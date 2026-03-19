Conversamos con su alcaldesa durante la presentación de su oferta en Madrid

María del Carmen Ferrer: «Se espera una buena temporada en Santa Eulària des Riu»

El municipio ibicenco despliega su esencia más auténtica para conquistar la temporada estival

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Santa Eulària des Riu, uno de los municipios más singulares y tranquilos de Ibiza, presentó en Madrid su apuesta turística para la próxima temporada estival. La cita reunió a prensa especializada y sirvió como escaparate de la identidad cultural y la oferta diferenciada de este enclave balear.

El evento estuvo encabezado por la alcaldesa, María del Carmen Ferrer Torres (PP), quien destacó el compromiso del municipio con un turismo de calidad, sostenible y vinculado a la tradición local.

María del Carmen Ferrer Foto: ileana Escudero

Como muestra de esa esencia, los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de baile payés, una de las expresiones culturales más representativas de Ibiza, que aportó autenticidad y arraigo al encuentro.

Situado en la vertiente más serena de la isla, Santa Eulària des Riu se distingue por su ambiente familiar, su riqueza gastronómica y su patrimonio cultural, con el único río de Baleares como símbolo identitario.

Frente al bullicio de otras zonas de la isla el municipio refuerza su posicionamiento como destino ideal para quienes buscan equilibrio entre descanso, naturaleza y tradición.

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