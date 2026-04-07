Domingo de Pascua en El Cairo: tras las huellas de la ‘Sagrada Familia’

Es Domingo de Resurrección en El Cairo, la jornada central del calendario cristiano, la que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte y cierra los días de recogimiento de la Semana Santa. La ciudad, ajena en apariencia a esta conmemoración, esconde sin embargo uno de los escenarios más íntimos de esa historia.

Este 5 de abril del 2026 Egipto respira seguro y ajeno a la guerra que se vive en Oriente Medio. Me dirijo al Cairo copto mientras el tráfico ruge y la vida cotidiana sigue su curso. Pero a medida que avanzo hacia este barrio histórico, algo cambia: grupos de visitantes, cámaras colgadas al cuello, guías levantando pequeños banderines, idiomas que se entremezclan. No es solo fe lo que trae hasta aquí; es también la curiosidad global por un relato que ha atravesado siglos.

La Iglesia de San Sergio, conocida como Abu Serga, aparece casi discreta, como si protegiera celosamente su secreto. Sin embargo, es uno de los puntos más significativos de la Ruta de la Sagrada Familia, ese itinerario que recorre Egipto siguiendo los pasos de Jesús, María y José durante su huida de Herodes, hoy reconocido por la UNESCO como patrimonio de enorme valor espiritual y cultural.

El momento más impactante llega al descender a la cripta. Bajo el nivel de la calle, en un espacio estrecho de piedra antigua, la tradición sitúa el refugio de la Sagrada Familia. El ambiente es denso, húmedo, silencioso. Un grupo de turistas europeos – en su mayoría españoles- observa en recogimiento; una familia latinoamericana toma fotografías con discreción; un guía explica en voz baja. Aquí, el turismo no rompe el recogimiento, lo acompaña.

Egipto ha comenzado a proyectar esta ruta como un eje clave para atraer visitantes internacionales más allá de los circuitos clásicos. Y se nota. Las recientes restauraciones en la Iglesia de San Sergio han mejorado la conservación del templo y el acceso a la cripta, facilitando la experiencia para viajeros de distintas partes del mundo sin perder la esencia del lugar.

La Ruta de la Sagrada Familia no se detiene en El Cairo. Se extiende hacia el sur, hasta enclaves como el Monasterio de Al-Muharraq, en Asyut, donde, según la tradición, la familia permaneció cerca de seis meses. Este sitio se perfila como uno de los grandes polos emergentes del turismo religioso, especialmente entre peregrinos que buscan recorrer todo el itinerario.

En este Domingo de Pascua, la experiencia adquiere una dimensión distinta. No es solo visitar un lugar histórico; es hacerlo en una fecha que condensa el significado de toda la tradición cristiana. La sensación es compartida: viajeros que no se conocen intercambian miradas, silencios, gestos mínimos que hablan de algo más profundo que un simple recorrido turístico.

Al salir, El Cairo vuelve a imponerse con su energía caótica. Pero la impresión permanece. La Iglesia de San Sergio no es solo un vestigio del pasado: es un punto de encuentro entre culturas, creencias y viajeros que, desde distintos rincones del mundo, llegan hasta aquí buscando algo que no siempre saben explicar, pero que encuentran, aunque sea por un instante, en el silencio de una cripta milenaria.

El autor con el fondo de la Iglesia de San Sergio, El Cairo. Foto: Beatríz Fernández Tena