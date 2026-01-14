Madrid afianza su estrategia turística: “cuando funciona, toda la región gana”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, participó este martes en la presentación de la 46.ª Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero.

Durante su intervención, destacó la importancia del sector turístico para el Ejecutivo autonómico y recordó que se apoya con políticas públicas porque “cuando funciona, toda la región gana”.

De Paco Serrano señalo que Madrid es un “aliado sólido” y que, por ello, la Comunidad continúa trabajando en una estrategia que actúa como hoja de ruta, ofreciendo seguridad, estabilidad y una visión a largo plazo para esta actividad clave. En este contexto, la Comunidad llega a FITUR en un año de récord histórico: el turismo contribuye ya con el 8,7% del PIB regional y genera un impacto fiscal cercano a los 10.000 millones de euros en ingresos, cifras que constituyen un pilar fundamental para la financiación de los servicios públicos de la región.

La feria ocupará nueve pabellones de Ifema Madrid y contará con México como país socio, que participará por primera vez con la representación completa de sus 32 estados, subrayando su riqueza cultural, gastronómica y turística.