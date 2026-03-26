Intur, destino interior, se celebrará del 12 al 15 de noviembre en Feria de Valladolid

“Destino interior” es el lema de la vigésimo novena edición de Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre próximos en la Feria de Valladolid. El certamen comenzará con Intur Negocios, la jornada para profesionales que tiene en el mercado de contratación su actividad principal.

Intur Negocios registró el pasado año un avance cualitativo y cuantitativo, con un incremento de cerca del 30 por ciento en el número de touroperadores participantes, procedentes de una veintena de países de Europa, América y Asia. “Multiplicamos por cuatro la presencia internacional y aumentó también el número de contactos comerciales realizados en esa jornada y el objetivo ahora es afianzar esa tendencia y seguir siendo un referente en turismo de interior”, ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Los segmentos a los que se dirige Intur Negocios incluyen todas las facetas del turismo de interior, desde alojamiento y transporte hasta tecnología y servicios, espacios para turismo de reuniones, agencias de viajes, guías, turismo idiomático, de naturaleza, etc.

Y desde el viernes 13 hasta el domingo 15 se celebrará Intur Viajeros, la gran exposición en la que los destinos muestran al visitante las infinitas opciones que el turismo de interior ofrece en cultura, naturaleza, gastronomía, astroturismo, salud, deporte, etc. En la pasada edición Intur Viajeros contó con representación de 16 comunidades autónomas españolas, 18 provincias, más de 150 municipios, empresas, colectivos profesionales, centros de investigación y una amplia oferta turística de Portugal.

Intur está reconocida como feria internacional completa por el Ministerio de Economía y, además, forma parte de la Unión Internacional de Ferias (UFI). Ambas calificaciones confirman a Intur como un referente para el sector del turismo de interior, avalado por su trayectoria, resultados, implicación y apoyo de los colectivos profesionales del turismo.

El sello “evento internacional aprobado por la UFI” es una certificación de autoridad global para exposiciones de alta calidad, sometidas a auditorías periódicas según los estándares internacionales de la asociación, que está implantada en 84 países.

Gasto turistas internacionales

El avance de la encuesta de gasto turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2025 cifra en 7.805 millones de euros el gasto generado por los turistas internacionales, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento respecto al año anterior.

De ellos, 2.254 millones corresponden a las comunidades autónomas de interior, si bien Madrid representa el 71,4 por ciento del total y se sitúa como el segundo destino más relevante, por detrás de Canarias.

Reino Unido acumula un gasto de 1.085 millones de euros, seguido de Alemania con 826 millones; países nórdicos, 550; Francia, 474 e Italia, 330 millones de euros. La duración media del viaje de los turistas extranjeros a España fue de 8,6 días.

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