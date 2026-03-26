Correlatos de un reportero: bajo la mirada acechante de cientos de cuervos

Durante una de mis visitas a Cracovia, opté por visitar el Palacio de los Obispos, la residencia donde vivió Karol Wojtyła antes de convertirse en Papa.

Para llegar a la emblemática calle Franciszkańska 3, atravesé el Parque Planty, ese cinturón verde que abraza el casco antiguo como un vestigio vivo del pasado.

Lo que prometía ser un paseo apacible cambió de tono en cuestión de segundos.

Hacía un frío punzante, de esos que se cuelan sin permiso bajo la piel. Y estaba completamente solo.

Cientos de aves negras —cuervos y grajillas— cubrían las ramas desnudas de los castaños centenarios, como si el invierno hubiera decidido materializarse en alas.

De pronto, el murmullo de la ciudad se apagó: desaparecieron los pasos, el eco lejano de los tranvías, incluso el viento. Todo quedó suspendido en un silencio denso, casi irreal, como si alguien hubiera detenido el mundo.

Las aves enmudecieron al unísono. Inmóviles. Vigilantes.

Entonces ocurrió.

Cuando me vi rodeado y escrutado por cientos de cuervos, una imagen irrumpió con violencia en mi mente: Los pájaros (The Birds), la inquietante película de Alfred Hitchcock. Por un instante, la realidad pareció plegarse sobre la ficción. Sentí cómo una inquietud visceral me paralizaba: temí, con una certeza irracional pero absoluta, que aquel ejército oscuro pudiera lanzarse sobre mí en cualquier momento.

No había nadie más. Solo yo… y ellos.

Por un instante que pareció eterno, aquellas figuras negras me observaron con una intensidad perturbadora, casi humana. El frío, el silencio y esas miradas fijas crearon una atmósfera opresiva, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia algo primitivo y hostil. Crucé el parque sin apartar la vista, con la sensación de estar siendo juzgado, medido… acechado por mil ojos de azabache.

El tiempo se estiró entre el graznido contenido y la severa silueta de piedra del palacio que emergía al fondo, como un refugio lejano en medio de una escena que ya no parecía pertenecer del todo a este mundo.

Un escenario entre lo sagrado y lo salvaje

Este rincón de Cracovia no es un lugar cualquiera. El Parque Planty, trazado en el siglo XIX sobre las antiguas murallas medievales, es hoy un espacio donde la historia respira bajo cada árbol. El sector que atravesé, conocido como el Jardín Universitario, conduce directamente al palacio que alberga la célebre “Ventana Papal”.

Desde ese balcón —hoy adornado con un mosaico— Juan Pablo II conversaba espontáneamente con los fieles durante sus visitas a Polonia desde 1979, en escenas que marcaron a generaciones enteras.

Pero en los meses fríos, el protagonismo cambia de lugar.

Entonces, la mirada se eleva hacia las copas de los árboles, donde la presencia masiva de estas aves transforma el paisaje en algo inquietante y profundamente simbólico. Frente a ellas, la serenidad de la Basílica de San Francisco de Asís, situada justo enfrente, adquiere una dimensión casi irreal.

Ese templo fue el refugio espiritual de Wojtyła. Aún se conserva el banco donde se recogía en una oración tan intensa que parecía desligarse del mundo. Aquel día, el contraste fue absoluto: afuera, el silencio ominoso de los cuervos bajo el cielo gris de Cracovia; dentro, el estallido de color de las vidrieras modernistas de Stanisław Wyspiański.

Entre lo sagrado, lo histórico y lo salvaje, ese rincón de la ciudad se convirtió, por unos minutos, en una escena suspendida entre la fe y el misterio.