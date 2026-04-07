Egipto desafía los temores y se consolida como destino seguro en plena tensión en Oriente Medio

(Desde El Cairo).-¿Es seguro viajar a Egipto? La pregunta tras la escalada bélica en Oriente Medio. Sin embargo, la realidad que dibuja el sector turístico dista mucho de los temores: Egipto vive un momento de auge histórico en la llegada de visitantes, consolidándose como un destino estable, seguro y cada vez más demandado.

Durante la pasada Semana Santa, las cifras superaron todas las previsiones.

Attia Yamany, presidente de Dunas Travel Group, reveló que la afluencia fue “extraordinaria”, con casi 30 vuelos operando desde España en apenas unos días. Un dato que refleja una tendencia clara: la confianza del viajero internacional no solo se mantiene, sino que crece.

A pesar del complejo contexto geopolítico en la región, los principales destinos turísticos egipcios se mantienen alejados de las zonas de conflicto y cuentan con fuertes medidas de seguridad. Lugares emblemáticos como El Cairo, Luxor o Asuán continúan recibiendo turistas con total normalidad, mientras que enclaves vacacionales como Hurgada y Sharm El Sheikh destacan por su estabilidad y atractivo.

Pero Egipto ya no es solo historia antigua. A su oferta cultural, encabezada por las pirámides y el inminente protagonismo del Gran Museo Egipcio —considerado por muchos la “cuarta maravilla del mundo”—, se suman experiencias de primer nivel: playas en el Mar Rojo, buceo, golf, oasis en pleno desierto o escapadas urbanas a la cosmopolita Alejandría.

El crecimiento del destino también se refleja en nuevas inversiones. Dunas Travel Group ha inaugurado el hotel Boutique Sol Pyramid, marcando el inicio de una ambiciosa expansión que busca elevar la experiencia del viajero y diversificar la oferta.

Con vuelos directos desde Madrid y Barcelona y una amplia gama de propuestas para el verano, Egipto se reafirma como un destino que combina seguridad, historia y aventura. Más allá de los titulares alarmistas, los datos y la experiencia de miles de viajeros cuentan otra historia: la de un país que sigue fascinando al mundo con garantías.