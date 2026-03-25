El Salomon Cappadocia Ultra-Trail de Türkiye obtiene la máxima puntuación ONU Turismo deportivo sostenible

El Salomon Cappadocia Ultra-Trail, celebrado cada año en la emblemática región turca de Capadocia, se ha consolidado tras 12 ediciones como uno de los eventos deportivos más relevantes del país.

La prueba, que reúne a más de 2.000 corredores de todo el mundo en un escenario natural único, ha sido galardonada con el premio al “Impacto en la Comunidad del Turismo Deportivo” en los Premios a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible, impulsados por ONU Turismo y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En esta primera edición de los galardones, el jurado reconoció al evento por su firme apuesta por la sostenibilidad, su contribución al desarrollo local y su capacidad para posicionar a Capadocia como destino de referencia a través del deporte. El ultra-trail obtuvo la máxima puntuación en su categoría, destacando además por su sensibilidad medioambiental y su implicación con la comunidad.

Organizado por Argeus Travel & Events y con el respaldo de la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico de Türkiye (TGA), el evento ocupa un lugar destacado en el calendario nacional de carreras de montaña. Este reconocimiento internacional refuerza la estrategia del país para consolidarse como líder en turismo deportivo sostenible.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado 19 de marzo en Madrid, en el marco del ABB Formula E FIA World Championship 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, uno de los escenarios más relevantes del turismo deportivo global. El acto reunió a líderes del sector y sirvió como plataforma para compartir buenas prácticas e impulsar la cooperación internacional.

Más allá del galardón, el Salomon Cappadocia Ultra-Trail sigue creciendo como punto de encuentro para atletas internacionales en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La prueba celebrará este año su 13ª edición entre las icónicas formaciones rocosas y valles de Capadocia, un paisaje que combina deporte, historia y naturaleza.

El evento no solo impulsa la visibilidad global de la región, sino que también refuerza el atractivo de Türkiye como destino para actividades al aire libre durante todo el año. Desde senderismo y ciclismo hasta deportes de aventura, el país ofrece una diversidad de experiencias que encuentran en Capadocia uno de sus escenarios más singulares.