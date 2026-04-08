El Retiro, el jardín que sobrevivió a reyes, guerras y siglos para convertirse en el pulmón más vivo de Madrid

El Parque del Buen Retiro no es solo un parque. Es, en realidad, un relato vivo de Madrid. Un espacio donde cada paseo, cada estanque y cada árbol parecen susurrar episodios de cuatro siglos de historia, desde los fastos de la monarquía hasta las tardes de domingo de miles de madrileños.

Con sus 118 hectáreas y más de cuatro kilómetros de perímetro, El Retiro es hoy uno de los espacios urbanos más reconocibles de Europa. Pero su origen está lejos de la idea de parque público. Nació como un lugar exclusivo, reservado al poder, al descanso y al espectáculo de la corte.

Todo comenzó en 1629, cuando el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, decidió ampliar los terrenos junto al monasterio de los Jerónimos para levantar una residencia real. Aquella iniciativa acabaría dando forma al Palacio del Buen Retiro, inaugurado en 1640. Bajo la dirección de arquitectos como Crescenzi y Alonso Carbonel, el complejo combinaba una apariencia austera en el exterior con interiores deslumbrantes, decorados con obras de artistas del Siglo de Oro.

Pero el verdadero lujo no estaba solo en los salones. Estaba fuera. El Retiro fue concebido como un escenario de recreo casi teatral: jardines irregulares, canales navegables, ermitas que funcionaban como espacios de ocio e incluso una leonera que fascinaba a los visitantes. En el Coliseo del Buen Retiro se representaban obras de Calderón y otros grandes dramaturgos, mientras que en el Estanque Grande se organizaban espectáculos acuáticos con barcas decoradas y música en vivo.

Una de las anécdotas más repetidas por los cronistas de la época cuenta cómo Felipe IV disfrutaba de naumaquias —batallas navales simuladas— en el estanque, un espectáculo tan extravagante como simbólico del poder de la monarquía. Hoy, en ese mismo lugar, turistas y familias alquilan pequeñas barcas bajo la mirada del monumento a Alfonso XII, sin imaginar que pisan un antiguo escenario de propaganda real.

El siglo XVIII trajo nuevos aires. Con los Borbones llegaron influencias francesas, visibles en espacios como el Parterre, de trazado más geométrico. Pero fue Carlos III quien dio un giro decisivo: en 1767 permitió el acceso al público, transformando progresivamente el espacio en un lugar de utilidad ciudadana. Aquel gesto marcó el inicio de una transición histórica.

En ese contexto ilustrado nació también el Real Observatorio Astronómico, una apuesta por la ciencia en plena era de la razón. Situado en una de las zonas más elevadas del parque, simbolizaba una nueva forma de entender el conocimiento, lejos de la ostentación cortesana.

La Guerra de la Independencia dejó cicatrices profundas. Las tropas francesas ocuparon el Retiro y lo convirtieron en una posición militar, destruyendo gran parte del antiguo palacio y deteriorando jardines y estructuras. De aquel esplendor barroco apenas sobrevivieron fragmentos.

Sin embargo, el parque resurgió. Durante el siglo XIX, especialmente bajo Fernando VII e Isabel II, El Retiro adoptó un aire romántico, con nuevas plantaciones, paseos y rincones pensados para el disfrute ciudadano. En 1868, tras la Revolución Gloriosa, el antiguo Real Sitio pasó definitivamente a manos municipales. El Retiro dejaba de ser de los reyes para convertirse en patrimonio de todos.

A finales de ese siglo, el parque volvió a transformarse, esta vez como escaparate cultural. Las exposiciones internacionales impulsaron la construcción de edificios emblemáticos como el Palacio de Cristal, inspirado en el Crystal Palace de Londres, o el Palacio de Velázquez. El primero, con su estructura de hierro y vidrio, se convirtió en un icono casi mágico: aún hoy, en invierno, la condensación crea un efecto fantasmal que envuelve el edificio y lo convierte en uno de los lugares más fotografiados de Madrid.

Entre sus rincones más curiosos, los habituales del parque recuerdan la estatua del Ángel Caído, una de las pocas en el mundo dedicadas a Lucifer. Situada a 666 metros sobre el nivel del mar —un dato que ha alimentado todo tipo de teorías—, añade un toque de misterio a este espacio ya cargado de simbolismo.

Hoy, El Retiro es mucho más que un jardín histórico. Es un escenario cotidiano donde conviven corredores, músicos callejeros, lectores, turistas y familias. Bajo la sombra de sus más de 19.000 árboles —algunos centenarios y catalogados como singulares— se entrecruzan historias personales con la gran Historia.

Reconocido como Bien de Interés Cultural y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021 dentro del Paisaje de la Luz, junto al paseo del Prado, El Retiro sigue reinventándose sin perder su esencia. Un lugar donde Madrid respira, recuerda y se encuentra consigo misma.