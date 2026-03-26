Granada acoge el Foro AEDHVenus para redefinir el turismo del futuro

El Foro AEDHVenus llega a Granada para impulsar el liderazgo compartido en el turismo, el 21 de abril de 2026 en el Gran Hotel Luna de Granada, organizado por la Fundación AEDH y deLuna Hoteles.

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Bajo el lema «Liderazgo compartido: El turismo que construye el futuro«, esta jornada reunirá en Granada a directivas/os, expertas/os y profesionales del sector para abordar los desafíos del turismo desde una óptica de igualdad, innovación y sostenibilidad social. El programa cuenta con mesas redondas, entrevistas, casos inspiradores y un espacio para el networking personal y estratégico.

Entre los temas clave a debatir se incluyen la humanización del turismo y concretamente en la hotelería, el avance femenino en la dirección hotelera, la resistencia al cambio en la hostelería y la convivencia con la IA.

Durante esta jornada se analizará Granada como sistema, poniendo el foco en cómo el liderazgo femenino está influyendo —de forma estructural y no anecdótica— en la evolución del modelo turístico. Más que una reunión de perfiles destacados, es una lectura estratégica del destino desde la mirada femenina. Se abordarán temas y se tratará de dar respuesta a interrogantes como qué significa gobernar con visión territorial; cómo se diversifica un destino cuando tiene un icono que lo eclipsa todo; cómo se lideran activos históricos bajo presión reputacional; o quién construye el relato que posiciona internacionalmente a una ciudad

Organizado por la Fundación AEDH y con la colaboración especial de Hoteles deLuna, entidades profesionales y organismos públicos, la recaudación del evento irá destinada a los fines sociales de la Fundación AEDH, que además ha dispuesto una fila cero para todos aquellos que quieran colaborar:

Fila Cero: Fundación Julián Luna (Fundación AEDH). Cuenta BankCaixa ES50 2100 2906 1602 0023 0470

PROGRAMA PROVISIONAL

OPENING de 9:00 a 9.30. Bienvenida oficial por estamentos oficiales y Manuel Vegas, presidente Fundación AEDH.

9:30/9:45. “Arquitectas del Destino: Liderando el Sistema que Construye el Futuro”.

9:45/10:30. Mesa debate.- ‘ESTRUCTURA INVISIBLE DEL DESTINO. Granada Más Allá de la Alhambra’.

Pilar Aranda (Universidad Granada) y Myriam Prieto (Geoparque de Granada).

10:30/11:15. Mesa debate.- ‘GOBERNANZA Y DIRECCIÓN DEL DESTINO. Decidir el rumbo de Granada’.

Elisa Campoy (Concejala Turismo Ayuntamiento Granada) y Eva Garde (Granada Convention Bureau).

11:15/11:45. Pausa para el café.

11:45/12:30. Mesa debate. – ‘POSICIONAMIENTO Y RELATO. Marca Granada: gastronomía y comunicación’.

Mercedes Navarrete (Ideal Granada). Entrevistador: Carlos Domínguez.

12:30/13:15. Mesa debate. – ‘LIDERAZGO HOTELERO AEDH. Hoteleras que sostienen la reputación del destino’.

Francisca García Moreno (CEO Hoteles Casa 1800) y Rocío Solís (Directora Calidad deLuna Hoteles). Modera: Marta Alamany.

13:15/13:30. Presentación de la Cátedra Tornare de la Universidad Europea y la Fundación AEDH y «Lo que nos llevamos del Foro», por Luisa Fanjul.

13:30/14:00. ENTREGA DE LOS PREMIOS VENUSITAS 2026

Como broche de oro a la jornada, se procederá al reconocimiento de aquellas figuras que, desde distintas áreas, han sido fundamentales en la construcción del ecosistema turístico de Granada:

  • Gestión Estratégica del Destino: Eva Garde.
  • Liderazgo Público Turístico: Elisa Campoy.
  • Impacto Invisible del Destino: Myriam Prieto Labra.
  • Liderazgo Empresarial Hotelero: Francisca García.
  • Comunicación Turística del Destino: Mercedes Navarrete.
  • PREMIO IN MEMORIAM: En reconocimiento a una vida dedicada con excelencia al sector hotelero a Isabel Alonchel.

Un destino turístico no se improvisa. Se diseña. Se coordina. Se sostiene. Y en Granada, muchos de los pilares que estructuran su competitividad —gobernanza pública, universidad, territorio, hotelería, gastronomía y relato mediático— están hoy liderados por mujeres. Porque no es casual que estas mujeres ocupen estos espacios. Son arquitectas del presente y del futuro del destino.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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