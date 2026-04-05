El Viernes Santo en el que Pineda se convirtió en el sur: el triunfo de la fe en Poblenou

Las calles de Pineda de Mar se quedaron pequeñas este Viernes Santo. No es una frase hecha: es la constatación de un fenómeno que cada año desborda las previsiones. El barrio de Poblenou volvió a demostrar que la distancia entre el Maresme y Andalucía es apenas un estado mental cuando la devoción y el orgullo de un pueblo toman el asfalto.

​Un barrio que es un altar​

Quien caminara por Poblenou el pasado viernes difícilmente podría reconocer el paisaje cotidiano de la costa catalana. En un despliegue de tradición que parece haber detenido el tiempo, los balcones del barrio hablaban por sí solos. De las barandillas no colgaban banderas, sino el alma de sus vecinos: mantillas de encaje, telas de terciopelo y estandartes con los rostros del Nazareno, el Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores. Un decorado natural, gestado en el seno de las casas, que convertía cada calle en una nave catedralicia antes incluso de que la primera túnica asomara por la puerta del templo.

​El fenómeno de la «Andalucía catalana»​

La procesión de la Cofradía de Poblenou fue un éxito rotundo, de esos que se miden no solo en las cifras de asistencia —con una marea humana llegada de toda Pineda y de la vecina Calella— sino en la intensidad del silencio. La pasión se palpaba en el ambiente, en esa mezcla de nostalgia y arraigo que define a este barrio. Para muchos de los presentes, descendientes de aquella inmigración andaluza que construyó la Cataluña moderna, este no es un desfile más; es el momento en que se reivindican las raíces y se celebra una identidad que ha sabido integrarse sin perder ni un ápice de su esencia.

​Entre la saeta y el rachear del costalero

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El momento cumbre llegó con la salida de las imágenes. El Nazareno, con su zancada poderosa, y el sobrecogedor Cristo Yacente abrieron paso a la joya del barrio: la Virgen de los Dolores. Bajo su palio, la Señora de Poblenou avanzó entre el rachear rítmico de los costaleros y el desgarro de las saetas que, de forma espontánea, brotaban de los balcones engalanados. Fue en esos instantes donde la profesionalidad de la hermandad brilló con luz propia; no hubo un solo detalle al azar, desde el orden impecable de los nazarenos hasta la sincronía de los capataces, elevando el nivel de la Semana Santa del Maresme a cotas de excelencia que poco tienen que envidiar a las grandes capitales del sur.

​Una historia de resistencia y devoción​

Este éxito es el fruto maduro de una historia de décadas. La Cofradía de Poblenou nació de la necesidad de un grupo de vecinos de sentirse en casa estando lejos de ella. Lo que en sus orígenes fue un acto de fe íntimo y casi familiar, ha evolucionado gracias al trabajo incansable de una junta que ha sabido profesionalizar la institución sin despojarla de su espíritu vecinal. Hoy, la cofradía es mucho más que sus imágenes: es el motor social de un barrio que se cuida a sí mismo, que organiza actos solidarios durante todo el año y que custodia su patrimonio como el legado más sagrado para las futuras generaciones.

​El rugido de un pueblo unido

​Al caer la noche, con la recogida de los pasos, el sentimiento general era de plenitud. Pineda de Mar y Calella se fundieron en un abrazo colectivo, confirmando que la procesión de Poblenou es ya un referente ineludible en el mapa devocional de Cataluña. La jornada del Viernes Santo dejó claro que, cuando la fe es auténtica y el trabajo profesional, se rompen las fronteras geográficas. En Poblenou, la pasión no se explica, se vive; y este año, Pineda volvió a ser, por derecho propio, el rincón donde Andalucía se hace eterna a orillas del MMediterráneo.