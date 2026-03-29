Madrid, reconocida como la ciudad española con mayor atractivo turístico en los XXXI Premios Travelranking

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió el pasado jueves el reconocimiento a Madrid como la ciudad española con mayor atractivo turístico en la XXXI edición de los Premios Travelranking, convocados por la revista especializada Agenttravel, uno de los principales galardones del sector en España. El premio se entregó en una gala celebrada en el Hotel Meliá Castilla, que reunió a empresas y directivos de referencia de la industria turística.

Durante su intervención, Maíllo subrayó el valor de un reconocimiento que “otorgan los propios profesionales de las agencias de viajes”, quienes “cada día trabajan para acercar Madrid a los viajeros de todo el mundo”. Asimismo, destacó que “este reconocimiento pertenece ante todo a los madrileños” y a los profesionales del sector, que contribuyen a que cada visitante disfrute de una experiencia de calidad. En esta línea, añadió que galardones como este “nos impulsan a seguir trabajando por un turismo de calidad, sostenible y generador de valor”.

Convocados por la revista Agenttravel, editada por Ediciones Jaguar y decana del sector turístico en España, los Premios Travelranking son el único certamen que concede sus galardones a partir de las valoraciones de los agentes de viajes, publicadas mensualmente en la revista. En esta XXXI edición, han participado cerca de 1.000 profesionales de distintas comunidades autónomas, que han evaluado a sus mejores proveedores, consolidando esta cita como una referencia para la industria turística española.

Este reconocimiento ha reforzado la proyección de Madrid como destino turístico de referencia. En los últimos meses, la capital ha sido distinguida como mejor ciudad del mundo en los Forbes Travel Awards, mejor destino de Europa 2026 por European Best Destinations y mejor destino de congresos y reuniones del mundo en los World Travel Awards, consolidando su posicionamiento internacional y su capacidad para atraer visitantes y actividad económica.