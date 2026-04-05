Los 5 países más seguros del mundo para las mujeres que viajan solas

El auge del turismo femenino en solitario ha sido notable en los últimos años. Se estima que en 2026, un 65% de los viajes realizados en solitario serán llevados a cabo por mujeres, lo que refleja una creciente independencia y confianza entre las viajeras contemporáneas. A pesar de esta tendencia positiva, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones al elegir un destino.

Las amenazas más comunes incluyen el acoso en la calle, estafas específicas y la falta de apoyo institucional en áreas con escasa infraestructura turística. Por este motivo, encontrar lugares con leyes protectoras, transporte seguro y espacios públicos bien iluminados se ha vuelto esencial para quienes desean aventurarse por el mundo sin perder la tranquilidad.

Ranking de seguridad global

Islandia se mantiene como líder indiscutible en los rankings internacionales, destacándose como uno de los países más seguros del planeta para las mujeres que viajan solas. Este destino es perfecto para quienes buscan aventuras, con paisajes sobrecogedores y una sociedad profundamente igualitaria donde la mayoría domina el inglés y está dispuesta a ayudar. En segundo lugar se encuentra Japón, donde la seguridad es un pilar fundamental. Su sistema de transporte público es ejemplar, la gente es acogedora y hasta los barrios más animados de Tokio son seguros incluso durante la noche. Portugal completa el podio, consolidándose entre los tres destinos más seguros junto a sus vecinos europeos.

Canadá y Nueva Zelanda ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente, combinando bajos índices de criminalidad con un fuerte respeto social y buenas infraestructuras para las viajeras. Ambos países son reconocidos por sus marcos legales que protegen a las mujeres y por contar con espacios públicos diseñados para garantizar la seguridad ciudadana.

Alternativas europeas de excelencia

Europa alberga una gran variedad de destinos seguros ideales para mujeres que viajan solas. Además de Portugal, naciones como España, Austria e Italia figuran entre las más seguras gracias a sus legislaciones protectoras y sistemas de transporte eficientes. Los Países Nórdicos —que incluyen Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca— destacan en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS), analizando aspectos como inclusión, justicia y seguridad. Suiza, Irlanda y los Países Bajos ofrecen también opciones europeas robustas. Ciudades como Cracovia, Zagreb y Breslavia emergen como alternativas económicas sin sacrificar la seguridad.

Joyas latinoamericanas y africanas

Costa Rica ha mostrado uno de los avances más notables en el índice WPS al pasar del puesto 60 al 34, consolidándose como un destino seguro en Centroamérica. Por su parte, Uruguay se posiciona como el segundo país más pacífico de Sudamérica, solo superado por Argentina según el Índice de Paz Global. Curiosamente, Ruanda se destaca como uno de los destinos africanos más seguros para mujeres viajeras debido a su sólida presencia policial, baja tasa de criminalidad y un profundo respeto cultural hacia las mujeres.

Estrategias para viajar con confianza

Para minimizar riesgos durante sus viajes, las mujeres pueden optar por alojamientos situados en zonas bien iluminadas y concurridas. Utilizar aplicaciones de transporte confiables y compartir itinerarios con amigos o familiares resulta fundamental para mantenerse conectadas. Unirse a grupos de mujeres viajeras, elegir rutas transitadas y vestir respetando las normas locales sin sacrificar comodidad son estrategias efectivas. Plataformas como NomadHer, una comunidad completamente femenina verificada manualmente, permiten encontrar compañeras de viaje y acceder a redes de apoyo en tiempo real.

Viajar sola como mujer en 2026 ofrece una combinación única entre mayor seguridad objetiva y herramientas tecnológicas innovadoras que empoderan a las viajeras para explorar el mundo con confianza y autonomía.