FITUR 2027 se celebrará del 20 al 24 de enero del 2027 con Puerto Rico como País Socio

FITUR, Feria Internacional de Turismo, convoca de nuevo al mercado global del turismo del 20 al 24 de enero de 2027 en IFEMA MADRID, en un contexto de crecimiento continuo de la industria y con la previsión de ONU Turismo de que el turismo internacional crezca entre un 3% y un 4% respecto a 2025, ejercicio en el que se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales.

En este marco, y con Puerto Rico como País Socio, FITUR 2027 se expande y contará con dos pabellones más que en su anterior edición, convirtiendo así a Madrid en el epicentro del negocio y el progreso de la industria turística y anuncia una segunda edición del Pabellón del Conocimiento, renovando así su vocación de contribuir a la competitividad y la sostenibilidad de la industria turística.

Durante los días profesionales —miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de enero—, expertos de todo el mundo debatirán en torno al presente y el futuro del turismo, compartirán buenas prácticas, presentarán las últimas herramientas tecnológicas a disposición de empresas y profesionales y cerrarán acuerdos comerciales estratégicos para el desarrollo del negocio. El fin de semana —sábado 23 y domingo 24 de enero—, FITUR se convierte en la gran fiesta del turismo y abre sus puertas al viajero final.

FITUR 2027 continúa con su apuesta por la especialización

La Feria, que contará con un total de once pabellones, estará distribuida por las distintas áreas geográficas del mundo —Europa, América, África, Asia-Pacífico, Oriente Medio y España—, así como un área dedicada a las empresas turísticas de todo el mundo y un espacio monográfico de Travel Technology, que en la edición de 2026 creció un 50%.

En su 47ª edición, FITUR continúa avanzando hacia la especialización como forma de contribuir a impulsar los distintos sectores que hacen el panorama turístico más diverso y sostenible y que elevan la oferta congresual de la convocatoria.

FITUR 2027 anuncia que volverá a acoger las secciones de FITUR 4ALL, dedicada al turismo accesible; FITUR Cruises, que refuerza la proyección del turismo azul sostenible; FITUR Experience, que abordará por segunda edición el turismo de experiencias como uno de los principales verticales de crecimiento; FITUR LGTB+ y su apuesta por la diversidad; FITUR Lingua y el potencial del turismo idiomático; FITUR Know-How & Export, que proyecta el potencial de la empresa turística española; FITUR Screen, que explora las posibilidades territoriales de vincular la industria cinematográfica con el turismo; FITUR Sports, que conecta las industrias turísticas y deportivas; FITUR Talent, que aborda los desafíos del talento en el sector; FITUR TechY, que debate sobre los retos tecnológicos; y FITUR Woman, que visibiliza el talento femenino. Estas áreas especializadas se complementan con el Observatorio de Sostenibilidad de FITURNEXT.

FITUR ha reunido en su última edición, la del pasado enero de 2026, a 255.000 visitantes y a más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 participaron con representación oficial, con un impacto en la economía de Madrid de 505 millones de euros.

FITUR 2027 se celebrará del 20 al 24 de enero en IFEMA MADRID con Puerto Rico como País Socio.