEMA Madrid acogerá a 10.000 empresas, 161 países y 111 representaciones oficiales, diez más que en 2025. Como novedad, se estrena el Pabellón del Conocimiento, un espacio para analizar retos, compartir ideas y dibujar el futuro del turismo a escala global. Se estima que la nueva edición dejará un impacto económico superior a los 500 millones de euros en Madrid.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, afirmó durante la presentación que “FITUR consolida Madrid como la ciudad en la que se piensa y se diseña el turismo del futuro”. Subrayó que “el nuevo Pabellón del Conocimiento refuerza el liderazgo de Madrid como capital internacional del debate turístico, situándonos en el centro de las tendencias, la innovación y la inteligencia en destino”.

Maíllo añadió que “Madrid llega a FITUR 2026 en un momento de consolidación turística, con un modelo responsable que apuesta por la descentralización, las experiencias y el turismo de negocios, buscando generar valor para la ciudad y para los madrileños”.

México, país socio de FITUR 2026

México será el país socio de la feria, fortaleciendo la estrecha relación turística, cultural y económica con Madrid. Actualmente, México es el quinto mercado emisor de turistas para la capital y uno de los destinos estratégicos en la proyección internacional de la ciudad.

Entre enero y noviembre de 2025, Madrid recibió 296.556 visitantes mexicanos, un 2,34% más que en el mismo periodo de 2024, con 705.164 pernoctaciones, lo que representa un crecimiento del 2,23%. Estos datos consolidan a México como un mercado clave, destacado por su fidelidad y su interés por la oferta cultural, gastronómica y de experiencias urbanas de la ciudad.

La conectividad aérea entre Madrid y México fortalece este vínculo, con vuelos directos a Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Monterrey operados por cinco aerolíneas, situando a Madrid como una de las principales puertas de entrada a Europa para el mercado mexicano.

Maíllo concluyó: “México es un socio natural para Madrid, un mercado estratégico con el que compartimos idioma, cultura y una visión del turismo como experiencia y motor de desarrollo”. Agregó que la designación de México como país socio de FITUR 2026 subraya el enorme potencial de este sector para seguir generando oportunidades entre ambos territorios.