La guerra impulsa a europeos a cambiar sus vacaciones en el este del Mediterráneo

Los europeos están buscando playas y ciudades familiares para sus vacaciones de verano en 2026. El conflicto en Oriente Medio, que involucra enfrentamientos entre Irán, países del Golfo e Israel, está acelerando un cambio que ya se había comenzado a notar desde 2023. Viajeros provenientes de Alemania, Reino Unido y naciones nórdicas están evitando rutas que se acercan a zonas de conflicto, prefiriendo opciones más cortas dentro de Europa, seguras y con seguros accesibles.

Las encuestas de 2025 indican que el riesgo geopolítico ha escalado posiciones entre las preocupaciones de los viajeros. Israel se encuentra en la cima de la lista de destinos que se evitan, seguido por Turquía, Egipto y Rusia. Esta situación afecta al este del Mediterráneo, donde Grecia, Chipre y Turquía operan como un puente entre Europa y Oriente Medio. Las llegadas internacionales al Medio Oriente han caído en cifras de dos dígitos, lo que se traduce en pérdidas millonarias en ingresos turísticos.

La situación en Grecia es compleja. Mientras los mercados europeos centrales la perciben como un destino seguro y accesible, con pocos avisos de viaje negativos, islas y ciudades continúan resistiendo gracias a la disponibilidad de vuelos directos. Sin embargo, las áreas que dependen del turismo israelí sienten una presión adicional. Las reservas de última hora están aumentando, ya que los turistas esperan ver condiciones más favorables en cuanto a seguridad y espacio aéreo.

Por su parte, Turquía está intentando aprovechar su extensa costa, incluyendo lugares como Antalya y Bodrum. Los operadores turísticos están redirigiendo clientes desde el Golfo y Levante hacia estos destinos. Aun así, la inflación y la devaluación han elevado los precios hoteleros, equiparándolos a los de España o Grecia. La percepción sobre Turquía es cautelosa, quedando por debajo de la imagen que proyecta Grecia. No obstante, su amplia oferta de paquetes turísticos europeos podría beneficiarse si las aerolíneas deciden evitar rutas largas.

La situación es aún más crítica para Chipre, que solía recibir cientos de miles de turistas israelíes en 2024, vitales para localidades como Larnaca y Paphos. En marzo de 2026, Estados Unidos elevó su aviso a «reconsiderar viaje», debido a la proximidad de bases militares y misiles. Recientes incidentes con drones han subrayado su importancia estratégica. Chipre planea centrar sus esfuerzos en atraer turistas de Europa occidental y cruceros que eviten puertos problemáticos.

Este giro beneficia a destinos considerados «más familiares y sencillos». Las Islas Canarias se presentan como un refugio seguro, con una demanda robusta pese a las colas en los aeropuertos y el futuro Sistema de Entrada/Salida propuesto por la UE para 2026. Otras alternativas están ganando popularidad:

Provence ( Francia ): Con sus campos de lavanda en el Luberon y el famoso Plateau de Valensole, además de la Riviera Francesa.

( ): Con sus campos de lavanda en el y el famoso Plateau de Valensole, además de la Riviera Francesa. Costa Amalfitana ( Italia ): Conocida por sus impresionantes acantilados en lugares como Positano , así como las islas cercanas como Capri .

( ): Conocida por sus impresionantes acantilados en lugares como , así como las islas cercanas como . Dubrovnik ( Croacia ): Su casco antiguo medieval atrae visitantes cerca de otras localidades como Split y las islas adyacentes como Hvar .

( ): Su casco antiguo medieval atrae visitantes cerca de otras localidades como y las islas adyacentes como . Lago Bled (Eslovenia): Un destino ideal para nadar o hacer senderismo en el hermoso entorno del Parque Nacional Triglav.

El norte también atrae gracias a sus días largos y temperaturas más frescas. Por ejemplo, las islas Lofoten (Noruega) ofrecen sol durante la medianoche junto con rutas senderistas sin aglomeraciones. En cuanto a Portugal, Porto destaca por sus vinos del río Duero y playas encantadoras como la conocida Costa Nova. Finalmente, Barcelona (España) combina cultura vibrante con gastronomía exquisita y escapadas cercanas a lugares emblemáticos como Montserrat o Sitges.

Factores clave para 2026

Los viajeros revisan avisos oficiales antes de hacer sus reservas debido a lo rápido que cambian las circunstancias. Se aseguran también que cualquier aumento en los niveles no anule sus pólizas contratadas. El espacio aéreo está sufriendo desvíos por parte de Eurocontrol, lo cual provoca vuelos más largos o cancelaciones hacia destinos como Israel o Líbano. Aunque las aerolíneas intentan redistribuir capacidad hacia lugares como Grecia, Turquía o Chipre, esta acción tiene sus limitaciones.

Los incendios ocurridos en 2025 en el sur europeo añaden un factor más al riesgo climático generalizado. Tanto Grecia, como Turquía y Chipre, experimentaron temporadas récord debido a estos incendios forestales. Como resultado, los precios han aumentado considerablemente en puntos turísticos clave, erosionando esas ventajas económicas que ofrecían previamente. Los analistas prevén un incremento del interés por temporadas intermedias así como por islas pequeñas o áreas interiores donde haya espacio disponible y seguridad garantizada.

Destino Ventajas actuales Riesgos Grecia Mercados europeos sólidos, vuelos directos Pérdida del turismo israelí, incendios Turquía Infraestructura amplia Precios elevados, percepción cautelosa Chipre Alternativas mediante cruceros Avisos elevados sobre seguridad, bases militares Islas Canarias Alta seguridad, demanda constante Colas aeroportuarias prolongadas, implementación del EES UE Croacia/Portugal Proximidad geográfica, temperaturas agradables Multitudes durante temporada alta

Este complejo panorama obliga a tomar decisiones difíciles a los veraneantes. Consideran mapas con avisos sobre seguridad, rutas aéreas disponibles e incidencias recientes antes de elegir su destino playero ideal. Europa presenta pilares sólidos para el turismo; sin embargo, el este del Mediterráneo parece bailar al compás marcado por factores geopolíticos cambiantes.