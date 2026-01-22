Álvaro de Marichalar premiado en los «Travellers Awards» de Periodista Digital

Hace 500 años se llevó a cabo la segunda mayor expedición de la historia de la humanidad, solo superada por el viaje a la Luna: la Primera Circunnavegación del Mundo, concebida por Magallanes y promovida por el Reino de Castilla.

Hoy, el explorador español Álvaro de Marichalar revive esta gesta dando la vuelta al mundo en solitario en una embarcación de solo 3 metros, rindiendo homenaje a Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano y a los navegantes que demostraron la verdadera forma del planeta.

Marichalar recibió la Carabela de Plata de manos del subdirector de Periodista Digital, José Pablo González, en el marco de la Sexta edición de los ‘Travellers Awards’ de Periodista Digital que se celebran cada año en el marco de la feria más importante de turismo del mundo, FITUR.

En esta ocasión, el director del reconocido medio, Alfonso Rojo, y el Consejo Editorial del mismo, deciden premiar a una serie de protagonistas y destinos por su buen hacer durante todo el año 2025.

En una gala celebrada en Madrid este 19 de enero de 2025, con la lógica contención por una jornada trágica en España después del accidente terrible de trenes en Adamuz (Córdoba), los galardonados mostraron lo mejor de sus destinos. Todo bajo la dirección de Paul Monzón y con el trabajo inconmensurable del equipo de Periodista Digital al completo.

Empresario y navegante

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada es un empresario, aristócrata y explorador español, reconocido por sus hazañas marítimas y su labor divulgativa en navegación.

En la actualidad, se encuentra navegando en un intento por dar la vuelta al mundo en una moto náutica de tres metros de eslora, sumando a su historial de travesías extremas como el cruce del Atlántico en moto acuática que le valió un Récord Guinness.

Trayectoria principal

Nacido en 1961 en Pamplona, ​​fundó empresas pioneras en telecomunicaciones como TeleSat y ha participado en política con UPyD, además de defender el orden constitucional en debates públicos. Su pasión por la exploración lo ha llevado a múltiples expediciones oceánicas en embarcaciones pequeñas.

Actualidad y retos

Este desafío circunnavegatorio en una moto náutica compacta resalta su espíritu aventurero, combinando tecnología y resistencia física en un proyecto de gran visibilidad mediática. Fuentes recientes confirman su progreso en esta odisea global.